© Shutterstock

Quelque 1 800 nouvelles bornes plus puissantes seront installées en Italie pour recharger les véhicules électriques.

Le projet s’inscrit dans le droit fil des objectifs de la BEI en matière d’action pour le climat et du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe.

Crédit Agricole Italia (banque agent) et Cassa Depositi e Prestiti sont les bailleurs de fonds de l’initiative.

Le financement est assorti de la garantie « verte » de SACE.

Accélérer le développement des infrastructures du réseau italien de recharge électrique et favoriser la transition énergétique : tels sont les principaux objectifs du contrat de financement de 26 millions d’EUR conclu par Duferco Energia SpA avec Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Crédit Agricole Italia (CAI) et la Banque européenne d’investissement (BEI), et dont l’objet est l’ajout de quelque 1 800 nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques au réseau national.

S’appuyant sur le financement de 10 millions d’EUR octroyé par la BEI à chacune d’entre elles, CDP et CAI ont mis à disposition deux lignes de crédit de 13 millions d’EUR. Les différentes tranches du financement sont soutenues à 80 % par la garantie « verte » de SACE également.

Le projet prévoit la mise en place de bornes de recharge ultra-rapides, rapides et normales ainsi que leur connexion aux réseaux de distribution. Elles seront installées principalement dans les régions du centre et du nord de l’Italie. La durabilité et la lutte contre les changements climatiques sont au cœur des priorités de l’ensemble des institutions qui participent au projet.

L’opération est également soutenue par la Commission européenne par l’intermédiaire de l’instrument de prêt et du mécanisme de financement mixte, qui relèvent du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), lequel appuie les investissements dans des infrastructures visant à promouvoir la compétitivité et l’emploi en Europe.

Duferco Energia, dont le chiffre d’affaires s’élève à environ 1,4 milliard d’EUR pour 2020, est résolument engagé dans le processus de transition écologique du secteur de l’énergie. Intervenant sur tous les segments du marché italien, l’opérateur figure désormais parmi les chefs de file de la mobilité électrique avec un réseau activé pour ses propres services de plus de 25 000 bornes au niveau national et de plus de 200 000 points de recharge en Europe, dont 650 de sa propriété.

Marco Castagna, PDG de Duferco Energia : « Ce projet illustre parfaitement notre trajectoire dans le cadre du processus de transition énergétique de notre pays. Il témoigne de notre engagement concret en faveur de la durabilité, que nous poursuivons dans l’exercice de toutes nos activités et notamment dans le domaine de l’électromobilité. »

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Le secteur des transports est l’une des principales sources d’émissions de CO 2 à l’échelle mondiale. Il est donc essentiel de le décarboner pour parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050. La transition vers l’électromobilité peut être une stratégie efficace de réduction des émissions à condition que l’on mette en place un vaste réseau de stations de recharge. En tant que banque européenne du climat, la BEI soutient les entreprises qui, comme Duferco Energia, sont actives dans ce secteur et grâce auxquelles de nouveaux réseaux seront réalisés afin de faciliter et de rendre plus efficace l’utilisation de véhicules électriques. »

Adina Vălean, commissaire européenne aux transports : « Nous nous efforçons d’accélérer la transition vers des carburants de substitution plus propres pour les transports. Ce projet est pleinement conforme au pacte vert pour l’Europe et à l’objectif de la stratégie de mobilité durable et intelligente qui prévoit d’installer 1 million de points de recharge pour les carburants de substitution d’ici à 2025 et 3 millions d’ici à 2030. Par conséquent, nous nous réjouissons de pouvoir soutenir Duferco, qui bénéficie de notre approche intégrée avec l’appui de l’instrument de prêt et du mécanisme de financement mixte dans le cadre du MIE. »

Dario Scannapieco, PDG de CDP : « Cette opération témoigne de l’engagement de CDP à lutter contre les changements climatiques. Nous considérons qu’il est effectivement essentiel de développer le réseau de recharge en Italie afin de faciliter davantage l’utilisation des véhicules électriques pour tous. Nous sommes fiers de collaborer avec des institutions nationales et européennes en vue de produire un impact positif sur le secteur des transports verts et, plus généralement, d’accélérer la transition énergétique afin de réduire les émissions de CO 2 . »

Pierfrancesco Latini, directeur général de SACE : « L’électromobilité constitue l’un des piliers de la transition écologique italienne, en faveur de laquelle SACE joue un rôle majeur, et l’une des priorités d’investissement du plan national pour la reprise et la résilience. Cette intervention, qui est aussi notre première opération « verte » à l’appui de la mise en place d’un réseau de recharge pour véhicules électriques, nous rend particulièrement enthousiastes et illustre parfaitement notre engagement en tant qu’acteurs du nouveau pacte vert en Italie et promoteurs de la transition vers une économie à faibles émissions de gaz à effet de serre. »

