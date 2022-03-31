© AB Vilniaus Šilumos Tinklai (VŠT)

La BEI soutient la modernisation des infrastructures de distribution de chaleur à Vilnius afin de garantir un approvisionnement en chaleur plus fiable aux habitants, tout en contribuant à la protection de l’environnement.

La majeure partie du prêt servira à la modernisation et à l’extension du réseau de chauffage urbain ainsi qu’à la construction d’une centrale de cogénération à biomasse.

Les investissements financés réduiront les pertes de chaleur et les émissions de CO 2 .

La Banque européenne d’investissement (BEI) et AB Vilniaus šilumos Tinklai (VŠT) ont signé un contrat de prêt à long terme, d’un montant de 43 millions d’EUR au maximum, pour financer la modernisation du réseau de chauffage urbain de Vilnius. Ce programme d’investissement garantira non seulement un approvisionnement en chaleur plus fiable aux habitants de Vilnius, mais favorisera aussi la protection de l’environnement. Il contribuera à améliorer l’efficacité énergétique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants atmosphériques.

D’un point de vue technique, quelque 17 km de conduites anciennes seront remplacés par des conduites modernes et précalorifugées. Les conduites obsolètes, qui datent du siècle dernier, provoquent actuellement d’importantes pertes de chaleur et augmentent le risque d’accidents. En outre, de nouvelles conduites, d’une longueur de 4 km, permettront de réaliser des gains d’efficacité énergétique en reliant au réseau des bâtiments résidentiels et de services nouvellement construits.

Le projet prévoit aussi la construction d’une centrale de production combinée de chaleur et d’électricité, d’une capacité de 6 MWth et 2,6 MWel, ainsi que l’installation de capteurs solaires. VŠT installera également une pompe à chaleur à absorption afin d’accroître l’efficacité de la chaudière à biomasse.

Tous ces investissements sont essentiels pour améliorer la sécurité, l’efficacité énergétique et la souplesse de l’approvisionnement en chaleur, ainsi que pour répondre à la demande actuelle et future de chaleur et d’eau chaude. VŠT est propriétaire de plus de 741 km de conduites à Vilnius et fournit 2 752 GWh de chaleur par an, dont 1 761 GWh sont autoproduits.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « VŠT œuvre résolument à rendre son réseau plus durable, tout en étendant sa desserte à un plus grand nombre de foyers. Dans le cadre du soutien à la relance verte et conformément à la politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie, nous sommes ravis d’apporter notre concours financier à ce projet, qui bénéficiera directement à quelque 200 000 ménages à Vilnius. »

Gerimantas Bakanas, directeur exécutif de VŠT : « La modernisation et l’extension du réseau constituent une mesure importante pour l’entreprise sur le long terme. Nous sommes heureux que notre approche en matière d’efficacité énergétique et de protection de l’environnement concorde avec celle de la BEI. Grâce à ce financement, nous pourrons moderniser Vilnius en profondeur. De plus, nous pourrons financer des projets et des réparations à plus petite échelle, qui rendront notre activité plus “verte” et plus durable. »

Vilnius šilumos Tinklai est le principal fournisseur lituanien de chauffage et d’eau chaude. Il dessert plus de 210 000 ménages et entreprises dans la capitale. Son réseau de chauffage urbain, d’une longueur de plus de 740 km, assure le chauffage d’une superficie de 20 millions de m².