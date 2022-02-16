© Shutterstock

De petits entrepreneurs du continent Africain vont bénéficier d'un partenariat de 10 millions d'euros entre la Banque européenne d'investissement et la Fondation Grameen Crédit Agricole

Coopération continue visant à renforcer l'accès à la microfinance des entrepreneurs ruraux défavorisés qui ont été touchés par la pandémie de COVID-19

Programme visant à soutenir les institutions de microfinance dans différents pays d'Afrique, en mettant l'accent sur l'égalité des sexes

Le secteur privé africain bénéficiera d'un financement en devise locale et du soutien aux petites institutions de microfinance

L'accès au financement des entrepreneurs et des entreprises touchés par la COVID-19 dans les régions rurales des pays subsahariens sera renforcé par une nouvelle initiative de financement ciblée de 10 millions d'euros lancée par la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Fondation Grameen Crédit Agricole en amont du premier sommet UE-Afrique tenu depuis la pandémie.

Cette toute dernière coopération entre la Banque européenne d'investissement, la plus grande banque publique internationale au monde, et la Fondation Grameen Crédit Agricole, l'un des principaux bailleurs de fonds en microfinance dans toute l'Afrique, s'attachera à veiller à ce que les petites entreprises puissent accéder au financement, créer des emplois et lutter contre la pauvreté.

« Il est essentiel de s’assurer que les entrepreneurs et les communautés d'Afrique puissent accéder au financement afin de générer de nouvelles opportunités, d'accélérer l'inclusion sociale et de renforcer la résilience économique face aux défis engendrés par la pandémie de COVID-19. La BEI s'est engagée à soutenir la microfinance dans toute l'Afrique et nous sommes heureux de renforcer la coopération de longue date avec la Fondation Grameen Crédit Agricole. L'engagement de 10 millions d'euros lancé aujourd'hui profitera directement à de petites entreprises sur le continent », a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-président de la Banque européenne d'investissement.

« Il est fondamental de procurer des financements ciblés dans les régions fragiles pour lutter contre la pauvreté, prévenir l'exclusion sociale et générer de nouvelles opportunités qui stimulent la croissance économique. Cette nouvelle coopération entre la BEI et notre Fondation renforcera l'accès des entrepreneurs au financement dans les secteurs touchés par la COVID et dans les communautés isolées et rurales », a déclaré Éric Campos, Directeur général de la Fondation Grameen Crédit Agricole.

Le nouveau partenariat panafricain en faveur de la microfinance a été officiellement convenu à Bruxelles en début de journée en amont du sommet UE-Afrique lors du Forum des affaires UE-Afrique.

Améliorer l'accès du secteur privé au financement dans les communautés défavorisées

La nouvelle coopération entre la BEI et la Fondation Grameen Crédit Agricole contribuera à renforcer l'activité de microfinance dans toute l'Afrique en fournissant des financements à long terme et en devise locale aux institutions de microfinance locales.

L'investissement devrait financer plus de 147 000 prêts destinés à des travailleurs indépendants et micro-entreprises, tout en maintenant jusqu'à 36 000 emplois. Compte tenu de l'importance de l’autonomisation des femmes et des filles dans toute l'Afrique, le programme permettra de financer environ 98 000 prêts destinés à des femmes entrepreneures.

Relever les défis qui freinent la microfinance en Afrique

Cette nouvelle initiative soutiendra des institutions de microfinance plus petites que celles que la BEI peut directement financer. Ces partenaires de microfinance sont souvent incapables de bénéficier du financement des banques commerciales locales et ne peuvent se développer.

Cette initiative contribuera à l'inclusion financière et sociale et devrait soutenir les entrepreneurs des régions reculées, les micro-entreprises gérées par des femmes et les jeunes qui ont un accès limité ou inexistant aux services financiers. Ces segments vulnérables et mal desservis sont également les plus touchés par la pandémie de COVID-19.

Soutenir les régions fragiles en Afrique

La Fondation Grameen Crédit Agricole pourra allouer le prêt aux nombreuses institutions de microfinance d'Afrique subsaharienne. Le réseau d'institutions de microfinance partenaires couvre seize pays de la région, dont des pays fragiles comme le Bénin, le Togo, le Niger et le Malawi.

S'appuyer sur une coopération de longue date entre les partenaires de la microfinance

La Banque européenne d'investissement et la Fondation Grameen Crédit Agricole coopèrent depuis 2018 pour renforcer la microfinance en Afrique et s'efforcent d'améliorer les bonnes pratiques en matière de microfinance et d'aider les entrepreneurs à améliorer leurs compétences professionnelles grâce à des projets d'assistance technique.

La Banque européenne d'investissement est la plus grande banque publique internationale et a consacré plus de 8 milliards d'euros à de nouveaux investissements en Afrique depuis le début de la pandémie.