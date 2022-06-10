Le président de la BEI a rencontré le président Radev et le Premier ministre Petkov pour discuter de nouveaux investissements dans leur pays en faveur des transports durables, de la sécurité énergétique et des PME.

Le président de la BEI a ouvert la conférence sur le pacte vert à Sofia.

En 2021, le Groupe BEI a mis à disposition 948 millions d’EUR de financement en Bulgarie en faveur des PME, de l’aménagement urbain et de l’innovation.

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement (BEI), et Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, ont rencontré à Sofia le président Roumen Radev, le Premier ministre Kiril Petkov et le vice-premier ministre et ministre du développement régional Grozdan Karadzhov pour discuter de la manière dont le Groupe BEI peut soutenir l’économie bulgare, en particulier dans les domaines de la transition verte, des transports, de l’énergie, de la cohésion régionale et des petites et moyennes entreprises (PME).

Werner Hoyer, président de la BEI : « C’est un grand plaisir de rencontrer ce jour le président Radev et le Premier ministre Petkov à Sofia. En 2021 – grâce au Fonds de garantie européen mis en place par le Groupe BEI avec la Bulgarie et d’autres États membres –, nous avons plus que doublé nos activités par rapport à 2020. Avec nos partenaires bulgares, nous avons soutenu les entreprises souffrant des retombées économiques de la pandémie de coronavirus, financé des projets d’infrastructure clés qui améliorent la vie des citoyens et fourni des services de conseil qui permettent à davantage de projets d’accéder au financement et de créer des emplois. À l’avenir, nous travaillerons en étroite collaboration avec nos partenaires des secteurs public et privé pour accélérer le soutien à la transition verte et à la cohésion régionale de la Bulgarie, deux objectifs qui vont de pair. »

Kiril Petkov, Premier ministre bulgare : « Nous visons à améliorer la transparence et les capacités institutionnelles. Le plan pour la reprise et la résilience constitue une bonne occasion pour travailler ensemble. »

Résultats du Groupe BEI en Bulgarie en 2021

En 2021, le Groupe BEI, qui se compose de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement (FEI), a mis à disposition 948 millions d’EUR sous forme de prêts, de garanties et d’apports de fonds propres pour des projets en Bulgarie. Ce volume traduit une augmentation de 114 % du total des activités de financement par rapport à 2020.

En 2021, la BEI a consenti 176 millions d’EUR de prêts en faveur des infrastructures durables, du développement urbain écologique et des entreprises en Bulgarie. Le FEI a engagé 772 millions d’EUR dans de nouvelles opérations au profit de petites et moyennes entreprises. Au total, les opérations de prêts ont bénéficié à 5 900 entreprises et soutenu 126 000 emplois.

Le soutien accordé au titre du Fonds de garantie européen (EGF) en Bulgarie devrait débloquer 2,7 milliards d’EUR pour les PME affectées par la pandémie de coronavirus. Le Fonds a été créé par le Groupe BEI sur la base des contributions de la Bulgarie et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises pénalisées par la crise sanitaire.

L’activité du Groupe BEI en Bulgarie en 2021

Pacte vert – innovation, investissements et transition énergétique

Werner Hoyer, président de la BEI, a pris la parole aujourd’hui lors de l’ouverture de la conférence sur le pacte vert à Sofia. Consultez ici le texte de son discours.

La BEI intervient en Bulgarie depuis 1992 et a appuyé son économie en mettant à disposition quelque 5,7 milliards d’EUR. Elle soutient des projets d’investissement qui réduisent les disparités en matière de développement régional et renforcent la compétitivité sur le plan économique. À Sofia, elle soutient la mise en place d’un système de transport respectueux de l’environnement qui améliore la vie quotidienne de ses habitants. Elle aide les entreprises bulgares qui souffrent des conséquences économiques de la pandémie de coronavirus. La Bulgarie est l’un des premiers bénéficiaires des services de conseil de la BEI. Ces services soutiennent des projets mis en œuvre dans l’ensemble de la Bulgarie, par exemple dans les secteurs des transports, de l’eau et de l’environnement.