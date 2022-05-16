Dimanche, Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement (BEI), a assisté à la cérémonie d’ouverture de la nouvelle représentation de la BEI en Cisjordanie et à Gaza. Au cours de l’événement, Richard Peeperkorn, représentant de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour les territoires palestiniens, et Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, ont confirmé le succès de la mise en œuvre des deux premières missions d’assistance technique menées dans le cadre du partenariat mondial BEI-OMS pour la santé. La BEI s’associe à l’OMS pour aider le ministère palestinien de la santé à évaluer et à remodeler sa stratégie en matière de soins de santé primaires et de services d’oncologie. Ce soutien permettra d’améliorer la hiérarchisation des priorités et d’accroître les investissements à l’appui de la santé dans les territoires palestiniens.

« La BEI et l’OMS entendent renforcer les investissements qui améliorent la santé publique en Cisjordanie et à Gaza », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI. « La contribution de la BEI aidera l’OMS et les autorités locales à mieux planifier et mobiliser des investissements pour le bien-être du peuple palestinien, notamment à l’appui des soins de santé primaires et des services d’oncologie. Les deux projets que nous confirmons aujourd’hui illustrent notre engagement conjoint à mettre en œuvre notre partenariat mondial pour la santé, en combinant nos atouts respectifs. »

« Les évaluations conjointes du ministère de la santé et de l’OMS, qui ont bénéficié du soutien de la BEI, sont stratégiques et contribueront à l’actualisation de programmes sanitaires essentiels ainsi que de la stratégie de financement de la santé, à l’amélioration de la gouvernance des services d’oncologie et au déploiement d’investissements accrus si indispensables pour la santé au sein des territoires palestiniens », a déclaré le Richard Peeperkorn.

Informations générales

Le 1er mai 2020, la Banque européenne d’investissement et l’Organisation mondiale de la Santé ont signé leur premier protocole d’accord qui définit des axes d’intervention communs, notamment une collaboration étroite en matière de soins de santé primaires et de résilience des systèmes de santé. Les territoires palestiniens constituent la première région pilote où les deux institutions ont entamé une coopération.

La BEI et l’OMS, en étroite collaboration avec la Commission européenne, s’associent au sein d’un partenariat mondial visant à mobiliser des investissements pour aider les pays à combler leur déficit de financement dans la santé, à mettre en place des systèmes de santé résilients qui reposent sur des soins primaires solides, et à atteindre les objectifs de développement durable liés à la santé.

Les objectifs communs du partenariat sont atteints en adoptant une approche impulsée et menée par les pays, en recensant les lacunes des systèmes de santé nationaux, en élaborant des stratégies d’intervention et des plans d’investissement correspondants, en investissant dans des projets et des programmes de santé, en réunissant des bailleurs de fonds, en appuyant la mise en œuvre et en surveillant l’impact.