Un investissement de 200 millions d’EUR pour soutenir des projets d’action pour le climat au Brésil

Prêt de la BEI en faveur de nouveaux parcs éoliens et d’une centrale photovoltaïque dans le nord-est du pays

Première visite au Brésil de Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, pour annoncer le renforcement de l’engagement de la BEI dans la région avec le lancement de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le producteur brésilien d’énergie Neoenergia ont signé un prêt de 200 millions d’EUR pour financer des projets d’énergie renouvelable au Brésil.

Le prêt de la BEI permettra à Neoenergia de construire un parc éolien à Chafariz et une centrale solaire à Oitis, dans le nord-est du Brésil. Ce nouvel accord viendra à l’appui d’un ensemble de parcs éoliens terrestres regroupés en deux pôles situés dans les États du Paraïba, de Bahia et du Piauí au Brésil, ainsi que d’une centrale solaire photovoltaïque qui sera construite dans l’État du Paraïba à environ 10 km du pôle éolien. La capacité de production d’énergie apportée par ce projet est de 715,5 mégawatts (MW), dont 566,5 MW d’énergie éolienne et 149 MW d’énergie solaire photovoltaïque. Neoenergia est l’un des plus grands distributeurs d’énergie au Brésil.

Ce prêt, qui témoigne des efforts conjoints déployés par l’UE dans le cadre de l’Équipe Europe, illustre les priorités de la BEI en Amérique latine : contribuer à une croissance durable et inclusive et promouvoir l’action pour le climat.

Lors d’une cérémonie de signature à Rio de Janeiro, Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI chargé des opérations en Amérique latine, a déclaré : « Une énergie propre est essentielle à une croissance durable. La BEI est heureuse de signer avec Neoenergia ce prêt de 200 millions d’EUR à l’appui de projets d’énergie renouvelable au Brésil. Récemment, elle a officiellement lancé sa branche dédiée au développement, BEI Monde, qui renforcera ses activités en dehors de l’Union européenne, y compris en Amérique latine. L’annonce de ce jour illustre ses priorités au Brésil et en Amérique latine : promouvoir une croissance économique durable et inclusive en stimulant les investissements productifs. »

Mario Ruiz-Tagle, PDG de Neoenergia, s’est exprimé ainsi : « Neoenergia s’est engagée sur la voie de la transition énergétique et de la lutte contre les changements climatiques depuis de nombreuses années. Notre premier parc éolien, par exemple, a presque 20 ans. Nous vivons une époque où les investissements dans le secteur de l’énergie ont une incidence directe pour façonner un avenir plus vert. Le secteur financier joue un rôle crucial pour mobiliser les capitaux nécessaires à l’élaboration de projets durables, et pour veiller à ce que les activités de la société soient empreintes de responsabilité et conformes aux meilleures pratiques en matière d’ESG. »

Les accords signés avec la Banque européenne d’investissement renforcent l’engagement de Neoenergia à accélérer l’intégration, dans ses activités, de solutions énergétiques à faible intensité de carbone, voire affichant un bilan carbone nul. Les fonds seront affectés à des projets stratégiques pour l’entreprise : le parc éolien de Chafariz (PB), tout juste livré ; le parc éolien de Oitis (PI et BA), en cours de construction ; des parcs solaires tels que celui de Luzia, dont les travaux ont déjà démarré. « Grâce à cette opération, Neoenergia accède à un axe de développement qui contribue à la construction d’actifs de grande qualité au Brésil, où nous sommes présents depuis 25 ans ; nous sommes l’un des chefs de file du secteur dans le pays, avec un rôle très important à jouer pour défendre l’égalité des sexes ; nous déployons diverses initiatives en soutenant l’école des électriciens qui accueille de plus en plus de femmes parmi ses élèves, et nous soutenons l’essor du football féminin. »

Ignacio Ybáñez Rubio, ambassadeur de l’UE au Brésil, a ajouté : « Le pacte vert pour l’Europe sous-tend le programme de coopération actuel entre l’UE et le Brésil, en accordant une importance particulière à la promotion du développement durable et à la relance post-COVID-19. Les financements de la BEI contribuent aux efforts déployés par le Brésil pour atteindre les objectifs de développement durable à l’horizon 2030 et la neutralité climatique d’ici 2050. Nous saluons le financement renouvelé de Neoenergia par la BEI, pour des projets dans le domaine des énergies renouvelables, soutenus par des garanties de l’UE. Cette nouvelle ligne de crédit est un élément important de notre soutien, dans le cadre de l’Équipe Europe, au renforcement des infrastructures en matière d’énergies renouvelables au Brésil. »

Promotion de l’éducation et du développement professionnel des femmes

Neoenergia investit dans le bien-être et le développement de son personnel et des membres des communautés dans lesquelles elle opère. En particulier, l’école des électriciens de Neoenergia a lancé un programme de formation réservé aux femmes en 2019. L’entreprise a été saluée par ONU Femmes comme un exemple de promotion de l’éducation et du développement professionnel des femmes et elle s’est vu décerner le 11e prix « Corresponsables de Iberoamérica ».

