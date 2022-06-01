© Kontakt.io

Le financement de 12 millions d’EUR mis à la disposition de Kontakt.io est destiné à soutenir son expansion sur le marché croissant de l’intelligence des espaces intérieurs dans le domaine de la santé, des espaces de travail et d’autres bâtiments intelligents

L’opération bénéficie d’une garantie du Fonds de garantie européen

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé son premier accord de financement avec Kontakt Micro-Location sp. z o.o. (Kontakt.io), une société spécialisée dans l’intelligence des espaces intérieurs qui met au point des services numériques de gestion des installations porteurs de transformation. L’objectif est d’offrir des espaces, des équipements et des conditions de vie et de travail productifs et sûrs. Les solutions de Kontakt.io favorisent des interactions humaines plus intelligentes, plus sûres et plus efficaces à l’aide de l’internet des objets et de la technologie d’intelligence artificielle (IA) en nuage.

Les activités de recherche en matière d’IA seront menées principalement dans le centre de recherche-développement de Kontakt.io à Cracovie, en Pologne – une région de l’UE relevant de l’objectif de cohésion. Le projet stimulera par conséquent un développement plus équilibré ainsi que la cohésion numérique dans la région.

Le financement de projets ayant trait à l’innovation, à la transformation numérique et au développement du capital humain est une priorité clé du Groupe BEI, qui a mis à disposition 20,7 milliards d’EUR à l’appui de ces domaines en 2021. En Pologne, ce soutien s’est élevé à 1,5 milliard d’EUR (contre 1,2 milliard d’EUR en 2020).

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Le financement de projets qui accélèrent la transition numérique est l’une des grandes priorités de la BEI. Nous nous réjouissons de soutenir un acteur européen ambitieux qui met en œuvre des solutions de connectivité novatrices. Kontakt.io fait partie des entreprises qui façonnent l’avenir. L’investissement de la BEI renforcera sa compétitivité et sa présence sur le marché, avec à la clé des avantages sociaux plus larges. Je suis ravie que nous puissions conforter la créativité et la vision de Kontakt.io grâce au financement de la BEI. »

Philipp von Gilsa, PDG de Kontakt.io : « Kontakt.io a mis un coup d’arrêt à l’obsolescence des marchés de la localisation interne de première génération grâce aux technologies de l’internet des objets standard, ouvertes et basées sur l’informatique en nuage. Elle devient ainsi la société de l’informatique en nuage à la croissance la plus rapide sur le marché de l’intelligence des espaces intérieurs. Avec le soutien de la BEI, Kontakt.io axe désormais ses efforts sur l’utilisation de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique afin de réduire l’empreinte carbone des bâtiments, d’éliminer les déchets de production et d’améliorer la résilience des services numériques de gestion des installations. Ces mesures ont une incidence sur la qualité et le coût des soins cliniques à l’hôpital, sur l’expérience des occupants des espaces de travail hybrides et bien plus encore. Je suis fier d’avoir l’occasion de montrer la sagacité de nos ingénieurs européens sur la scène mondiale. Nous continuons ainsi d’innover et d’accroître la présence de Kontakt.io sur le marché. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME).

Le Fonds de garantie européen (EGF) a été créé par le Groupe BEI sur la base des contributions de la Pologne et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises pénalisées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin de soutenir essentiellement des petites et moyennes entreprises. L’EGF relève du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie de l’UE qui ont été les plus durement touchés.

En 2021, le Groupe BEI a fourni 6,5 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Pologne.

Kontakt.io est le chef de file du secteur des services de localisation et d’occupation des espaces intérieurs via Bluetooth® Low Energy (Bluetooth® LE). Fondée à l’origine à Cracovie, en Pologne, l’entreprise mène aujourd’hui ses activités aux États-Unis et en Europe et emploie plus d’une centaine de personnes. Kontakt.io offre à des milliers d’utilisateurs finals des solutions déployées par plus de 500 partenaires via plus de 3 millions d’appareils connectés sur le terrain. Les solutions de Kontakt.io couvrent plus de 90 000 000 m2 et l’entreprise reste à l’avant-garde du secteur, mettant plus particulièrement l’accent sur les bâtiments intelligents dans le domaine de la santé et les immeubles de bureau.

Kontakt.io s’est donné pour mission de mettre au point des interfaces entre humains et bâtiments afin de rendre l’expérience des espaces intérieurs satisfaisante, utile et sûre. L’objectif est de mettre les bâtiments au service de l’humain. L’entreprise entend définir un nouvel ADN des bâtiments centré sur l’humain et mettre au point des technologies qui offrent à tout un chacun des espaces intérieurs transformés utiles au quotidien lui permettant d’atteindre ses objectifs. Il pourra ainsi travailler ou être pris en charge dans un environnement intérieur sûr et durable.