Olivier Guilhamon, directeur général adjoint Corporate de Crédit Agricole Italia : « Nous nous réjouissons de l’opération que nous venons d’entériner : elle s’ajoute à la vaste gamme de produits et services verts mis à la disposition de nos clients et confirme l’engagement du groupe à soutenir la mobilité durable. Pour Crédit Agricole Italia, le développement durable est un élément de responsabilité sociale à même de stimuler la transition énergétique du pays vers une économie propre, dans l’optique de construire un avenir éthique et inclusif au bénéfice de tous. L’installation de bornes de recharge nous permet de contribuer tangiblement au passage à l’électrique et au processus de décarbonation, dans le droit fil des objectifs du PRR. »

SACE joue un rôle central dans la transition écologique italienne. Comme prévu par le décret-loi « Simplifications » de juillet 2020, l’entreprise peut émettre des garanties « vertes » en faveur de projets nationaux susceptibles de faciliter la transition vers une économie plus respectueuse de l’environnement, d’intégrer aux cycles de production des technologies à faibles émissions en vue de produire des biens et services durables, et de promouvoir des initiatives visant à développer une nouvelle mobilité caractérisée par des émissions moins polluantes. Depuis l’entrée en vigueur du décret, une équipe transversale de professionnels occupant différentes fonctions dans l’entreprise et réunissant des spécialités diverses mais complémentaires est à l’œuvre afin de répondre à l’ensemble des besoins de ce nouveau domaine d’activités de SACE.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2020, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 23 milliards d’EUR.

L’initiative pour des transports plus propres est un mécanisme visant à promouvoir des technologies de transport innovantes, par le canal d’outils proposés par la BEI et la Commission européenne. Son objectif est de soutenir le déploiement rapide de véhicules de transport plus durables et de répondre aux besoins infrastructurels connexes.

Le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) est un instrument de financement de l’UE destiné à stimuler la croissance, l’emploi et la compétitivité par des investissements ciblés dans les infrastructures au niveau européen. Aux subventions gérées par la Commission européenne s’ajoute la mise en œuvre par la BEI de l’instrument de prêt du MIE, un mécanisme de partage des risques destiné notamment aux secteurs des transports et de l’énergie. Il est possible de combiner, selon les besoins, les aides non remboursables du MIE et l’instrument de prêt du MIE pour soutenir des projets.

Duferco Energia SpA, une entité du groupe Duferco, figure parmi les dix premiers opérateurs du marché italien de l’énergie. Fondée pour gérer les investissements du groupe dans des centrales de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, la société s’est depuis tournée vers la commercialisation d’énergie, de gaz et de services d’efficacité énergétique et de mobilité durable, tous segments de marché confondus. L’entreprise opère sur le marché italien depuis 2010 avec un portefeuille d’environ 6,6 TWh d’énergie vendue et 400 000 000 m3 de gaz. Aujourd’hui, Duferco Energia est aussi un acteur de l’écomobilité, s’appuyant sur un réseau activé pour ses propres services de recharge qui compte plus de 25 000 bornes en Italie et plus de 200 000 en Europe. dufercoenergia.com

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) est l’institution nationale de promotion au service de l’économie italienne depuis 1850 ainsi que l’institution financière pour la coopération au développement. Par ses opérations, elle s’emploie à accélérer le développement industriel et infrastructurel de l’Italie, afin de contribuer à sa croissance économique et sociale. L’activité de la CDP vise en priorité le développement durable régional ainsi que la croissance et l’innovation des entreprises italiennes, y compris sur le plan international. Elle est un partenaire des collectivités locales, octroyant des financements et dispensant des conseils pour la mise en place d’infrastructures et l’amélioration des services d’utilité publique. La CDP participe aussi activement à des initiatives de coopération internationale pour la mise en œuvre de projets dans des pays en développement et sur des marchés émergents. Cassa Depositi e Prestiti est entièrement financée par des capitaux privés, grâce à l’émission de bons postaux et de comptes sur livret et par des émissions sur les marchés financiers nationaux et internationaux. www.cdp.it

SACE est la société italienne d’assurance financière spécialisée dans le soutien aux entreprises et au tissu économique national grâce à un vaste éventail d’outils et de solutions visant à appuyer la compétitivité en Italie et dans le monde. Depuis plus de quarante ans, elle est le partenaire de référence pour les entreprises italiennes qui exportent et se développent sur les marchés étrangers. SACE soutient aussi le système bancaire en facilitant, par ses garanties financières, l’accès des entreprises au crédit. Son rôle a été renforcé par les mesures extraordinaires prévues dans le « décret Liquidité » et le « décret de simplification ». Ces mesures récentes ont, en effet, élargi le mandat de SACE au-delà de son soutien traditionnel à l’exportation et à l’expansion internationale, en y ajoutant des volets importants comme le soutien des investissements des entreprises sur le marché national ou les garanties pour les projets verts dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau pacte vert en Italie. Ce nouveau mandat fait de SACE une institution engagée dans la promotion de l’économie italienne. Forte d’un portefeuille d’opérations garanties et d’investissements garantis équivalant à 156 milliards d’EUR, SACE dessert plus de 26 000 entreprises, principalement des PME, soutenant leur croissance en Italie et sur quelque 200 marchés étrangers.