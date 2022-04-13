Elval est le deuxième producteur d’aluminium d’Europe par la capacité de laminage à chaud

L’aluminium est un vecteur de progrès durable, alimenté par les grandes tendances mondiales

La Banque européenne d’investissement (BEI) appuiera ce programme d’investissement sous la forme d’un prêt de 75 millions d’EUR consenti pour une durée de 10 ans

La Banque européenne d’investissement a accepté d’accorder un prêt de 75 millions d’EUR sur 10 ans à Elval, la division de laminage d’aluminium d’ElvalHalcor, finançant ainsi 50 % du nouvel investissement de l’entreprise.

La première phase du programme d’investissement d’ElvalHalcor sur cinq ans destiné à porter sa capacité de production globale d’aluminium laminé à plat à 485 000 tonnes par an s’est achevée en 2020, par l’installation d’un laminoir de finition à chaud à 4 cages (tandem) dans l’usine d’Elval située à Œnophyta en Grèce.

Le nouvel investissement concerne la mise en œuvre de la deuxième phase de ce programme, avec une enveloppe supplémentaire de 150 millions d’EUR. Le but : atteindre des objectifs supérieurs en matière de capacité de production en réponse à la demande du marché pour des emballages rigides et d’autres produits en aluminium, en pleine croissance sous l’effet des grandes tendances mondiales.

Cet investissement comprend un nouveau laminoir à froid, une nouvelle ligne de laquage et leurs équipements associés, ainsi qu’un nouveau four de fusion et le désengorgement du traitement des brames. Il contribuera de manière importante à réduire l’empreinte environnementale globale. L’efficacité des nouvelles machines et des équipements associés concourra en effet à atteindre les objectifs de réduction de la consommation énergétique de l’usine et fera diminuer les taux de retour, abaissant d’autant l’empreinte environnementale et carbone. Cet investissement, qui cadre parfaitement avec les principes de l’industrie 4.0, devrait permettre de créer un total de 114 nouveaux emplois.

La coopération entre la BEI et Elval, la division de laminage d’aluminium d’ElvalHalcor, a été annoncée à Athènes le mercredi 13 avril, à l’occasion de la cérémonie de signature du contrat de prêt, par Werner Hoyer, président de la BEI, et Michael Stassinopoulos, président du conseil d’administration d’ElvalHalcor.

« Gains de productivité, innovation et internationalisation sont les piliers de la croissance stratégique d’Elval. Le prêt de la BEI permet la réalisation du plan d’investissement de la division de laminage d’aluminium d’ElvalHalcor, qui fait figure de pionnier en matière de technologie. Il renforce en outre la position des fabricants grecs à l’avant-garde des grandes tendances mondiales, en contribuant à la mise en place d’une économie circulaire et numérique, à la transition énergétique et aux objectifs en matière de neutralité climatique. Je tiens personnellement à remercier la BEI et son président Werner Hoyer pour leur présence ici aujourd’hui et pour leur soutien sans faille à nos efforts », a déclaré Michael Stassinopoulos, président du conseil d’administration d’ElvalHalcor.

« La Banque européenne d’investissement se réjouit d’apporter un nouveau financement de 75 millions d’EUR destiné à accélérer l’investissement par ElvalHalcor dans l’innovation, l’efficacité énergétique et le recyclage. Cet investissement visionnaire renforcera la production durable au sein de l’un des plus grands producteurs d’aluminium européens. Il entre dans le cadre de notre soutien plus large à l’investissement porteur de transformation des entreprises du secteur privé dans différentes branches d’activité », déclare Werner Hoyer, président de la BEI.

Elval, la division de laminage d’aluminium d’ElvalHalcor S.A., est un fabricant de produits en aluminium laminé de premier plan à l’échelle mondiale. Depuis près de 50 ans, Elval est reconnu comme un partenaire de confiance et un fabricant d’aluminium innovant, qui possède une vaste gamme de produits de qualité destinés aux marchés de l’emballage, de la construction, des chantiers navals, de l’automobile, de l’énergie, de l’industrie et des systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération. S’appuyant sur un réseau commercial solidement implanté dans 21 pays du monde entier, Elval exporte plus de 80 % de sa production vers une soixantaine de pays et propose des solutions durables et compétitives qui répondent aux demandes les plus pointues d’une clientèle internationale exigeante.

Les grandes tendances mondiales liées au développement durable telles que l’urbanisation, la neutralité climatique et l’économie circulaire propre sont des vecteurs de croissance majeurs, qui font augmenter la demande de produits en aluminium laminé à plat sur divers marchés finaux où Elval intervient de manière très active. L’aluminium est recyclable et durable. Il génère en outre de faibles émissions de carbone lors de son recyclage. Les cannettes en aluminium peuvent être recyclées à l’infini dans un processus de recyclage en véritable circuit fermé, sans dégradation de leur qualité d’origine.

Le contrat conclu ce jour est le fruit de plusieurs mois de travail conduit entre la BEI et Elval, la division de laminage d’aluminium d’ElvalHalcor, alors que l’entreprise s’efforce de créer un avenir durable avec ses produits et ses activités.

Au cours des dix dernières années, la Banque européenne d’investissement a prêté 8 milliards d’EUR à l’appui d’investissements dans des entreprises du secteur privé en Grèce.

ElvalHalcor

ElvalHalcor est un fabricant industriel de produits en aluminium et en cuivre qui occupe une place de premier plan à l’échelle mondiale. Avec son expérience et son savoir-faire accumulés depuis plus de 40 ans, une solide structure de production répartie entre 17 sites industriels de pointe et une présence sur le marché dans plus d’une centaine de pays, l’entreprise offre des solutions et des produits durables sur des marchés qui connaissent une expansion dynamique tels que les emballages, le transport, le bâtiment et la construction, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que les énergies renouvelables. www.elvalhalcor.com.