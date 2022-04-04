© Chemnitz

Acquisition de 19 nouveaux trams-trains par la communauté de transport de la Saxe centrale

Renforcement des transports publics dans l’agglomération de Chemnitz

La Banque européenne d’investissement, KfW IPEX-Bank et NORD/LB financent le renforcement des transports collectifs dans l’agglomération de Chemnitz. Ensemble, les trois banques mettent des lignes de crédit représentant un montant total de 189 millions d’EUR à la disposition de Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS), la communauté de transport de la Saxe centrale, pour l’élargissement de son parc de véhicules et de ses capacités d’entretien. La contribution de la BEI s’élève à 89 millions d’EUR. KfW IPEX-Bank, qui est à la tête du consortium, et NORD/LB, qui agit également comme banque teneuse de compte, apportent chacune 50 millions d’EUR.

Le volume d’investissement du projet est de 234,5 millions d’EUR. Il couvre le financement, l’acquisition et l’entretien de 19 nouveaux trams-trains – des véhicules pouvant circuler à la fois sur le réseau régional de tramway et de chemin de fer – entièrement électriques construits par Stadler. Fonctionnant comme des tramways électriques en milieu urbain et comme des trains électriques à l’extérieur de la ville, ces véhicules permettent de mieux relier le réseau du centre-ville de Chemnitz aux alentours. Les liaisons avec la périphérie, en particulier, seront dès lors plus rapides et plus directes. En outre, la construction d’un nouveau dépôt de maintenance est prévue à proximité de la gare centrale de Chemnitz. L’entretien des nouveaux tramways ainsi que de véhicules plus anciens des transports publics locaux sera effectué dans cet atelier.

Le volume de financement inclut également le refinancement d’un dépôt ferroviaire construit en 2016 pour l’entretien et la maintenance de 29 locomotives du réseau électrique de la Saxe centrale. À compter de l’été 2023, l’atelier assurera également l’entretien de 11 unités multiples électriques à batterie circulant sur le tracé Chemnitz-Leipzig.

La livraison des nouveaux véhicules est prévue à partir de 2025, et leur mise en circulation à partir de 2026. Lors de la première année d’exploitation, 5,3 millions de voyageurs sont attendus. Ce financement est le premier que la BEI met à la disposition de VMS.

Le projet dans son ensemble fait partie intégrante du « Chemnitzer Modell », l’un des plus importants programmes de transports en commun de l’État libre de Saxe. L’objectif de ce programme est d’établir une desserte attrayante entre le centre-ville de Chemnitz et ses environs. Ces investissements permettront de moderniser le système de transport public dans son ensemble et d’améliorer la qualité de l’offre de transports collectifs. Le projet apporte ainsi une contribution directe à la transition dans le domaine des transports et à l’action en faveur du climat.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Nous sommes heureux de soutenir la modernisation des transports publics locaux de Chemnitz et de ses environs. Des tramways attrayants favorisent une transformation du système de mobilité positive pour le climat en incitant les navetteurs à passer de la route au rail. Résultat : une réduction des émissions de CO 2 et des embouteillages dus aux transports individuels à forte intensité de carbone. »

Andreas Ufer, directeur général de KfW IPEX-Bank : « Nous nous réjouissons de pouvoir financer un nouveau projet emblématique pour la transition dans le domaine des transports en Allemagne, et ce en collaboration avec VMS, un partenaire d’affaires avec qui nous entretenons des relations privilégiées de longue date, et avec nos partenaires du consortium. Il s’agit également d’un nouvel exemple illustrant parfaitement le concept de Mobility Owner que nous défendons, où le principe de séparation de l’exploitation et de la propriété des véhicules présente de nombreux avantages pour les communes. »

Heiko Ludwig, responsable général des financements structurés chez NORD/LB : « Nous sommes ravis de pouvoir soutenir notre client de longue date VMS dans ce projet tourné vers l’avenir. Le transfert des flux de transport vers le rail constitue un élément important de la transition dans le domaine des transports et contribue largement à renforcer la durabilité. »

