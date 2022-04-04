Le financement vert octroyé par la banque de l’UE et l’ICO aidera Iberdrola à construire une usine de production d’hydrogène vert à grande échelle.

Située à Puertollano, en Castille-La Manche, l’usine aura une capacité de 20 MW et sera alimentée par une centrale photovoltaïque de 100 MW et soutenue par un système de stockage par batteries.

Le projet contribuera à promouvoir la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’UE, la lutte contre les changements climatiques ainsi que la cohésion sociale.

L’accord annoncé ce jour par la Banque européenne d’investissement (BEI), l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) et Iberdrola vise à appuyer la décarbonation de l’économie par la production d’hydrogène vert à usage industriel et à contribuer ainsi à la sécurité énergétique dans l’Union européenne (UE). À cette fin, la banque de l’UE accordera un financement de 53 millions d’EUR à l’entreprise énergétique espagnole, tandis que l’ICO lui octroiera 35 millions d’EUR. Certifiés « financements verts », les deux prêts sont destinés à financer la construction d’une centrale photovoltaïque de 100 MW, d’une batterie de 20 MWh et d’une usine de production d’hydrogène vert de 20 MW à Puertollano (Ciudad Real), en Castille-La Manche. Il s’agit du premier financement vert conjoint des deux organisations en faveur du développement de l’hydrogène vert.

Située à proximité de l’usine, l’industrie des engrais pourra utiliser l’hydrogène vert en remplacement de l’hydrogène d’origine fossile produit à partir de gaz naturel.

Le projet permettra de produire de l’électricité à partir de sources renouvelables et de l’hydrogène vert, contribuant ainsi à la reprise durable de l’économie et à la création d’emplois dans la province de Ciudad Real, en Castille-La Manche, une région relevant de l’objectif de cohésion. On estime qu’au cours de la phase de mise en œuvre près de 300 emplois seront créés et que la nouvelle centrale photovoltaïque produira quelque 160 GWh d’électricité par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 48 000 ménages espagnols. L’électrolyseur sera en mesure de produire 1 000 tonnes d’hydrogène vert par an.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « En tant que banque européenne du climat, la BEI continue de soutenir la construction d’infrastructures durables en Europe en vue de favoriser la transition vers une économie sans carbone. À l’heure actuelle, notamment en raison des prix élevés de l’énergie et du gaz en Europe, la BEI est fermement convaincue que l’hydrogène peut jouer un rôle clé dans la sécurisation de l’approvisionnement énergétique en Europe. »

José Carlos García de Quevedo, président de l’ICO : « Cette nouvelle opération s’inscrit dans les mesures prises par l’ICO dans le cadre du déploiement de sa politique de durabilité, laquelle encourage les projets de collaboration entre les secteurs public et privé qui génèrent un impact social et environnemental positif. L’usine d’hydrogène vert qui sera construite à Puertollano répond sans aucun doute à ces deux objectifs, car elle contribuera à créer des emplois dans la région et à stimuler la transition écologique, l’un des objectifs stratégiques du plan pour la reprise, la transformation et la résilience. »

Ignacio Galán, président d’Iberdrola, lors de la cérémonie de signature : « Avec ce nouvel accord, nous franchissons une nouvelle étape dans la réalisation de notre objectif de doubler nos capacités éolienne et solaire d’ici 2025. Le financement signé ce jour avec la BEI et l’lCO est également conforme à la volonté d’Iberdrola de miser sur un modèle énergétique durable permettant la transition vers une économie à faible intensité de carbone. »

Informations générales

À propos de la BEI

Active dans quelque 160 pays, la Banque européenne d’investissement est le plus grand bailleur de fonds multilatéral au monde à l’appui de projets concourant à l’action pour le climat.

Récemment adoptée, la « Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat » lui permettra de mettre en œuvre son programme ambitieux qui vise à soutenir 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action climatique et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030, ainsi qu’à consacrer plus de 50 % des prêts de la BEI à ces deux domaines prioritaires d’ici à 2025. En outre, dans le cadre de la Feuille de route, à compter de cette année, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI seront alignées sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris.

À propos de l’ICO

L’Instituto de Crédito Oficial (ICO) est une entreprise publique placée sous la tutelle du ministère espagnol des affaires économiques et de la transformation numérique. Elle est devenue l’institution de référence pour le financement aussi bien des PME que des grands projets d’investissement.

L’ICO a fait de la durabilité un principe transversal de son activité sous ses différents aspects : sur le plan environnemental, social et de la gouvernance. En tant que banque nationale de promotion économique, l’ICO accorde une attention particulière au financement de projets portant sur les énergies renouvelables et les infrastructures durables, notamment concernant les réseaux et équipements sociaux, les transports, la logistique et les TIC. Au cours des deux dernières années, elle a approuvé des opérations de financement durable ayant un impact positif sur l’environnement à hauteur de 2,603 milliards d’EUR, en promouvant des projets d’entreprises de grande et moyenne dimension ayant un effet stimulant sur l’activité des PME.

À propos d’Iberdrola

Iberdrola est l’une des principales entreprises mondiales de l’énergie et une cheffe de file des énergies renouvelables qui défend la transition énergétique vers une économie à faible intensité de carbone. Le groupe fournit de l’énergie à près de 100 millions de personnes dans des dizaines de pays. Il exerce ses activités liées aux énergies renouvelables, aux réseaux et à la commercialisation en Europe (Espagne, Royaume-Uni, Portugal, France, Allemagne, Italie et Grèce), aux États-Unis, au Brésil, au Mexique et en Australie, et demeure présent sur des marchés tels que le Japon, Taïwan, l’Irlande, la Suède et la Pologne, qui constituent des plateformes de croissance.

Avec près de 40 000 employés et des actifs supérieurs à 141,752 milliards d’EUR, Iberdrola a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 39,11 milliards d’EUR et un bénéfice net de 3,885 milliards d’EUR en 2021. L’entreprise contribue au maintien de 400 000 emplois dans sa chaîne d’approvisionnement, avec des achats annuels atteignant 12,2 milliards d’EUR. En ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques, Iberdrola a dépensé plus de 130 milliards d’EUR au cours des deux dernières décennies pour construire un modèle énergétique durable, fondé sur des principes ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) solides.