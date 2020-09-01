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BNL ENHANCED COVID19 SME AND MIDCAP SUPPORT

Signature(s)

Montant
93 800 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 93 800 000 €
Lignes de crédit : 93 800 000 €
Date(s) de signature
6/12/2021 : 93 800 000 €
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Date de publication
1 Sep 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
133221926
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20200267
Dernière mise à jour
2 Sep 2020
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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