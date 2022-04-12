En 2021, le Groupe Banque européenne d’investissement a investi 760 millions d’EUR en Croatie pour accélérer le développement vert et durable et alimenter la reprise après la pandémie de COVID‑19, ce qui représente le record des opérations de ces cinq dernières années.

La BEI a investi 113 millions d’EUR pour stimuler la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et soutenir les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises face à la crise sanitaire en Croatie.

En 2021, le FEI a fourni un montant record de 647 millions d’EUR à l’appui des PME et des ETI croates et du transfert efficace de la recherche scientifique dans l’économie réelle. Il s’agit d’une année record pour le FEI en Croatie.

En 2021, le Groupe Banque européenne d’investissement, qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), a alloué 760 millions d’EUR à l’appui de l’économie locale en Croatie, ce qui représente le record des investissements de ces cinq dernières années. Ce montant s’est réparti à hauteur de 113 millions d’EUR pour la BEI et d’une aide inédite de 647 millions d’EUR pour le FEI.

L’ampleur des opérations du FEI en Croatie, jamais atteinte par le passé, s’explique par les garanties accordées à des banques publiques et commerciales au titre du Fonds de garantie européen (EGF). Le Groupe BEI a financé ce type de garanties pour un montant de 650 millions d’EUR, ce qui a permis l’ouverture de nouvelles lignes de crédit en faveur d’entreprises croates de toute taille, qui ont ainsi pu surmonter les effets économiques de la pandémie, financer leurs besoins de liquidités urgents, préserver et créer des emplois et poursuivre leurs investissements.

Le Groupe BEI a créé l’EGF en 2020 pour aider les entreprises à se redresser après la pandémie de COVID‑19 dans 22 États membres participants, dont la Croatie. Depuis décembre 2020, il a approuvé 23,2 milliards d’EUR de garanties au titre de ce mécanisme, ce qui devrait mobiliser des investissements de 174,4 milliards d’EUR, principalement dans des PME et des entreprises de taille intermédiaire européennes.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations en Croatie : « La BEI a démontré qu’elle était l’un des partenaires les plus fiables pour la Croatie, même dans les moments les plus difficiles. Nos résultats pour 2021 témoignent de notre détermination à alimenter le développement économique et social de ce pays et à garantir que ce développement s’inscrive dans la durée et qu’il soit durable, inclusif et respectueux de l’environnement. Je suis particulièrement fière de la contribution de la Banque à la reprise post‑pandémie en Croatie. Nous avons versé près de 700 millions d’EUR dans ce cadre pour que les entreprises croates puissent continuer de fournir des emplois et des revenus aux citoyens et que la Croatie puisse se maintenir à flot dans le paysage économique. Je tiens à remercier nos partenaires dans les secteurs public et privé, les autorités croates et la banque croate pour la reconstruction et le développement (HBOR), qui ont contribué à ce que la Croatie soit plus forte aujourd’hui. »

Investissement de 113 millions d’EUR de la BEI pour l’indépendance énergétique de la Croatie et une reprise plus rapide de son économie

La BEI a signé deux nouvelles opérations en Croatie en 2021. La banque de l’UE a investi 63 millions d’EUR dans Hrvatska elektroprivreda (HEP) pour appuyer son programme d’investissement dans l’énergie renouvelable, une mesure essentielle pour que la Croatie et l’Union européenne parviennent plus rapidement à l’indépendance énergétique. En complément, elle a fourni 50 millions d’EUR de garanties au titre de l’EGF à Hrvatska Banka za Obnovu i Razvitak (HBOR) afin d’améliorer les conditions de crédit pour les ETI et les grandes entreprises du pays.

En 2021, la BEI a approfondi son partenariat avec les autorités croates. Elle a signé un protocole d’accord avec le ministère de l’économie et du développement durable sur la conception et le financement de projets clés liés à l’énergie, à la durabilité et au climat. La BEI soutiendra donc activement le déploiement du plan national croate sur l’énergie et le climat.

La BEI et les autorités croates entendent répondre aux besoins d’investissement dans des domaines essentiels, tels que i) les infrastructures de production et de transport d’électricité d’origine renouvelable, ii) l’énergie propre et l’efficacité énergétique, les rénovations et les conversions de bâtiments, iii) la mobilité verte et iv) le soutien à la transition de l’économie croate vers une économie circulaire.

Le volume d’investissement le plus élevé de l’histoire du FEI pour accélérer le redressement des PME et ETI locales après la pandémie de COVID‑19

Le Fonds européen d’investissement (FEI) a réalisé le volume d’opérations le plus élevé de son histoire en mettant 647 millions d’EUR à la disposition de l’économie locale. Il a notamment injecté 48 millions d’EUR de fonds propres dans quatre instruments de capital-investissement, dont le fonds d’investissement à impact social Feelsgood et le Croatian Mezzanine Debt Fund.

