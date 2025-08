Espagne : la BEI et le groupe ULMA signent un prêt de 45 millions d’euros à l’appui de l’innovation et de la durabilité dans la chaîne de valeur de la construction

EIB

Ce prêt soutiendra les investissements du groupe ULMA dans de nouvelles solutions visant à réduire la consommation et à recycler les matériaux, à moderniser ses installations et à accroître son efficacité énergétique.

Le financement servira également à la construction d’une nouvelle usine destinée à mettre en œuvre des technologies de pointe pour la fabrication de matériaux.

L’accord contribuera à la réalisation des priorités stratégiques de la BEI en matière d’innovation et d’action climatique, ainsi qu’à son initiative pour des logements abordables et durables.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le groupe ULMA ont signé un prêt de 45 millions d’euros qui servira à financer les activités d’innovation et de durabilité de l’entreprise. ULMA est un groupe coopératif industriel espagnol basé au Pays basque. Très bien implanté au niveau international, il se concentre sur neuf activités, dont la fabrication d’équipements, de matériaux innovants et d’autres solutions pour le secteur de la construction.

Le prêt de la BEI servira à financer les investissements du groupe coopératif dans des technologies de fabrication avancées pour ses activités de construction et de solutions architecturales en béton polymère. L’accord stimulera également les investissements nécessaires à l’installation d’une nouvelle usine destinée à la fabrication de nouveaux matériaux de construction durables. En outre, la BEI aidera le groupe ULMA à accroître son efficacité énergétique, contribuant ainsi à sa stratégie de décarbonation et de développement durable. Les investissements viseront les activités du groupe ULMA situées dans la communauté autonome du Pays basque.

Antonio Lorenzo, chef de la division Pays ibériques de la BEI : « Avec cette opération, la BEI soutient l’industrie européenne de la construction en contribuant à sa viabilité, à son innovation et à sa compétitivité. Le soutien à ce secteur est également un élément clé de l’engagement de la BEI en faveur de l’adoption de matériaux et de technologies de construction innovants afin de favoriser l’accès à tous, dans l’Union, à des logements abordables et durables. »

L’accord de financement soutient l’innovation, l’action pour le climat et la durabilité environnementale, ainsi que la mise en place d’infrastructures sociales dans l’Union européenne, trois des huit priorités stratégiques du Groupe BEI énoncées dans sa Feuille de route stratégique pour la période 2024-2027. Le soutien aux infrastructures sociales se concrétise grâce à la contribution de l’opération conclue avec le groupe ULMA à l’initiative de la BEI en faveur du logement abordable et durable.

Iñaki Gabilondo, directeur général du groupe ULMA : « Cet accord nous permet de promouvoir des projets durables et innovants dans le secteur de la construction, avec un impact positif évident sur les personnes et l’environnement. Il renforce notre engagement ferme en faveur d’un modèle industriel plus efficace, responsable et tourné vers l’avenir. En outre, le soutien d’une entité prestigieuse comme la BEI est une reconnaissance claire de la valeur et de la force de notre projet d’entrepreneuriat social. »

Informations générales

BEI

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé de nouveaux financements pour près de 89 milliards d’euros à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’adaptation aux changements climatiques et à l’atténuation de leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

En Espagne, en 2024, le Groupe BEI a signé 12,3 milliards d’euros de nouveaux financements pour plus de 100 projets à fort impact, contribuant ainsi à stimuler la double transition écologique et numérique du pays et à favoriser la croissance économique, la compétitivité et l’amélioration des services à la population.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.

Groupe ULMA

Le groupe ULMA est composé de neuf coopératives industrielles qui emploient 5 747 personnes et opèrent dans 81 pays. Avec un chiffre d’affaires cumulé de 1,151 milliard d’euros en 2024, le groupe ULMA incarne le succès du mouvement coopératif basque.

Depuis sa création, il a maintenu une stratégie constante de croissance et de diversification de ses entreprises et de ses activités dans la perspective de promouvoir un projet d’entrepreneuriat social engagé vis-à-vis de son environnement.

Les neuf entreprises du groupe ULMA sont une référence dans des secteurs industriels très divers, offrant des solutions dans les domaines de la construction, des machines d’emballage, des entrepôts intelligents, du forgeage, des systèmes préfabriqués pour le drainage et l’architecture, des rouleaux pour les bandes transporteuses, des services de manutention, de la fabrication de serres ou de l’électronique embarquée. Le dernier projet innovant du groupe ULMA met en œuvre l’intelligence artificielle dans le domaine de la santé pour la détection précoce de certaines maladies.