Première visite de Ricardo Mourinho Félix au Brésil

L’annonce relative à Neoenergia est intervenue lors d’une visite de cinq jours du vice-président au Brésil. Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, a ouvert le forum sur le développement organisé par l’ABDE à Brasilia, forum au cours duquel Alexandre Staff Varela, chef du bureau de la BEI en Amérique latine, est intervenu aux côtés de participants de la Banque des règlements internationaux, de la Banque mondiale, de l’AFD et de Desenvolve SP. À la suite du lancement de BEI Monde cette année, cette visite permettra de resserrer les relations de travail avec les autorités brésiliennes, y compris avec les représentants des ministères, des banques et des régions que la délégation rencontrera cette semaine.

BEI Monde : un nouveau partenaire pour l’Équipe Europe

L’année dernière, le Groupe BEI a accordé 8,1 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets dans plus de 160 pays à l’extérieur de l’Union européenne, dont le Brésil, ce qui porte le montant total des investissements hors UE à plus de 1 500 milliards d’EUR.

En janvier 2022, la BEI a annoncé la création de BEI Monde, qui se consacre spécifiquement aux partenariats internationaux et au financement du développement. BEI Monde rassemblera l’ensemble des ressources de la BEI destinées aux activités hors UE et le savoir-faire qu’elle a acquis dans ce cadre au sein d’une structure de gestion claire permettant d’apporter une contribution plus importante et plus ciblée aux projets et initiatives de l’Équipe Europe.

La BEI au Brésil

La BEI est très présente au Brésil grâce à ses financements à l’appui d’importants projets d’investissement publics. Le Brésil est le principal bénéficiaire de financements de la BEI en Amérique latine, avec 4,7 milliards d’EUR de ressources fournies depuis que la Banque a commencé à intervenir dans le pays en 1997.

Ces dernières années, la BEI a financé des investissements stratégiques au Brésil dans les secteurs de l’énergie, de l’eau, des télécommunications, du développement urbain ; on peut notamment citer le projet Copasa water and sanitation dans l’État du Minas Gerais ainsi que des lignes de crédit avec des banques brésiliennes telles que BDMG, BNB et BRDE.

Depuis le lancement de ses opérations en Amérique latine en 1993, la BEI a accordé des prêts pour un total de 11,4 milliards d’EUR à l’appui de 150 projets dans 15 pays de la région.

Informations générales

Il s’agit de la cinquième signature entre la BEI et le groupe Neoenergia, qui marque plus de dix ans de coopération entre les deux institutions.

À propos de Neoenergia

Neoenergia est une société cotée en bourse dont les actions (NEOE3) se négocient à la Bourse de São Paulo. Membre du groupe espagnol Iberdrola, l’entreprise opère au Brésil depuis 1997 et est actuellement l’un des leaders du secteur de l’électricité du pays. Avec une présence dans 18 États et dans le District fédéral, ses activités couvrent les secteurs de la production, du transport, de la distribution et de la commercialisation. Ses distributeurs, Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Pernambuco (PE), Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Elektro (SP/MS) et Neoenergia Brasília (DF) desservent plus de 15 millions de clients, soit une population totale de 37 millions de personnes.

Neoenergia dispose de 4 GW de capacité de production installée, dont 88 % d’énergie renouvelable, et met en œuvre 0,7 GW supplémentaire avec la construction de nouveaux parcs éoliens. En matière de transport, 2 300 km de lignes sont en service et 4 300 km en construction. Par l’intermédiaire de l’Institut Neoenergia, l’entreprise promeut le développement durable en s’appuyant sur des actions socio-environnementales et contribue ainsi à améliorer la qualité de vie des communautés dans lesquelles l’entreprise opère, en particulier des personnes les plus vulnérables ; elle garde toujours le développement durable dans sa ligne de mire. Il s’agit de la première entreprise du pays à parrainer l’équipe féminine de football du Brésil sur une base exclusive ; elle a donné son nom à la compétition nationale, désormais baptisée la Brasileirão Feminino Neoenergia. Depuis janvier 2021, elle fait partie du portefeuille B3 Indice de développement durable des entreprises — Brasil, Bolsa, Balcão — qui réunit des entreprises ayant les meilleures pratiques en matière de gouvernance et de développement durable.