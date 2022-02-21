La délégation du Kosovo s’est rendue au siège de la Banque à Luxembourg afin d’y rencontrer sa vice-présidente, Lilyana Pavlova.

La BEI est prête à accroître son soutien au Kosovo et aux Balkans occidentaux dans le cadre du Plan économique et d’investissement de l’Union européenne et à concourir à la décarbonation de l’économie kosovare.

Depuis le début de la pandémie en 2020, la banque de l’UE a débloqué 70 millions d’EUR en faveur du Kosovo afin d’accélérer la reprise après la pandémie de COVID-19 et améliorer les infrastructures d’assainissement.

La délégation de la Banque européenne d’investissement (BEI), conduite par Lilyana Pavlova, vice-présidente de l’institution, a rencontré Hekuran Murati, ministre des finances, du travail et des transferts du Kosovo au siège de la Banque à Luxembourg en vue de discussions sur le développement durable et l’intégration régionale du Kosovo. En tant que partenaire de longue date de ce pays, la BEI est résolument déterminée à apporter son soutien au Kosovo afin qu’il développe les secteurs de l’énergie, des transports, de la santé et de l’environnement au sein de son économie. Les délégations ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération et d’optimiser l’assistance financière et technique disponible au titre du Plan économique et d’investissement de la Commission européenne. Dans le droit fil du programme environnemental de l’UE, la Banque a confirmé être prête à soutenir le Kosovo pour élaborer un plan de décarbonation durable, en ciblant en priorité le secteur du chauffage. Le Kosovo pourra également bénéficier de l’appui de la nouvelle branche de l’UE, baptisée BEI Monde, qui a été constituée afin d’accroître le soutien apporté directement sur le terrain, au niveau sectoriel, grâce à des équipes d’experts qui coopèrent avec des partenaires locaux et des institutions de l’UE à la mise en œuvre de projets à fort impact.

Depuis le début de la pandémie en 2020, la BEI a débloqué 70 millions d’EUR afin de faciliter une reprise socio-économique durable du Kosovo. Ces fonds ont été apportés dans le cadre de l’Équipe Europe. Ils ont aidé les petites et moyennes entreprises à préserver leurs liquidités, leur personnel et leurs activités pendant la pandémie de COVID-19. Ils ont également permis la construction d’usines de traitement des eaux usées à Mitrovica et Gjilan, lesquelles contribueront à accroître la propreté de l’environnement, à renforcer la résilience aux changements climatiques et à améliorer les services d’assainissement au bénéfice de plus de 300 000 personnes.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations dans les Balkans occidentaux : « Nous nous réjouissons de cette rencontre avec la délégation du Kosovo ce jour pour échanger sur les moyens concrets de renforcer notre collaboration afin que nous puissions apporter une meilleure réponse aux besoins du peuple kosovar, conformément à la politique de l’UE. Nous avons l’objectif d’accroître notre appui financier et technique dans les secteurs clés, ce qui favorisera une transition vers un modèle économique plus respectueux de l’environnement, plus connecté et plus inclusif. En tant que banque européenne du climat, nous travaillons, aux côtés de la Commission européenne et d’autres partenaires de la région, à la concrétisation d’investissements stratégiques majeurs qui aideront à la mise en œuvre des programmes de transition verte et numérique, tout en stimulant le développement du secteur privé. Nous voulons que le Kosovo s’oriente aussi dans cette direction et notre solide réserve de projets pourrait inciter à cette transformation vers une économie plus durable. »

Hekuran Murati, ministre des finances et des transferts du Kosovo : « C’est toujours un plaisir de rencontrer nos principaux partenaires de développement ; j’aimerais d’ailleurs profiter de l’occasion pour remercier la Banque européenne d’investissement pour son soutien au Kosovo depuis de si nombreuses années. Nous saluons l’appui de la BEI pour mener à bien le plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux, mis en place par l’UE. Notre coopération se traduit par des efforts décisifs pour améliorer la vie de nos concitoyens et tisser des liens plus solides entre les pays des Balkans occidentaux.

Nous avons conscience que notre parcours vers l’intégration à l’UE est un chemin commun. Nous apprécions le concours permanent de la BEI qui favorise la concrétisation de nos objectifs mutuels en matière d’énergie, de transformation numérique et d’environnement. »

À ce jour, la Banque a appuyé des projets à hauteur de 300 millions d’EUR au Kosovo, octroyé des aides non remboursables d’un montant de 12 millions d’EUR par le biais du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO) et affecté 3,1 millions d’EUR au titre de l’Initiative Résilience économique (IRE) de la BEI.

* Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans

La BEI est le premier bailleur de fonds international dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de plus de 9 milliards d’EUR. En plus de maintenir son appui à la reconstruction et la modernisation des infrastructures publiques, depuis 2010, la Banque a étendu son activité à de multiples nouveaux domaines, tels que la santé, la recherche-développement, l’éducation et les petites et moyennes entreprises. Pour plus d’informations sur les activités de la BEI dans les Balkans occidentaux, veuillez consulter la page suivante : www.eib.org/publications/the-eib-in-the-western-balkans. Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient au Kosovo, veuillez consulter la page suivante : https://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/kosovo/index.htm.

À propos de BEI Monde

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Initiative Résilience économique

L’initiative Résilience économique (IRE) a été créée en 2016 en réponse à un appel du Conseil européen. Elle a pour objectif de faire évoluer les modèles de migration à moyen et long terme et d’apporter un soutien aux populations déplacées de force en renforçant la résilience des économies face aux chocs futurs. L’IRE permet de mobiliser des financements pour soutenir la croissance, la création d’emplois, les infrastructures vitales et la cohésion sociale dans les régions voisines de l’Union européenne. Pour plus d’informations : https://www.eib.org/about/initiatives/resilience-initiative/index.htm.

Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux

Le Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO) est un mécanisme régional de panachage soutenant l’élargissement de l’UE et le développement socio-économique des pays suivants : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine du Nord, Monténégro et Serbie. Le CIBO a été établi en 2009 par la Commission européenne, en collaboration avec la Banque de développement du Conseil de l’Europe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne d’investissement et plusieurs bailleurs de fonds bilatéraux.