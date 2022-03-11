Le Groupe BEI est disposé à tirer parti de son expérience en tant que banque du climat pour accélérer la transformation verte et accroître l’efficacité et la sécurité énergétiques.

La banque de l’UE met en place un soutien supplémentaire en faveur de l’Ukraine et des pays voisins, en particulier ceux qui accueillent des réfugiés fuyant la guerre.

La BEI verse 668 millions d’EUR pour financer les besoins d’urgence en Ukraine. En outre, elle étudie les moyens d’accélérer la mise à disposition d’un concours supplémentaire de 1,3 milliard d’EUR dans le pays.

S’exprimant à l’occasion de la réunion informelle des dirigeants de l’UE à Versailles, Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement (BEI), a témoigné du soutien du Groupe BEI à un renforcement massif des investissements en faveur d’un système énergétique vert et indépendant dans l’UE.

Le président Hoyer a exposé les défis à venir et a insisté sur la nécessité :

d’atténuer les conséquences d’un nouveau choc d’offre mondial sur les prix et les revenus ;

de réduire les importations de gaz russe, tout en reconstituant les stocks pour l’hiver prochain ;

d’intégrer les systèmes énergétiques de manière beaucoup plus active et d’élaborer une doctrine collective en matière de sécurité énergétique ;

de partager le coût de l’accueil des réfugiés ukrainiens ; et

de jeter les bases d’une politique de défense commune.

Le président Hoyer a souligné que « si la BEI ne peut pas relever tous ces défis, elle peut contribuer à résoudre certaines de ces questions d’une manière très ciblée et efficace au regard des coûts, à l’échelle européenne ».

« En particulier, lorsqu’il s’agit de mobiliser des investissements supplémentaires dans de nouvelles technologies liées au climat, dans le développement de sources d’énergie verte ainsi que dans l’accélération des investissements en faveur des mesures d’efficacité énergétique, le Groupe BEI dispose à la fois de l’expérience et des compétences nécessaires pour véritablement changer la donne », a déclaré le président Hoyer lors de la réunion.

Le Groupe BEI est la banque européenne du climat et le premier investisseur dans l’action pour le climat à l’échelle mondiale. Il soutiendra la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements à l’appui de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030, qui sera décisive. Le président Hoyer a déclaré que le Groupe BEI était prêt à soutenir des mesures à court terme face à la crise énergétique actuelle, tout en ajoutant que « pour tirer le meilleur parti de la banque de l’UE dans les circonstances actuelles, il convient de stimuler fortement les investissements stratégiques qui appuient les efforts de l’UE en faveur de la neutralité carbone ».

Le président Hoyer a également insisté sur l’expérience considérable que la banque de l’UE a acquise lors de la crise des réfugiés de 2015 avec l’initiative Résilience économique, qui lui a permis d’aider les pays d’accueil et de transit à faire face à d’importants flux migratoires. La BEI collabore déjà avec d’autres institutions de l’UE, ainsi qu’avec les autorités nationales et locales, les institutions nationales de promotion économique et d’autres contreparties pour que les pays et régions touchés par l’afflux de réfugiés fuyant la guerre en Ukraine reçoivent de toute urgence une assistance financière et technique.

Cette semaine, la BEI a déjà commencé à verser un soutien financier immédiat à l’Ukraine pour un montant de 668 millions d’EUR, dans le cadre de la réponse d’urgence de la BEI en solidarité avec l’Ukraine, qui a été approuvée par le Conseil d’administration de la Banque le 4 mars. Ce concours bénéficie de la garantie de l’UE au titre du mandat de prêt extérieur et complète d’autres initiatives annoncées par les institutions européennes.