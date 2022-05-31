© Limburgs Energie Fonds

La BEI apporte un deuxième concours, d’un montant de 54 millions d’EUR, au Limburgs Energie Fonds, ce qui porte sa taille à 169 millions d’EUR au total.

L’investissement de la Banque bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe.

Ce financement permettra au Limburgs Energie Fonds de soutenir encore plus de projets de développement durable réalisés par des entreprises du Limbourg.

Premier fonds énergétique néerlandais à bénéficier d’une contribution de la Banque européenne d’investissement (BEI) en 2017, le Limburgs Energie Fonds (LEF) vient de recevoir un deuxième investissement de la BEI, d’un montant de 54 millions d’EUR, qui lui permettra d’appuyer financièrement encore plus d’initiatives dans les domaines des économies d’énergie, de la production d’énergie durable, de l’économie circulaire et du désamiantage. L’investissement de la Banque bénéficie d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe. Avec ce nouvel apport, le LEF, qui a été lancé en 2013 avec un capital initial de 18 millions d’EUR, affiche désormais un montant total de 169 millions d’EUR et continuera à prendre de l’ampleur pour atteindre 270 millions d’EUR dans les années à venir.

Maarten van Gaans-Gijbels, député provincial (chargé de l’énergie, du climat et du LEF) : « Au niveau de l’administration provinciale, nous mettons tout en œuvre pour assurer la transition énergétique, renforcer la durabilité et promouvoir l’économie circulaire. Pour les projets nombreux et variés du Limbourg, il s’agit notamment de tâches importantes pour lesquelles le LEF peut apporter un soutien non négligeable. Je considère donc l’apport financier de la BEI comme un encouragement à la démarche limbourgeoise et une incitation à élaborer de nouveaux plans et projets. »

Philip Tan, directeur au LEF, se dit fier et ravi de ce deuxième concours de la BEI. « Grâce à cette augmentation du fonds, nous pourrons mettre en œuvre encore plus d’initiatives durables dans la province du Limbourg, et nous en sommes très heureux. Je considère ce deuxième investissement de la BEI comme une confirmation que notre approche fonctionne et comme une incitation supplémentaire à poursuivre dans cette voie. Et c’est important, car il est urgent de relever le défi climatique consistant à ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement, même s’il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. »

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « Le Limburgs Energie Fonds a vraiment été un précurseur dans la promotion de la durabilité et de l’économie circulaire auprès des entreprises locales. Dans le contexte des changements climatiques, le soutien renouvelé au LEF permettra aux entrepreneurs limbourgeois de compter sur un partenaire de confiance et spécialisé pour leurs investissements dans la transition vers un avenir plus durable. Cela est non seulement bénéfique pour l’environnement, mais contribue également à l’innovation et au renforcement de l’emploi et de la croissance économique. »

Frans Timmermans, vice-président exécutif de la Commission européenne chargé du pacte vert pour l’Europe : « C’est une bonne nouvelle pour la transition verte au Limbourg et aux Pays-Bas. Grâce à ce financement supplémentaire, le Limburgs Energie Fonds contribuera à une production accrue d’énergies renouvelables et sera en mesure de soutenir des projets liés à l’efficacité énergétique et d’accélérer le déploiement de l’économie circulaire. Le LEF fait un usage intelligent des investissements européens et j’encourage les autres provinces et régions à suivre cet exemple. »

Limburgs Energie Fonds : un succès

La province du Limbourg souligne les bons résultats du fonds. À ce jour, il a permis d’investir dans quelque 60 projets. À partir d’investissements sur ressources propres d’environ 155 millions d’EUR, le LEF est fier d’avoir contribué à la mobilisation de plus de 335 millions d’EUR au total à l’appui de l’économie de la province. Des projets ont ainsi bénéficié d’investissements qui, ensemble, permettent de réduire les émissions de CO 2 de 4,8 millions de tonnes, soit l’équivalent des émissions annuelles directes d’environ 750 000 ménages.

