La Journée de l’Europe, le 9 mai, marque le lancement de la campagne « BEI 360° - à la recherche de solutions climatiques », qui met en lumière des projets ayant un impact sur le renforcement de la résilience climatique dans toute l’Union européenne, y compris en Grèce.

De nouvelles expériences vidéo immersives, également sous-titrées en grec, présentent deux projets clés de recherche sur les changements climatiques dans le pays.

L’investissement à l’appui de l’action climatique figure parmi les priorités absolues de la BEI et le nombre de projets réalisés en Grèce dans ce domaine devrait sensiblement augmenter en 2022.

La lutte contre les changements climatiques demeure l’un des principaux enjeux en Europe et dans le reste du monde. Pour la sixième année consécutive, la Banque européenne d’investissement (BEI) a augmenté la part de ses projets de financement contribuant à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale, notamment en Grèce.

À l’occasion de la Journée de l’Europe, la Banque européenne d’investissement invite les spectateurs à découvrir virtuellement certains de ces projets innovants liés à l’action pour le climat grâce à une expérience vidéo immersive unique en son genre de la BEI, intitulée « BEI 360° - à la recherche de solutions climatiques ». Grâce aux deux épisodes tournés en Grèce, également sous-titrés en grec, les spectateurs peuvent découvrir de leurs propres yeux comment les scientifiques grecs explorent les secrets de la Méditerranée pour recueillir des données précieuses permettant de trouver des solutions pour lutter contre les changements climatiques et de modéliser leurs effets dans la région.

Dans l’épisode « Odyssée en Méditerranée », l’équipe de BEI 360° invite les spectateurs à partir en expédition climatique en mer Égée avec des chercheurs grecs à bord d’un navire de recherche océanographique pour étudier des écosystèmes menacés par les changements climatiques, encore étonnamment peu connus.

Dans l’épisode « L’île lointaine au service de la climatologie », les spectateurs sont invités à découvrir l’île reculée d’Anticythère, où PANGEA, une nouvelle station climatologique, ouvrira de nouvelles perspectives de connaissances, et à admirer en réalité virtuelle quelques-uns des paysages méditerranéens les plus spectaculaires. La station PANGEA, en cours de construction avec le soutien de la BEI, permettra de recueillir des données, en plus grand nombre et de meilleure qualité, nécessaires à la création de modèles climatiques précis qui, à leur tour, permettront de se préparer et de répondre aux grandes variations du climat qui affectent actuellement la Méditerranée, une zone sensible en la matière.

« En tant que banque européenne du climat, il est de la responsabilité de la BEI de soutenir les objectifs climatiques ambitieux de la Grèce, conformément aux stratégies nationales et à l’accord de Paris. La crise du COVID‑19 et la guerre en Ukraine ont rendu nos principaux objectifs encore plus pertinents : l’atténuation des changements climatiques, l’adaptation à leurs effets et une relance durable. La nouvelle campagne « BEI 360° - à la recherche de solutions climatiques » permet aux spectateurs de se lancer dans la découverte virtuelle de projets révolutionnaires qui jouent un rôle déterminant dans la lutte contre les changements climatiques en Grèce. Cette approche visionnaire contribue à renforcer encore notre rôle de banque européenne du climat », a déclaré Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI chargé des opérations de prêts en Grèce.

Antonios Magoulas, directeur et président du conseil d’administration du Centre hellénique de recherche marine (HCMR) : « Le financement de la BEI est d’une importance capitale pour la réussite de la mise en œuvre et de l’achèvement de ce projet. La construction du nouveau navire de recherche n’aurait pas été possible sans le prêt de la BEI à l’État hellénique. Le nouveau navire remplacera l’ancien AEGAEO qui a été construit en 1985 et qui a servi la communauté grecque et internationale de la recherche marine pendant près de 40 ans. Il sera équipé à la pointe de la technologie et constituera une infrastructure scientifique majeure et extrêmement précieuse qui stimulera la recherche sur les changements climatiques et appuiera toutes sortes de mesures pour lutter contre cette crise. Il contribuera à la réalisation des objectifs de la politique nationale de recherche et appuiera les priorités en la matière définies par la Commission européenne dans le but d’améliorer la connaissance du milieu marin, de favoriser la planification de l’espace maritime et de mettre l’accent sur l’étude des changements climatiques et la réponse à ce phénomène. Le HCMR s’est réjoui de participer à cette série de vidéos à 360° de la BEI. La collaboration avec l’équipe de la BEI et le tournage d’une vidéo en mer à bord du navire océanographique AEGAEON, ainsi qu’au Cretaquarium et dans les installations d’aquaculture, nous ont donné l’occasion de promouvoir les activités de recherche de haut niveau réalisées dans notre centre. »

