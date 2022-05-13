© E-Piim

Octroi d’un prêt de 29 millions d’EUR pour des investissements destinés à renforcer sensiblement les capacités de production laitière existantes en Estonie

La nouvelle usine transformera le lait et produira des produits laitiers à forte valeur ajoutée tels que le fromage à pâte dure et semi-dure, la crème pasteurisée et la poudre de lactosérum doux.

Le prêt de la BEI est accordé au titre du Plan d’investissement pour l’Europe.

La Banque européenne d’investissement a signé un prêt de 29 millions d’EUR avec E-Piim Tootmine, le plus grand producteur laitier d’Estonie, afin de soutenir la construction d’une nouvelle laiterie. Ce financement bénéficie de la garantie du Plan d’investissement pour l’Europe. L’investissement proposé, qui présente un coût total d’environ 154 millions d’EUR, vient étayer la stratégie d’E-Piim visant à accroître la compétitivité de ses activités par le renforcement de ses capacités.

La nouvelle laiterie, située à Paide, en Estonie, remplacera une partie des installations de production obsolètes et augmentera considérablement les capacités de production existantes. Une quatrième ligne de produits sera également mise en place. L’usine transformera le lait des membres de la coopérative en produits laitiers à forte valeur ajoutée, tels que des fromages à pâte dure et semi-dure (gouda et cheddar) et de la crème pasteurisée.

La laiterie fabriquera également de la poudre de lactosérum doux à partir de ses propres produits ainsi que de concentré de poudre de lactosérum provenant d’un approvisionnement extérieur. Les nouvelles installations transformeront jusqu’à 1 150 tonnes de lait ainsi que 85 tonnes de concentré de lactosérum par jour.

L’investissement soutiendra également l’agriculture durable. En effet, l’entreprise promeut des méthodes d’élevage durables parmi les membres de la coopérative qui lui fournissent le lait. En outre, elle met en œuvre un programme visant la neutralité carbone d’ici 2040 et la réduction des émissions de 55 % d’ici 2030, y compris au niveau de ses fournisseurs de lait.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « La BEI est fière de financer l’ambitieux plan d’investissement d’E-Piim, d’autant plus qu’il s’agit de la première opération de prêt direct de la Banque avec une ETI estonienne du secteur agroalimentaire. Le prêt de la BEI contribuera à soutenir le développement économique rural et à renforcer une chaîne de valeur agroalimentaire essentielle. »

Janusz Wojciechowski, commissaire européen à l’agriculture et au développement rural : « Je me félicite de cet accord entre la BEI et le producteur laitier estonien E-Piim, qui contribuera à la mise en place d’un système alimentaire durable et respectueux des animaux. Ce financement permettra à E-Piim de moderniser ses infrastructures, de promouvoir l’élevage durable et de réduire ses émissions d’ici 2040. Il répond à nos ambitions en matière d’environnement. »

Jaanus Murakas, PDG d’E-Piim : « La nouvelle usine laitière d’E-Piim qui est en cours de construction à Paide est un projet important pour le pays. Elle comblera le défaut actuel de capacités de transformation de lait cru en Estonie, renforcera le secteur laitier du pays et la compétitivité de ses produits sur le marché mondial, et elle enrichira la vie rurale. Cette nouvelle laiterie sera la plus moderne de notre région et nous permettra d’atteindre nos objectifs environnementaux. Nous sommes fiers que la BEI ait considéré que notre projet valait la peine d’être financé. Avec son soutien, nous pouvons maintenant mettre en œuvre un projet important pour le pays. »

Les promoteurs du projet et principaux bailleurs de fonds propres sont la société mère d’E-Piim Tootmine (SCE E-Piim Dairy Cooperative, la plus grande coopérative laitière d’Estonie, qui détient environ 73 % des actions) et deux entreprises laitières néerlandaises expérimentées (Interfood B.V. et Royal A-Ware B.V., qui détiennent ensemble quelque 25 % des actions d’E-Piim Tootmine). En tant qu’investisseurs stratégiques, Interfood B.V. et Royal A-Ware B.V. seront également les acheteurs à long terme d’environ 84 % de la production laitière de l’entreprise.

Informations générales

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe. Il fournit des garanties couvrant les premières pertes, ce qui permet au Groupe BEI d’investir dans des projets plus risqués. Les projets et accords qui ont été approuvés pour un financement au titre du FEIS ont attiré à ce jour 546,5 milliards d’EUR d’investissements et profité à plus de 1,4 million de PME.

E-Piim est l’un des plus grands producteurs et exportateurs estoniens de fromage et de beurre. La société est détenue par plus d’une centaine de producteurs laitiers du pays. Les laiteries d’E-Piim ont été créées début du XXe siècle : la première en 1910 à Põltsamaa et la deuxième en 1911 à Järva-Jaani. Dans ses installations actuelles, E-Piim produit du fromage, du beurre et des poudres de lait à partir de plus de 120 000 tonnes de lait cru national par an. Les produits de consommation conditionnés d’E-Piim sont vendus localement et dans les pays voisins et ses produits de base sont exportés dans le monde entier.