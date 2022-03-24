© Innovacell

La BEI va accorder un prêt d’amorçage-investissement de 15 millions d’EUR à l’entreprise autrichienne de biotechnologie.

Innovacell élabore des thérapies cellulaires qui favorisent la restauration de la fonctionnalité du sphincter.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde à Innovacell, une société de biotechnologie située à Innsbruck, un prêt d’amorçage-investissement de 15 millions d’EUR au maximum. Ce prêt doit permettre de financer le plan d’investissement de 40 millions d’EUR que l’entreprise a programmé pour les trois prochaines années. La société autrichienne de biotechnologie met au point des thérapies cellulaires autologues innovantes pour le traitement de l’incontinence fécale et urinaire. Ces maladies touchent une grande partie de la population, en particulier les personnes âgées.

Le prêt d’amorçage-investissement de la BEI est couvert par le Fonds de garantie européen (EGF). L’EGF a été mis en place par 22 États membres de l’UE pour atténuer les conséquences économiques de la pandémie pour les petites et moyennes entreprises (PME). Il permet à la BEI de prendre des risques plus élevés dans le financement des jeunes pousses.

L’incontinence est le plus souvent causée par une lésion ou un affaiblissement du sphincter. Innovacell élabore des thérapies cellulaires qui devraient régénérer le muscle touché. Ces thérapies sont basées sur le processus naturel de formation des muscles : une petite quantité de tissu musculaire sain est prélevée sur la personne atteinte et des cellules souches musculaires sont isolées à partir du tissu prélevé. Ces cellules souches sont différenciées et les cellules précurseurs musculaires qui en résultent sont multipliées et injectées dans le sphincter affecté. En outre, Innovacell utilise un dispositif breveté d’implantation guidée par ultrasons pour mieux assurer une greffe efficace des cellules implantées.

Innovacell emploie actuellement 28 personnes à Innsbruck et 8 autres à son siège au Japon. La société y a établi son siège parce que les autorités japonaises ont mis en place un environnement réglementaire favorable à la thérapie cellulaire pour les médicaments de pointe. La société, qui a déjà lancé un essai de phase 3 en Europe, progresse également vers le début de l’essai japonais.

La médecine régénérative est considérée par beaucoup comme un pilier émergent de la médecine moderne. Innovacell met au point des thérapies cellulaires personnalisées qui devraient permettre de guérir des maladies par la régénération. C’est ce qui rend cette approche unique. Les patients bénéficient de la mise en œuvre peu invasive de thérapies cellulaires destinées à guérir définitivement les fuites urinaires ou la perte involontaire de selles après un seul traitement. Innovacell entend mettre ces thérapies à la disposition des patients le plus rapidement possible afin qu’ils puissent vivre de nouveau sans les restrictions de l’incontinence.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Le degré d’innovation dans la recherche et le développement entrepris par Innovacell est non négligeable. Il vise une importante population de patients aux besoins médicaux élevés mais insatisfaits. La médecine régénérative est essentielle au développement et au maintien du savoir-faire scientifique européen et elle contribue à la compétitivité de la région. »

Ekkehart Steinhuber, PDG d’Innovacell : « L’âge, les blessures ou la maladie peuvent conduire à des dysfonctionnements des cellules, des tissus ou des organes. La médecine régénérative a le potentiel de redonner à ces structures leur fonctionnalité initiale. Cela se fait en remplaçant ou en renforçant les structures affectées par de nouveaux matériaux biologiques et en stimulant les processus de réparation et de régénération de l’organisme. Contrairement au traitement symptomatique, la médecine régénérative a pour objectif d’éliminer la cause d’une maladie et de rétablir une fonction. »

Informations générales

Le Fonds de garantie européen (EGF) a été créé par le Groupe BEI sur la base des contributions de l’Autriche et de 21 autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises victimes de la crise pandémique. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin de soutenir essentiellement des petites et moyennes entreprises. L’EGF s’inscrit dans le cadre du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie européenne les plus durement touchés.

Innovacell AG, une filiale à 100 % d’Innovacell K.K. à Tokyo, a été fondée en 2004 à Innsbruck, en Autriche. Innovacell est une société de biotechnologie axée sur l’élaboration, la production et la commercialisation de thérapies cellulaires pour le traitement de l’incontinence fécale et urinaire. Innovacell a également mis au point des technologies permettant d’isoler, de multiplier, d’utiliser et de produire des cellules musculaires. Les brevets de ces technologies ont déjà été accordés ou leurs demandes déposées. Innovacell entend commercialiser les produits qu’elle a élaborés dans les cinq principaux pays européens (Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni), ainsi qu’au Japon et aux États-Unis. Elle a pour objectif de devenir un chef de file mondial dans le domaine de la médecine régénérative en mettant l’accent sur des thérapies cellulaires innovantes et personnalisées.