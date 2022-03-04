Lilyana Pavlova, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI) chargée des opérations à Chypre et membre du Comité de direction, effectuera, le jeudi 3 mars 2022, une visite officielle à l’université de Chypre. Elle y sera accompagnée d’une délégation de haut niveau de la BEI.

La banque de l’UE a accepté de soutenir des investissements dans les campus de l’université de Chypre en 2014, ce qui a permis de poursuivre des investissements prioritaires pendant une période difficile pour l’économie chypriote. Elle a fourni un montant total de 162 millions d’EUR en faveur de l’éducation à long terme, en vue de renforcer la recherche et l’enseignement à l’université. Ces ressources ont soutenu des projets tels que : le centre de ressources pédagogiques – bibliothèque « Stelios Ioannou », le parc photovoltaïque « Apollo », les bâtiments de l’école polytechnique, le « bâtiment d’enseignement des sciences médicales et biologiques Dr Artemis Hatzipanagis », le troisième complexe d’espaces d’enseignement, la construction de l’école de médecine et des sciences de la santé Nikos K. Siakolas, le centre énergétique B, la rénovation et l’agrandissement du centre de formation Siakoleio en médecine clinique, et la rénovation de l’ancienne académie de pédagogie.

Le recteur de l’université de Chypre, le professeur Tassos Christofides, évoquant la visite prochaine de la vice-présidente de la BEI, a souligné l’importance du soutien à long terme qu’a apporté la banque de l’UE dès la première phase de développement du campus universitaire, soutien qui se poursuit encore aujourd’hui. « La confiance accordée au plan de développement de notre université par des institutions telles que la Banque européenne d’investissement nous remplit d’optimisme face à l’avenir. Il s’agit d’un investissement pour l’e futur, en faveur de nos jeunes. Les bâtiments du campus universitaire constituent une infrastructure qui vient à l’appui des objectifs de l’université de Chypre, laquelle est au cœur de la recherche et de l’éducation, et entend contribuer à la société et y intervenir efficacement. Nous partagerons une fois de plus notre mission avec nos partenaires – les bailleurs de fonds de la BEI », a déclaré le recteur.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, a souligné que « la Banque européenne d’investissement soutient les investissements porteurs de transformations dans l’enseignement et la recherche, notamment dans des universités de premier ordre de toute l’Europe. C’est un honneur pour moi que de constater de visu comment les investissements soutenus par la BEI, engagés au plus fort de la crise économique, permettent aux étudiants et aux chercheurs de bénéficier de nouvelles installations et d’un avenir meilleur. Le soutien que la banque de l’UE accorde à l’université constitue un projet phare du partenariat entre la Banque et Chypre, comme l’a souligné le président de la BEI, Werner Hoyer, lorsqu’il a posé la première pierre de la faculté d’ingénierie en compagnie du président Anastasiades en 2016 ».

Du 3 au 4 mars 2022, la vice-présidente de la Banque européenne d’investissement se rendra à Chypre avec des représentants de la Banque pour présenter les résultats des activités de la BEI en 2021. Dans le cadre de sa visite, Lilyana Pavlova ira à l’université de Chypre, dans la mesure où le développement du campus universitaire est l’un des projets les plus importants financés par la BEI dans le pays.

Plus précisément, elle parcourra le campus universitaire le jeudi 3 mars 2022 à 15 h 30, afin d’examiner les projets financés par la BEI et de discuter avec les étudiants et les étudiantes de leurs attentes vis-à-vis de l’avenir.