Mathias Korda, directeur général de VMS : « Grâce aux nouveaux véhicules, se déplacer sera moins onéreux et plus respectueux de l’environnement. Nous appliquons ici le principe fructueux de la livraison et de l’entretien par le fabricant, déjà appliqué dans le réseau électrique en Saxe centrale. »

Informations générales

Au sein du groupe bancaire KfW, KfW IPEX-Bank est responsable du financement de projets et du crédit à l’exportation. Elle soutient les entreprises allemandes opérant dans des secteurs industriels clés sur les marchés mondiaux en montant des financements à moyen et long terme à l’appui des exportations allemandes et européennes, des investissements dans les infrastructures et de la sécurisation de l’approvisionnement en matières premières, ainsi que de projets de protection de l’environnement et du climat dans le monde entier.

En tant que banque soutenant la transformation, elle finance les technologies d’avenir afin d’accompagner la transition vers une société durable sous l’angle économique, environnemental et social. En suivant des lignes directrices sectorielles exigeantes pour les secteurs à forte intensité de CO 2 , KfW IPEX-Bank garantit la compatibilité de ses financements avec les objectifs de l’accord de Paris sur le climat. Dans le cadre de sa comptabilisation des gaz à effet de serre, elle vise un portefeuille neutre en GES à l’horizon 2050.

KfW IPEX-Bank possède une vaste expertise sur les plans sectoriel et du montage des opérations ainsi qu’une bonne connaissance des Länder. Elle joue un rôle de premier plan dans les consortiums de financement et mobilise activement la participation d’autres banques, d’investisseurs institutionnels et de compagnies d’assurance. Elle est gérée comme une société juridiquement indépendante du groupe et est représentée dans les principaux centres économiques et financiers du monde.

Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NORD/LB) est l’une des principales banques commerciales allemandes. En tant qu’institution de droit public, elle fait partie du groupe financier Sparkassen. Parmi ses principaux domaines d’activité figure le financement spécialisé dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures, et notamment les transports ferroviaires. À l’heure actuelle, le volume de ses financements pour des projets d’infrastructure s’élève à quelque 4 milliards d’EUR. La banque dessert ses clients depuis ses sièges de Hanovre, Brunswick et Magdebourg, mais aussi depuis 10 autres sites en Allemagne et à l’étranger.

La communauté de transport de la Saxe centrale, ou Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS), couvre, sur quelque 5 000 kilomètres carrés, les arrondissements de Zwickau, des Monts-Métallifères et de la Saxe centrale ainsi que les villes de Chemnitz et de Zwickau. Dans le cadre de son programme de transport local, elle définit les conditions-cadres pour des offres modernes et attrayantes combinant le transport par bus et par rail, et collabore à cette fin avec 17 entreprises de transport. Elle coordonne les offres de transport par bus et par rail pour faciliter le transfert d’un mode de transport vers l’autre et relie les villes et les communes à des tarifs uniformes sur l’ensemble du territoire couvert. En tant qu’autorité organisatrice, VMS demande à sept entreprises de transport ferroviaire d’assurer quelque neuf millions de trains-kilomètres. En collaboration avec l’État libre de Saxe et les communes, elle exécute le programme ferroviaire « Chemnitzer Modell » pour une liaison tram/train simple et rapide entre Chemnitz et ses environs. Elle organise pour quelque 42 500 élèves les transports scolaires dans les arrondissements de la Saxe centrale, de Zwickau et des Monts-Métallifères. Les entreprises de transport de la communauté VMS comptent 4 000 collaborateurs et desservent près de 4 800 arrêts avec quelque 1 000 bus, 110 tramways, 80 trains et un funiculaire. Elles transportent chaque année environ 80 millions de passagers aux tarifs de VMS.