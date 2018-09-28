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ACP MICROFINANCE FACILITY

Signature(s)

Montant
64 724 016,29 €
Pays
Secteur(s)
République dominicaine : 16 724 016,29 €
Lignes de crédit : 64 724 016,29 €
Date(s) de signature
17/12/2021 : 1 000 000 €
17/12/2021 : 5 000 000 €
22/10/2021 : 5 000 000 €
19/11/2019 : 6 000 000 €
7/12/2020 : 6 881 101,58 €
4/12/2020 : 9 842 914,71 €
13/12/2021 : 10 000 000 €
16/12/2021 : 10 000 000 €
30/11/2021 : 11 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
28 septembre 2018
Statut
Référence
Signé | 19/11/2019
20170882
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ACP MICROFINANCE FACILITY
ACCEPTABLE BANK(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 65 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The framework credit line of up to EUR 60 million will make finance available to micro and small and medium-sized enterprises (SMEs) through selected financial intermediaries across African, Caribbean and Pacific (ACP) countries.

The project aims at contributing to bridge the financial services gap for SMEs and local authorities in ACP countries by encouraging local banks to expand their lending activities to this business segment. The Facility will also support job creation and promote more inclusive and balanced economic growth in the ACP countries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Within the framework of the Facility, the selected banks will be requested to ensure compliance of their SME lending operations with a harmonised set of policy requirements, including EIB requirements, in particular on environment and procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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