Manolis Plionis, professeur et directeur de l’Observatoire national d’Athènes : « Comprendre et combattre les changements climatiques est l’un des objectifs prioritaires de l’Observatoire national d’Athènes. Le projet PANGEA constitue un grand bond en avant dans la mesure des paramètres atmosphériques et dans la construction de modèles climatiques pour le sud-est de la Méditerranée, une zone sensible aux changements climatiques. Il représente également un progrès considérable dans la fourniture à l’État de services de conseil de haute qualité en matière de catastrophes naturelles. Les données recueillies permettront de comprendre l’évolution des changements climatiques dans les années à venir et leurs conséquences sur la société et l’économie. La mise en œuvre de l’infrastructure PANGEA serait pratiquement impossible à réaliser sans le prêt de la BEI, qui contribuera au financement de la construction du bâtiment et des équipements scientifiques majeurs du projet. De plus, nous avons grandement apprécié de travailler avec l’équipe de la BEI pour la réalisation de la vidéo à 360°, qui a abouti à un excellent résultat. »

Des projets uniques dans une région qui l'est tout autant

Étant donné qu’hormis l’Arctique et l’Antarctique, le bassin méditerranéen est l’une des régions les plus touchées par les changements climatiques – le réchauffement y est de 20 % supérieur à la moyenne mondiale – ces projets de recherche de pointe uniques sont essentiels à la lutte contre leurs effets dans la zone.

En juillet 2020, la BEI a signé avec l’État grec un prêt de 57,5 millions d’euros au maximum afin de contribuer au financement de l’observatoire PANGEA et d’un nouveau navire de recherche océanographique du Centre hellénique de recherche marine. L’achèvement de ces projets devrait prendre entre cinq et six ans.

Le nouveau navire de recherche océanographique ultramoderne remplacera l’actuel Aegaeo, qui navigue depuis 1985. Il contribuera à renforcer la capacité de recherche sur une pléthore de sujets, des effets des changements climatiques à l’étude de formes de vie encore inconnues dans les grandes profondeurs. Le nouveau navire sera en mesure d’accueillir jusqu’à 20 membres d’équipage et 30 scientifiques, soit plus du double de la capacité de son prédécesseur. Il sera long d’environ 70 mètres et large d’environ 15 mètres, avec cinq ponts. Il abritera plus de 200 mètres carrés de laboratoires scientifiques et un spacieux pont ouvert. Il sera équipé de treuils, de grues et de portiques de levage en A pour le déploiement et la récupération d’instruments scientifiques à des fins océanographiques.

Le centre de recherche PANGEA, un projet dirigé par l’Observatoire national d’Athènes, sera la première station de recherche atmosphérique entièrement équipée de ce type dans le sud-est de l’Europe. Elle sera en mesure de collecter les données nécessaires à la création de modèles permettant de prévoir et de planifier les conséquences de la crise climatique dans la région.

À propos de la BEI à 360°

BEI 360° - à la recherche de solutions climatiques est une plateforme interactive et gratuite sur le site web de la BEI qui permet de découvrir virtuellement des projets novateurs qui jouent un rôle déterminant dans la lutte contre les changements climatiques en Europe. Filmées avec des caméras à 360° ultramodernes dans certains des paysages les plus époustouflants d’Europe, ces courtes vidéos sont présentées par un ou une journaliste de la BEI qui interroge sur le terrain des scientifiques, des ingénieurs, des experts et des entrepreneurs soucieux de l’environnement. À ce jour, la série de vidéos couvre des projets en Grèce, en Espagne et au Portugal. Les spectateurs bénéficient ainsi d’une nouvelle perspective sur des solutions innovantes à la crise climatique ainsi que sur la recherche de pointe sur le climat. Les prises de vues à 360° permettent aux spectateurs de suivre notre journaliste et de s’immerger totalement dans ces endroits magnifiques et éloignés. Les vidéos sont disponibles en anglais, avec des versions sous-titrées dans la langue de chaque lieu visité. Une carte interactive de l’Europe permet aux spectateurs de s’immerger dans chaque expérience à 360° d’un simple clic de souris.