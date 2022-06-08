© Biovac

Des travaux préparatoires destinés à définir les investissements dans la production et à déterminer les besoins régionaux en vaccins, avec le soutien de l’Union européenne

Une contribution attendue de 175 millions d’EUR pour accroître la mise au point et la fabrication de médicaments et de vaccins dans l’usine de Biovac au Cap

De nouveaux investissements pour permettre la fabrication de 500 millions de doses par an et renforcer la production de vaccins lors de futures pandémies

La Banque européenne d’investissement (BEI), en étroite coopération avec l’Union européenne, prévoit de soutenir des investissements à grande échelle de Biovac, fabricant spécialisé de vaccins humains en Afrique du Sud, afin d’intensifier le développement et la fabrication de vaccins et de permettre une réponse plus rapide à de futures pandémies. Le premier concours de la BEI pour des investissements dans le domaine des vaccins en Afrique du Sud devrait permettre d’augmenter la capacité de production annuelle de l’usine de Biovac au Cap pour la porter à 500 millions de doses, de fabriquer des vaccins viraux et bactériens ciblés et de renforcer la résilience face à de futures pandémies en Afrique.

Biovac, l’Union européenne et la Banque européenne d’investissement ont conclu des accords visant à élaborer des études de faisabilité détaillées, à financer des travaux préparatoires et à commander la conception détaillée de l’installation de production de vaccins élargie, qui sera financée par une aide non remboursable de 15 millions d’EUR de l’Union européenne.

Il s’agit là d’une étape clé pour permettre dans les années à venir de nouveaux investissements dans l’usine de Biovac, qui devraient dépasser 175 millions d’EUR et être soutenus par des partenaires financiers sud-africains et internationaux.

« L’Afrique reste très vulnérable aux maladies à prévention vaccinale et à la pandémie actuelle de COVID-19 ainsi qu’aux pandémies futures. Le renforcement des capacités locales de développement et de fabrication de vaccins est essentiel pour permettre une réponse plus rapide et plus efficace aux crises sanitaires à venir. Le nouveau soutien de la BEI et de l’UE aux études de faisabilité et aux travaux préparatoires permettra de maximiser l’impact des investissements à grande échelle dans l’usine pionnière de Biovac au Cap, et il permettra à l’Afrique de disposer d’une usine internationale de fabrication de vaccins de classe mondiale. C’est là une étape clé pour assurer que l’Afrique du Sud dispose de la capacité de fabrication de vaccins nécessaire pour répondre aux besoins tant locaux que régionaux », a déclaré Morena Makhoana, directeur général de Biovac.

« Nous sommes très enthousiastes quant à l’engagement qu’a pris la Banque européenne d’investissement de soutenir Biovac. Le projet Biovac est répertorié comme l’un des projets sociaux essentiels de l’agence Infastructure South Africa (ISA) enregistré et approuvé dans la réserve de l’ISA. L’ISA travaille en étroite collaboration avec Biovac et la province du Cap occidental pour mobiliser 260 millions de ZAR supplémentaires afin de soutenir plus encore l’expansion de Biovac dans son rôle d’entreprise manufacturière pour l’Afrique. Le projet Biovac est également l’un des projets qui a été mis en avant lors de la conférence de cette année sur l’investissement en Afrique du Sud et il représente assurément un centre d’excellence pour la fabrication de vaccins en Afrique australe, » a déclaré Patricia De Lille, ministre des travaux publics et des infrastructures de la République d’Afrique du Sud.

« La Banque européenne d’investissement travaille avec des partenaires expérimentés en Afrique et dans le monde pour améliorer la sécurité sanitaire et développer des vaccins. Elle se félicite de pouvoir soutenir la préparation d’investissements à grande échelle par Biovac pour transformer la capacité de production de vaccins de l’Afrique et renforcer la résilience face à de futures pandémies. L’aide non remboursable accordée par l’Union européenne accélérera les préparatifs techniques et opérationnels en vue d’investissements futurs afin de permettre la production annuelle de 500 millions de doses par Biovac en Afrique du Sud », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

« La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance d’une réaction rapide à une pandémie, mais aussi de capacités de production locales pour garantir un accès équitable aux vaccins. L’Union européenne se félicite de soutenir les futurs investissements de Biovac au moyen d’une aide non remboursable sans précédent de 15 millions d’EUR accordée en phase initiale pour la préparation de projet et la conception technique, dans le cadre du programme d’investissement dans les infrastructures en faveur de l'Afrique du Sud. Le soutien de l’UE à Biovac démontre comment les partenaires sud-africains, européens et internationaux unissent leurs forces pour accroître la résilience face à de futures pandémies en Afrique », a ajouté Riina Kionka, ambassadrice de l’Union européenne en Afrique du Sud.

Biovac est une société biopharmaceutique basée au Cap. Elle est née d’un partenariat formé avec l’État sud-africain en 2003 pour mettre en place des capacités locales de fabrication de vaccins pour la fourniture de vaccins aux fins de la gestion et de la sécurité de la santé à l’échelle nationale.

Appui de la BEI à la production de vaccins en Afrique

La Banque européenne d’investissement travaille avec des partenaires en Afrique du Sud, au Sénégal, au Rwanda et au Ghana pour mobiliser des investissements à grande échelle afin d’améliorer les capacités locales de développement et de production de vaccins dans le but de mieux répondre aux pandémies actuelles et à venir.

Plus grande banque publique internationale au monde ayant pour actionnaires directs les 27 États membres de l’Union européenne, la BEI intervient en Afrique depuis 1965.

La BEI renforce son soutien ciblé aux investissements dans le domaine de la santé, pour lesquels elle a mis 1,7 milliard d’EUR à disposition en Afrique.

Depuis le déclenchement de la pandémie, elle a prêté plus de 8 milliards d’EUR à l’appui d’investissements publics et privés sur tout le continent africain.

À propos de Biovac

Biovac a été créée en 2003 pour relancer la production locale de vaccins humains en Afrique australe. Parallèlement au développement de l’industrie locale des vaccins, grâce à des investissements importants dans les compétences locales et dans des installations modernes, l’entreprise s’est assuré des transferts technologiques de haut niveau de sociétés pharmaceutiques internationales, dont Pfizer et Sanofi Pasteur, pour la fabrication de vaccins pédiatriques. Elle fournit aujourd’hui une gamme complète de vaccins à l’appui du programme élargi de vaccination du ministère sud-africain de la santé. En plus de fournir des millions de doses de vaccins chaque année, en Afrique du Sud et dans certains pays voisins, Biovac distribue des vaccins contre le COVID-19 en Afrique du Sud dans diverses conditions de température. Biovac a récemment conclu un partenariat avec Pfizer et BioNTech pour fabriquer leur vaccin anti-COVID en vue d’une distribution au sein de l’Union africaine.