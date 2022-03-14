© Unsplash

Les ressources proviennent de l’opération « Minerva 2 » mise en place par BNL avec le Groupe BEI.

L’opération est soutenue par le FEIS, pilier principal du Plan d’investissement pour l’Europe.

Une nouvelle opération en faveur de l’économie réelle est mise en œuvre par BNL BNP Paribas et le Groupe BEI (la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement) pour appuyer les petites et moyennes entreprises (moins de 250 salariés) – qui représenteront au moins 50 % des bénéficiaires – et les entreprises de taille intermédiaire (jusqu’à 3 000 salariés). Pilier principal du Plan d’investissement pour l’Europe, le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) soutient l’opération.

Techniquement, l’opération « Minerva 2 » constitue une « titrisation synthétique » (sans cession d’actifs) sur un portefeuille de prêts productifs de la BNL. Le Fonds européen d’investissement (FEI) a émis une garantie sur une tranche d’environ 94 millions d’EUR, assortie d’une contre-garantie de la BEI, permettant ainsi à BNL d’accorder de nouveaux prêts à taux réduit (pour un montant total de 470 millions d’EUR au maximum) aux entreprises italiennes qui, dans cette phase délicate de relance du pays, sont confrontées aux effets de la pandémie sur l’économie et le secteur entrepreneurial.

Il s’agit de la quatrième opération entre la BEI et le groupe BNP Paribas, dont deux ont été conclues avec la société mère BNP Paribas et deux avec BNL. Dans ce cadre, des garanties pour un montant total de 402 millions d’EUR auront permis la mise à la disposition des entreprises de quelque 2 milliards d’EUR de nouveaux financements.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Grâce à notre collaboration avec BNL BNP Paribas, de nouveaux prêts à taux préférentiel pourront être accordés aux petites et moyennes entreprises, forces motrices de l’économie italienne. L’an dernier, le Groupe BEI a répondu aux besoins de liquidités de plus de 47 000 entreprises italiennes, qui ont pu bénéficier de 6,86 milliards d’EUR. »

Alain Godard, directeur général du FEI : « L’Italie est l’un des pays européens comptant le plus grand nombre de PME. Faciliter leur accès au financement promeut de manière décisive une reprise économique inclusive. Cet accord se traduira par la mise à disposition par le Groupe BEI et BNL BNP Paribas de 470 millions d’EUR pour répondre aux besoins des PME italiennes en matière d’investissement. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « Je me félicite de cet accord visant à financer les petites et moyennes entreprises italiennes, qui est soutenu par le Plan d’investissement pour l’Europe et repose sur les garanties fournies par la BEI et le FEI. Les fonds octroyés dans le cadre de cette opération permettront aux entreprises de poursuivre leur redressement après la crise pandémique, en créant et en préservant des emplois. »

Elena Goitini, administratrice déléguée de BNL et responsable du groupe BNP Paribas pour l’Italie : « BNL BNP Paribas confirme sa proximité avec les particuliers et les entreprises de toute l’Italie, grâce à un nouveau modèle d’organisation et d’activités encore plus transversal et spécialisé en vue de répondre aux attentes et aux besoins spécifiques des entrepreneurs, qui souhaitent être accompagnés et soutenus par un partenaire solide, expérimenté et fiable. Nous recherchons et créons les meilleures synergies avec des acteurs de haut niveau, tels que le Groupe BEI, en étant conscients qu’il est utile et efficace, surtout dans la période socio-économique délicate que nous traversons, d’agir dans une logique de système afin de pouvoir aider, collectivement, l’Italie sur la voie de la reprise et de la croissance. »

L’appui s’adresse aux secteurs de l’industrie, de l’agriculture, du tourisme et des services, et vise à soutenir leurs investissements en actifs corporels et incorporels sur une période maximale de trois ans, et notamment : l’acquisition, la restructuration ou l’agrandissement des bâtiments servant à l’activité productive de l’entreprise ; la recherche et l’innovation ; les besoins en fonds de roulement liés au cycle opérationnel de l’entreprise.

Après l’expérience réussie de « Minerva 1 » en 2018, l’opération « Minerva 2 » permet à BNL BNP Paribas et au Groupe BEI de poursuivre leur collaboration avec l’appui du FEIS en vue de stimuler la croissance et l’emploi en Europe.

Minerva 2 est l’une des premières titrisations synthétiques à avoir obtenu le label STS (pour « simple, transparente et standardisée »). Elle respecte donc un cadre législatif spécifique en la matière récemment introduit par le législateur de l’Union. Le label vise à garantir la conformité de ces produits en les différenciant d’instruments financiers plus complexes et plus risqués, tout en conférant à la banque initiatrice un avantage du point de vue des fonds propres.

Informations complémentaires

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2021, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 36 milliards d’EUR.

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le principal pilier du Plan d’investissement pour l’Europe. Il permet au Groupe BEI d’investir dans des projets plus risqués en émettant des garanties qui couvrent les premières pertes. Les projets et accords approuvés pour un financement au titre du FEIS ont jusqu’à présent mobilisé 546,5 milliards d’EUR d’investissements, dont ont bénéficié plus de 1,4 million de PME. En Italie, le financement total au titre du FEIS s’élève à 13,3 milliards d’EUR à ce jour et devrait mobiliser 77 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Comptant plus de cent ans d’activité, BNL est l’un des principaux groupes bancaires italiens et l’une des enseignes les plus connues d’Italie. Présente sur tout le territoire national, BNL propose un large éventail de solutions, de produits et de services, des plus traditionnels aux plus novateurs, pour satisfaire les multiples exigences de ses clients (particuliers et familles, entreprises, organismes et institutions). Depuis 2006, BNL appartient au groupe BNP Paribas. Présent dans 65 pays, le groupe compte environ 190 000 collaborateurs, dont environ 148 000 en Europe, où il exerce ses activités sur quatre marchés nationaux : Belgique, France, Italie et Luxembourg. BNP Paribas occupe une position clé dans ses grands secteurs d’activité : marchés domestiques, services financiers internationaux et services bancaires aux entreprises et aux clients institutionnels. À l’instar de l’ensemble du groupe BNP Paribas, BNL est fortement engagée en faveur de la durabilité économique, sociale et environnementale. Sa stratégie #PositiveBanking résume son ambition de générer, à travers ses activités, un impact positif pour ses clients, ses collaborateurs et la société dans son ensemble, contribuant ainsi à un avenir plus durable.