En 2021, la contribution du FEI à l’économie croate s’est principalement concentrée dans une enveloppe de 599 millions d’EUR octroyée à des banques publiques et privées en Croatie, parmi lesquelles HBOR, OTP, UniCredit, Privredna banka Zagreb et Erste bank, sous la forme de garanties au titre de l’EGF. L’année 2021 a ainsi été la plus active jamais enregistrée pour le FEI en Croatie.

Vers une économie fondée sur la recherche et l’innovation en Croatie

En collaboration avec HBOR en Croatie, le FEI a lancé en 2021 une nouvelle plateforme d’investissement dotée de 20 millions d’EUR à l’appui de l’innovation, de la recherche scientifique et de la protection de la propriété intellectuelle. Cet instrument devrait améliorer l’utilisation et la commercialisation de projets de recherche et de résultats scientifiques, tout en rehaussant la compétitivité à long terme de l’économie du pays.

Aide aux victimes du tremblement de terre dans le Banovina

Au lendemain du séisme dévastateur survenu en décembre 2020, le Groupe BEI a réuni 255 000 EUR de fonds propres et de dons de son personnel au profit de la République de Croatie. Grâce à ce don, 30 familles ont pu bénéficier d’un logement temporaire et 78 personnes issues de toute la région frappée par la catastrophe naturelle ont pu s’installer dans des conteneurs d’habitation sûrs et modernes en attendant que leur maison soit rénovée.

Le Groupe BEI, toujours un partenaire fiable pour le développement économique et social en Croatie

Au cours des dix dernières années, la BEI a investi quelque 4,57 milliards d’EUR en Croatie. La majeure partie de cette somme, soit 3,25 milliards d’EUR, a servi à la création de lignes de crédit pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire locales. Une part de 612,5 millions d’EUR a en outre été affectée au renforcement des infrastructures économiques et sociales du pays. Entre 2011 et 2021, la BEI a investi plus de 180 millions d’EUR dans les réseaux de transport nationaux, 122,5 millions d’EUR dans le secteur énergétique, 148 millions d’EUR dans le secteur des services et 93 millions d’EUR dans le développement du système national de santé et des infrastructures de soins fondamentales, telles que la clinique de Rijeka. D’autres pans de l’économie croate ont aussi bénéficié de financements à long terme de la Banque, notamment l’industrie, la distribution d’eau et l’assainissement, à hauteur de plus de 160 millions d’EUR.

Depuis 2017, le FEI a octroyé environ 1,05 milliard d’EUR de financements sous forme d’apports de fonds propres (222 millions d’EUR), de garanties (827 millions d’EUR) et de finance inclusive (3 millions d’EUR). Les activités qu’il a menées en 2021 ont favorisé et consolidé une reprise post-COVID plus rapide parmi les PME croates et débloqué de nouvelles sources de financements à long terme plus abordables, ce qui est fondamental pour le maintien des liquidités et des investissements et pour la création et la conservation d’emplois.

Les services de conseil de la BEI aux côtés de la Croatie pour attirer de nouveaux investissements

En 2021, les services de conseil de la BEI ont à nouveau procuré une assistance précieuse, ainsi qu’une aide au renforcement des capacités, aux autorités croates et aux secteurs public et privé du pays. Ils y ont réalisé 49 missions actives durant cette année. Ces services ont aidé les promoteurs à élaborer des projets dans des domaines tels que le climat et l’environnement, l’efficacité énergétique, les infrastructures, le développement urbain durable et l’agriculture.

Un soutien utile fourni par la Plateforme de conseil de la BEI, Jaspers, ELENA et fi-compass

Depuis 2011, les services de conseil du dispositif Jaspers (assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes) ont à eux seuls permis l’élaboration de projets d’investissement d’une valeur de 12 milliards d’EUR. Jaspers, créé en partenariat avec la Commission européenne, aide les autorités nationales, les villes et les régions à absorber les fonds européens au travers de projets de la plus haute qualité. Il soutient tout spécialement les secteurs de la distribution d’eau, des transports, des déchets, de la santé, de l’innovation et de la technologie, du développement urbain et de l’énergie.

ELENA (mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux) travaille sur deux missions en Croatie, notamment pour aider Zagreb, la capitale, à installer un système d’éclairage public économe en énergie. En parallèle, la Plateforme de conseil de la BEI a soutenu l’Initiative DISC (Digital Innovation and Scale-up) de la Commission européenne en réalisant une étude de marché visant à mesurer le niveau de transition numérique de la Croatie. Elle a également aidé les autorités croates à renforcer la recherche publique en améliorant les connaissances techniques sur la préparation des projets dans les instituts de recherche publics et les universités.

À travers ses activités, le Groupe BEI a acheminé 656 millions d’EUR en Croatie pour favoriser une reprise plus rapide de son économie après la crise du COVID‑19.