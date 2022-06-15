2 milliards d’EUR d’investissements en faveur des réfugiés en Pologne

2 milliards d’EUR pour les transports urbains, la mobilité fondée sur l’hydrogène et le rail

1,4 milliard d’EUR pour le financement de l’innovation et des entreprises

278 millions d’EUR pour les énergies renouvelables, l’eau et le logement

Les nouveaux financements à hauteur de 3,6 milliards d’EUR approuvés ce jour par la Banque européenne d’investissement (BEI) permettront d’accélérer les investissements dans les transports propres, la croissance et l’innovation des entreprises, les énergies renouvelables, l’eau et le logement.

Lors de sa réunion de juin, le Conseil d’administration de la BEI a également confirmé l’appui de la BEI au premier financement national en faveur de réfugiés ukrainiens ayant rejoint l’UE, qui soutiendra des investissements dans la santé, l’éducation et le logement en Pologne.

« Aujourd’hui, nous avons approuvé la première tranche du financement de la banque de l’UE visant à participer à l’accueil digne des réfugiés résultant de l’invasion brutale de l’Ukraine par la Russie », a déclaré Werner Hoyer, président de la BEI. « Il s’agit de notre toute première opération dans le cadre du plan que nous avons approuvé le mois dernier afin de soutenir les pays de l’UE voisins de l’Ukraine », a-t-il ajouté.

« Nous avons également approuvé ce jour des financements destinés à appuyer l’innovation, l’investissement des entreprises et l’action pour le climat en Europe et dans le monde. De nouveaux fonds de la BEI contribueront à transformer les transports urbains dans toute l’Europe, à développer de nouveaux transports alimentés à l’électricité et à l’hydrogène ainsi qu’à accroître l’utilisation des énergies renouvelables dans les collectivités d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient. Ces régions figurent parmi les plus exposées à l’impact des changements climatiques et à l’intensification des conditions météorologiques extrêmes. Et l’on observe une multiplication des signes que ces phénomènes se produisent à une vitesse alarmante. Nous n’avons d’autre choix que d’agir, maintenant », a conclu Werner Hoyer.

2 milliards d’EUR pour améliorer les services publics en faveur des réfugiés ukrainiens en Pologne

La BEI a approuvé la première affectation nationale dans le cadre d’une nouvelle initiative de financement convenue le mois dernier pour appuyer des investissements effectués par les pouvoirs publics en faveur des réfugiés ukrainiens en Pologne.

La nouvelle ligne de crédit de la BEI en faveur de la Pologne fait suite à l’approbation, le 19 mai, par le Conseil d’administration d’un plan visant à investir 4 milliards d’EUR en faveur des réfugiés ukrainiens dans l’UE et dans d’autres pays voisins. La série de mesures d’urgence en solidarité avec l’Ukraine a été mise sur pied en coopération avec la Commission européenne.

La ligne de crédit de la BEI mettra à disposition des financements pour le développement d’infrastructures et de services essentiels (logements, écoles, hôpitaux et accès à l’emploi) en faveur des réfugiés et des collectivités qui les accueillent. Ce concours de la BEI permet aussi de couvrir certaines dépenses opérationnelles liées à la mise à disposition d’équipements, d’installations et de services pour l’intégration des réfugiés de guerre dans les pays d’accueil.

La nouvelle initiative facilitera le financement d’investissements des autorités nationales, régionales et municipales en Pologne, en coopération avec BGK, la banque nationale de développement.

2 milliards d’EUR pour les transports durables en Europe et en Afrique

La BEI a appuyé ce jour de nouveaux financements pour l’extension des services de métro à Madrid et la construction d’une quatrième ligne de métro à Prague.

Dans le cadre de l’extension de la ligne 11, d’une longueur de 7 km, à Madrid, cinq stations seront construites ou modernisées, tandis que la première phase de la ligne D à Prague, d’une longueur de 5 km et utilisant des rames sans conducteur, comprendra cinq nouvelles stations et accueillera 30 millions de voyageurs par an une fois pleinement opérationnelle, selon les prévisions.

La BEI a également approuvé des investissements dans la recherche privée afin d’améliorer le transport par autobus, camion et voiture fonctionnant à l’hydrogène, le développement de systèmes avancés d’aide à la conduite afin de renforcer la sécurité des véhicules et des piétons, ainsi que l’innovation et la fabrication avancée de voitures électriques.

La BEI a en outre accepté d’appuyer la modernisation d’un réseau ferroviaire national en Afrique, notamment en intensifiant la protection et la signalisation contre les crues et en déployant des améliorations en matière de sécurité.

1,4 milliard d’EUR pour le financement de l’innovation et des entreprises

La BEI a soutenu de nouveaux programmes de financement des entreprises en Autriche, en République tchèque, en Allemagne, en Hongrie, en Italie, en Slovaquie, en Espagne et au Portugal, ainsi que l’innovation des entreprises.

Cela passe notamment par le financement des entreprises en vue d’appuyer le développement de logiciels spécialisés dans la transformation numérique du secteur de la santé et des soins médicaux et d’améliorer la production de semi-conducteurs.

Les nouvelles initiatives de financement des entreprises avec des partenaires financiers locaux comprendront des programmes spécifiques visant à soutenir l’innovation et à encourager les entreprises à investir davantage dans le domaine du climat afin d’améliorer l’efficacité énergétique grâce à la modernisation et au remplacement des équipements à forte intensité énergétique.

278 millions d’EUR pour le logement social, les énergies renouvelables et l’eau

Un nouveau financement a été approuvé pour la construction de 640 logements sociaux et intermédiaires accessibles aux personnes en situation de handicap et économes en énergie à Hanovre.

La BEI a également validé sa participation à un fonds de 455 millions d’EUR en vue de mobiliser des investissements en fonds propres dans des projets d’énergie renouvelable à grande ou à petite échelle en Afrique, en Asie centrale, au Moyen-Orient et dans le Caucase et d’appuyer des investissements visant à améliorer l’accès à l’eau au Moyen-Orient.

Vue d’ensemble des projets approuvés par le Conseil d’administration de la BEI