Ad Roest, député provincial en charge des finances : « Nous sommes fiers d’avoir pu à nouveau faire appel à la BEI. Depuis sa création, le LEF s’est avéré être un instrument rentable et est en train de devenir un fonds renouvelable performant. Cet investissement de la BEI nous permet de franchir une étape importante dans la réalisation de l’augmentation du fonds LEF convenue l’année dernière. Grâce à ces capitaux, nous pouvons continuer à investir avec succès dans un présent et un avenir durables. »

Le LEF comble le déficit de financement

Le LEF contribue au financement de projets pour lesquels les banques et les investisseurs se montrent encore trop timorés (trop de risques, trop peu d’antécédents) et comble ainsi le déficit de financement. Cela nécessite de solides connaissances à la fois en matière d’énergies renouvelables et d’économie circulaire, ainsi qu’en matière de solutions de financement. Le LEF peut s’appuyer sur n’importe quel instrument de financement, des apports de fonds propres aux prêts de premier rang ordinaires, en passant par des participations aux bénéfices ou des prêts subordonnés. Le Fonds peut ainsi sélectionner le meilleur instrument dans chaque cas pour assurer le financement adéquat de l’initiative.

Jan-Willem König, directeur au LEF : « En plus de projets liés aux économies d’énergie et à la production d’énergie durable, ces dernières années, le LEF a également financé de nombreuses initiatives dans le domaine de l’économie circulaire. Outre les projets ciblant les économies d’énergie et la production d’énergie durable, le LEF soutient et accélère le financement d’une grande variété d’innovations permettant de réduire les émissions de CO 2 . »

Le LEF est un fonds de financement. Cela signifie que les investissements finissent par revenir dans le Fonds avec un rendement limité pour être utilisés à nouveau, ce qui crée une dynamique permettant de financer davantage d’initiatives durables. La tarification du LEF dépend du projet et de l’instrument choisi pour son financement. Il peut contribuer au financement de projets ou d’entreprises à concurrence de 12,5 millions d’EUR au maximum par projet.

Informations générales

Au cours de l’année écoulée, la BEI a mis à disposition près de 2,1 milliards d’EUR pour le financement de projets aux Pays-Bas.

Le Limburgs Energie Fonds (LEF) a été créé par la Province du Limbourg et est géré par Polestar Capital. Le LEF est un fonds d’impact classé comme un fonds « vert foncé », au sens de l’article 9 du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il contribue à la réalisation de projets limbourgeois prometteurs liés à l’économie circulaire, aux économies d’énergie, à la production d’énergie durable ou au désamiantage. Le LEF fournit une partie du financement du projet sous la forme de capital-investissement ou d’un prêt (ordinaire ou subordonné). Il s’agit d’un fonds de financement qui n’apporte aucune subvention ; il permet ainsi de réaliser davantage de projets durables. Cet instrument est rendu possible grâce aux contributions de la Province néerlandaise du Limbourg, de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS).

Polestar Capital est un gestionnaire de fonds et un bailleur de fonds. Ce qui nous distingue, c’est que nous allons plus loin que les autres organismes financiers. Nous finançons des projets à fort impact que les banques et les investisseurs ne financent pas (encore) ou pas entièrement. Ces projets offrent une solution supplémentaire, efficace et évolutive pour obtenir un impact social. En intervenant plus tôt que les autres bailleurs de fonds, nous contribuons à la réalisation de projets et à la mise en œuvre accélérée de la transition énergétique durable et de l’économie circulaire. En outre, nous assurons également la mise en œuvre du Fonds national pour la chaleur (Nationaal Warmtefonds) par l’intermédiaire de Polestar Bemiddeling.

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe. Il fournit des garanties couvrant les premières pertes afin que le Groupe BEI puisse investir dans des projets plus risqués. Les projets et accords approuvés pour un financement au titre du FEIS ont mobilisé à ce jour 546,5 milliards d’EUR d’investissements, bénéficiant à plus de 1,4 million de PME.