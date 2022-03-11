© Shutterstock

555 millions d’EUR de la BEI pour la construction de nouveaux hôpitaux régionaux à Iasi et Cluj.

Accélération de la transition énergétique et renforcement des investissements dans le réseau d’Electrica.

Financements ciblés à l’appui des entreprises sociales, de l’agriculture et des entités pénalisées par le COVID‑19.

Nouvelle initiative visant à accroître l’octroi de prêts aux étudiants et à promouvoir la formation professionnelle.

L’année dernière, le Groupe Banque européenne d’investissement a mis 907 millions d’EUR à disposition pour de nouveaux investissements en Roumanie.

L’engagement du Groupe BEI dans le pays a permis de financer les projets suivants : la construction de deux nouveaux hôpitaux régionaux, la modernisation du réseau électrique national en vue d’exploiter les énergies renouvelables et de déployer des compteurs intelligents, l’amélioration de l’efficacité énergétique et le renforcement des investissements à fort impact pour par les entreprises.

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Le Groupe Banque européenne d’investissement collabore étroitement avec ses partenaires roumains pour accélérer les investissements destinés à améliorer des services essentiels, ouvrir des perspectives économiques et stimuler la transition énergétique. L’année dernière, la BEI a accordé un soutien record à des investissements à long terme dans le secteur de la santé en Roumanie, qui permettront d’améliorer les soins et les traitements prodigués aux patients dans les années à venir. La BEI et le FEI ont également renforcé leur soutien à des financements ciblés en faveur des entreprises et entrepreneurs roumains afin de leur permettre d’investir, de renforcer leur résilience économique et de relever les défis posés par la pandémie de COVID-19. »

En 2021, le concours financier de la BEI dans le secteur roumain de la santé a atteint un montant inégalé depuis le début des intervention de la Banque dans le pays il y a 31 ans.

La BEI à Bucarest pour discuter des futurs investissements en Roumanie

À l’issue d’une visite officielle de trois jours à Bucarest, Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement, a précisé la nature des opérations du Groupe BEI en Roumanie et confirmé le soutien de la Banque aux investissements privés et publics des partenaires roumains.

À l’occasion de cette visite, plusieurs ministres (chargés des finances, de l’énergie, de la recherche, l’innovation et la transition numérique, des transports, de la santé et des investissements et projets européens), ainsi que le gouverneur de la Banque nationale de Roumanie, de hauts fonctionnaires et des partenaires du secteur privé ont abordé la situation en Ukraine et le soutien de la BEI aux investissements prioritaires en Roumanie.

À Bucarest, le vice-président Thomsen a signé deux nouveaux accords. Le premier permettra de renforcer la coopération avec Transelectrica afin d’intensifier et d’accélérer les investissements dans les réseaux énergétiques dans l’ensemble de la Roumanie. Le second porte sur une collaboration accrue favorisant la fourniture de services de conseils à l’appui de projets mis en œuvre sur l’ensemble du territoire dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’eau, de l’environnement et de la santé.

Plus grande opération jamais signée par la BEI en faveur de la santé publique en Roumanie

L’année dernière, la BEI a apporté 555 millions d’EUR pour de nouveaux investissements qui contribueront à la modernisation des soins d’urgence à Cluj et Iasi, deux des plus grandes villes de Roumanie. Elle a également approuvé un financement pour un hôpital régional à Craiova.

Ces trois dernières années, la BEI a approuvé au total 923 millions d’EUR de financements à l’appui de nouveaux investissements hospitaliers en 2021 et de services de conseil pour la préparation de projets (en collaboration avec Jaspers et la Plateforme de conseil de la Banque) et leur mise en œuvre (soutenue par l’unité de conseils en projets de la BEI - PASU). Il s’agit du soutien le plus important jamais apporté par la BEI en faveur des soins de santé en Roumanie.

La BEI finance la construction de deux nouveaux complexes hospitaliers régionaux d’urgence qui fourniront des services médicaux spécialisés à des millions de personnes et offriront des centaines de nouveaux lits d’hospitalisation.

Les deux nouveaux hôpitaux permettront à la fois de faciliter l’accès à des soins spécialisés et d’améliorer l’enseignement médical pour les prochaines générations de médecins.

Soutien aux réseaux énergétiques de Roumanie et renforcement de l’efficacité énergétique

Le tout premier financement de la Banque européenne d’investissement en faveur d’Electrica, signé l’an dernier pour un montant total de 210 millions d’EUR, contribuera au renforcement et à la modernisation du réseau de distribution d’électricité dans le pays. Les investissements porteront sur la modernisation et l’installation de nouvelles lignes électriques, sur la construction et la remise à neuf de postes électriques et sur le déploiement de composants pour l’automatisation du réseau dans toute la Roumanie.

Ces nouveaux projets bénéficiant de l’appui de la BEI permettront de raccorder plus de 180 000 usagers, de renforcer la capacité du réseau et d’améliorer la fiabilité et la qualité de l’approvisionnement en électricité Ces investissements favoriseront également le déploiement de compteurs intelligents et l’intégration à long terme de la production d’énergie à partir de sources renouvelables

La BEI a également mis 41 millions d’EUR à disposition à Bucarest pour financer la réduction de la consommation d’énergie par la modernisation d’immeubles résidentiels dans les secteurs 2 et 6. Ces projets s’inscrivent dans le cadre de l’initiative conjointe BEI-UE « Un financement intelligent pour des bâtiments intelligents. »

La BEI et le FEI à l’appui d’investissements prioritaires dans toute la Roumanie

En 2021, la BEI et le FEI ont convenu de soutenir les investissements des entreprises roumaines actives dans les secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19, en partenariat avec Intesa Sao Paolo Romania, et d’accroître les financements ciblant les entreprises agricoles roumaines, en collaboration avec Agricover, un partenaire spécialisé.

Le Fonds européen d’investissement a approuvé un financement de 65 millions d’EUR en faveur d’intermédiaires financiers roumains qui permettra de faciliter l’accès aux financements des entreprises et des entrepreneurs.

L’intervention comprend également sept nouveaux accords de garantie visant à couvrir des prêts consentis par des partenaires, dont Banca Transilvania, BCR Social Finance, FINS, Banca Comerciala Romania, Libra Bank et Raffeisen Bank.

Des initiatives de financement inclusif seront également renforcées par deux nouveaux accords entre le FEI, Mikro Kapital et ROMCOM.

Le FEI a également accepté d’apporter un soutien de 7,5 millions d’EUR à Catalyst Romania Fund II, un partenaire spécialisé dans le financement en fonds propres.

Le FEI collabore avec des intermédiaires financiers roumains pour améliorer l’accès aux prêts aux étudiants, soutenir les entreprises qui investissent dans les compétences et soutenir les entreprises qui fournissent des services de garde d’enfants aux salariés.

18 milliards d’EUR d’investissements mis en œuvre en Roumanie

En 31 ans, le Groupe BEI a fourni plus de 18 milliards d’EUR à l’appui d’investissements publics et privés sur l’ensemble du territoire roumain.

Échange de bonnes pratiques techniques grâce à la coopération avec des partenaires roumains

L’année dernière, les équipes consultatives spécialisées du Groupe BEI ont fourni une expertise technique en matière d’action climatique et de durabilité, dans toute une série de secteurs, notamment les transports, la gestion de l’eau et des déchets et le développement urbain et rural.