La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 132 millions d’EUR à Pekao Leasing pour le financement de PME, d’ETI et d’établissements publics, avec une garantie de Pekao S.A.

Ce contrat de financement est le huitième signé entre la BEI et Pekao Leasing, une société de crédit-bail de Bank Pekao S.A. Capital Group. Il concerne un prêt de 132 millions d’EUR pour le financement de PME, d’ETI employant jusqu’à 3 000 personnes et d’établissements publics en Pologne. La sûreté dont sera assorti le financement, qui sera également une condition de sa mise à disposition, consiste en un accord de garantie signé ce jour entre la BEI et Bank Pekao S.A..

Le financement proposé par Pekao Leasing en coopération avec la BEI pourra être utilisé pour des investissements dans des actifs corporels et incorporels, tels que des dépenses de recherche et développement. Le coût total de chaque projet financé ne pourra pas dépasser 25 millions d’EUR et le concours de la BEI pourra couvrir jusqu’à 100 % du coût d’investissement, dans la limite toutefois de 12,5 millions d’EUR.

Au moins 20 % des fonds prêtés seront consacrés à des investissements soutenant l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale, dont l’achat de véhicules à faibles émissions. Ces investissements aideront à réduire les émissions de gaz à effet de serre de la Pologne et contribueront à la réalisation de l’objectif que s’est fixé le pays dans son plan concernant l’énergie et le climat à l’horizon 2040. De même, 20 % des ressources mises à disposition iront à des mesures de promotion de l’égalité des sexes et de l’entrepreneuriat féminin.

« Les PME, les ETI et les établissements publics sont les entités les plus touchées par la pandémie de COVID-19. Il est donc très important d’élargir l’offre de financement dans ces segments. Nous sommes heureux de pouvoir soutenir ces secteurs avec l’aide d’un intermédiaire aussi expérimenté que Bank Pekao S.A.. Notons également que 40 % du financement seront utilisés à des fins telles que l’action en faveur du climat ou la promotion de l’égalité des sexes et de l’entrepreneuriat féminin », a déclaré Teresa Czerwińska, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement.

La BEI et Pekao Leasing coopèrent depuis 2005 et le montant total des contrats de financement conclus à ce jour dépasse les 700 millions d’EUR. La nouvelle opération s’inscrit dans la continuité et le renforcement d’une longue relation entre la BEI et le groupe Pekao Bank.

« Cette coopération de longue date avec la Banque européenne d’investissement est importante pour le groupe Pekao Bank, car elle permet le financement d’investissements pour le développement ou la modernisation d’entreprises au moyen du crédit-bail. C’est pourquoi nous nous réjouissons, grâce au nouvel accord entre Pekao Leasing et la BEI assorti de la garantie apportée par notre banque, de pouvoir offrir une nouvelle fois aux PME des conditions de financement favorables. C’est là un appui important pour le monde des entreprises et aussi un signe que nous pensons à elles et que nous mettons au point les produits qu’elles attendent », a déclaré Leszek Skiba, président du conseil d’administration de Bank Pekao S.A. « Notons qu’un élément essentiel de l’accord signé est l’affectation d’une part importante des fonds au financement d’améliorations de l’efficacité énergétique. Cela est en pleine adéquation avec la stratégie ESG que poursuit le groupe Pekao », a-t-il ajouté.

« Pekao Leasing a une expérience très positive de la coopération avec des institutions financières internationales. Ce contrat de financement est déjà notre huitième avec la BEI. Pekao Leasing centre son activité sur le financement d’investissements dans les segments des PME (du point de vue de l’UE), et en particulier sur le financement de machines et équipements. Au vu de la croissance de la production industrielle et de la hausse des financements apportés aux clients de Pekao Leasing au cours des derniers trimestres, nous sommes certains que les fonds atteindront rapidement les entrepreneurs polonais, en particulier ceux qui prévoient des investissements visant à réduire les émissions et la consommation d’énergie dans la production », souligne Szymon Kamiński, président de Pekao Leasing.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). En 2021, le Groupe BEI a fourni 6,5 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Pologne.

Bank Pekao S.A., fondée en 1929, est l’une des plus grandes institutions financières d’Europe centrale et orientale et la deuxième banque universelle de Pologne par la taille de son actif (plus de 240 milliards de PLN). Bank Pekao dispose du deuxième réseau d’agences du pays et compte plus de 5,9 millions de clients. Première banque d’affaires en Pologne, Bank Pekao dessert une grande entreprise polonaise sur deux. Son statut de banque universelle s’appuie sur son rôle de chef de file dans le domaine de la banque privée, de la gestion d’actifs et du courtage. Bank Pekao présente un profil d’activité diversifié étayé par un bilan et un profil de risque de premier ordre, avec un coût du risque au plus bas, des ratios de fonds propres solides et une forte résilience aux conditions macroéconomiques (Bank Pekao se classe deuxième parmi les 50 banques les plus résilientes d’Europe dans les tests de résistance de l’Autorité bancaire européenne).

Depuis 1998, Bank Pekao est cotée à la Bourse de Varsovie et fait partie de plusieurs indices locaux (WIG20, WIG) et internationaux (MSCI EM, Stoxx Europe 600, FTSE Developed). Ces 10 dernières années, en Pologne, Pekao a été l’une des entreprises cotées les plus généreuses en matière de distribution de dividendes, avec un total de 20 milliards de PLN versés sur la décennie.

Fondée en 1995, Pekao Leasing Sp. z o.o. est l’une des principales sociétés de crédit-bail de Pologne. Elle opère au sein de Bank Pekao S.A. Capital Group et PZU SA Group. Depuis le lancement de son activité, elle propose des services de crédit-bail opérationnel et financier, ainsi que de la location et du financement sous forme de crédit-bail sur l’ensemble du territoire polonais, selon une répartition en sept régions desservies par 44 agences.