Aujourd’hui, lors du sommet « One Ocean » qui s’est tenu à Brest, l’Agence Française de Développement (AFD), la Banque européenne d’investissement (BEI) et la KfW, agissant au nom de la République fédérale d’Allemagne, se sont engagées à doubler l’objectif de l’initiative Clean Oceans, conjointement avec Cassa Depositi e Prestiti (CDP), l’institution italienne de promotion économique et de coopération au développement, et ICO, la banque espagnole de promotion économique. Ces institutions ont également accueilli un nouveau membre : la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
Compte tenu des menaces qui pèsent sur les océans et de la nécessité pressante de protéger cette ressource naturelle, les membres de l’initiative Clean Oceans ont décidé de relever leur objectif afin de mettre à disposition 4 milliards d’EUR de financements d’ici la fin de 2025, au lieu des 2 milliards d’EUR devant être atteints d’ici 2023.
L’initiative Clean Oceans est la plus grande initiative commune consacrée au financement de projets visant à réduire la pollution par les matières plastiques en mer. En trois ans, elle a déjà atteint 80 % de son objectif en fournissant des financements à long terme représentant 1,6 milliard d’EUR à l’appui de projets des secteurs public et privé qui réduisent les rejets de matières plastiques, de microplastiques et d’autres déchets dans les océans grâce à une meilleure gestion des déchets solides, des eaux usées et des eaux pluviales.
Les projets signés à ce titre jusqu’à présent bénéficieront à plus de 20 millions de personnes en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe. À titre d’exemples, on peut citer l’amélioration du traitement des eaux usées au Sri Lanka, en Chine, en Égypte et en Afrique du Sud, la gestion des déchets solides au Togo et au Sénégal, ainsi que la gestion des eaux pluviales et la protection contre les inondations au Bénin, au Maroc et en Équateur.
Rémy Rioux, directeur général de l’AFD : « Je suis fier que le Groupe AFD contribue, aux côtés de cinq grandes banques publiques de développement, à renforcer l’initiative Clean Oceans, qui s’est engagée à doubler ses financements pour atteindre 4 milliards d’EUR d’ici 2025. Cet engagement, annoncé lors du sommet One Ocean à Brest, montre que les banques publiques de développement travaillent en étroite collaboration avec les autorités côtières et fluviales pour réduire la pollution plastique dans les océans résultant en grande partie des activités terrestres. Je me réjouis également que la BERD ait rejoint cette initiative, venant ainsi renforcer l’Équipe Europe dans sa lutte pour la préservation des océans. »
Dario Scannapieco, directeur de la CDP : « La préservation de l’environnement et des ressources naturelles est un objectif majeur pour la CDP et représente l’une des priorités du nouveau plan stratégique 2022-2024. Alors que nous reconstruisons nos économies, nos engagements de mettre en œuvre le Programme 2030 ne doivent pas faiblir. La CDP est prête à jouer un rôle actif en favorisant des partenariats constructifs et se félicite d’unir ses forces à celles de ses partenaires de l’initiative Clean oceans ; elle se réjouit en outre d’accueillir la BERD, qui sera un partenaire important. »
Odile Renaud-Basso, présidente de la BERD : « Nous sommes ravis de rejoindre cette importante initiative pour l’avenir de nos océans et de notre planète. L’engagement résolu de la BERD en faveur des investissements verts et son expérience en matière de lutte contre la dégradation de l’environnement dans les écosystèmes marins, tels que la mer Baltique, la mer Noire, la mer Méditerranée et la mer Rouge, font de nous des partenaires idéaux pour aller de l’avant. Nos activités visant à laisser une plus grande place à l'écologie dans les infrastructures municipales, le transport maritime, l’immobilier et le tourisme auront une réelle incidence sur la réduction des déchets en mer et, en particulier, des plastiques. »
Werner Hoyer, président de la BEI : « La propreté des océans est une composante essentielle d’une planète durable. Je suis fier du succès de l’initiative Clean Oceans et je me félicite de pouvoir compter sur notre nouvelle partenaire, la BERD, dans la poursuite de notre ambition. Ce type de coopération est indispensable pour relever les défis mondiaux et constitue un excellent exemple de la valeur que peut apporter BEI Monde, notre branche dédiée aux partenariats mondiaux. »
José Carlos García de Quevedo, président d’ICO : « La préservation de la santé de nos océans est une priorité si nous voulons consolider le modèle de la croissance et du développement durables. Dans cette optique, en tant que banque nationale de promotion économique, ICO réaffirme son engagement en faveur de l’initiative Clean Oceans. Nous sommes fiers de nous associer, aux côtés d’autres banques de promotion économique, aux efforts déployés par les fondateurs de cette initiative (l’AFD, la KfW et la BEI) pour atteindre le nouvel objectif fixé pour 2025. »
Stefan Wintels, président de la KfW : « Les océans sont soumis à de fortes pressions : ils sont pollués, peuplés de déchets, surexploités et la diversité des espèces est sévèrement compromise. La KfW, l’une des institutions fondatrices de l’initiative, se félicite donc vivement de la nouvelle volonté de doubler son objectif global d’ici 2025. De plus, nous sommes ravis que la BERD se soit jointe à l’initiative Clean Oceans. Cette étape, qui constitue une réponse européenne commune à un défi mondial de taille, renforce notre lutte conjointe contre les déchets plastiques. »
D’après les estimations, plus huit millions de tonnes de déchets plastiques finissent chaque année dans les océans. Cette pollution menace les estuaires, les récifs coralliens, les poissons et les millions de familles qui dépendent des océans. Le plastique qui se retrouve en mer provient principalement des détritus qui sont jetés à terre ou emportés par les cours d’eau. Améliorer le traitement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales dans de nombreux pays en développement permettrait de faire barrage à une partie des microplastiques (1,5 million de tonnes) qui aboutissent chaque année dans les océans. La forte croissance démographique que connaissent de nombreuses villes de par le monde aggrave la pollution par le plastique.
Les mers procurent d’innombrables avantages à la planète et aux populations, sous la forme de nourriture, de médicaments, d’énergie renouvelable et de ressources naturelles qui assurent un revenu et un régime alimentaire sain à des milliards de personnes. Les océans jouent également un rôle important en matière de climat. Ils absorbent environ 30 % du dioxyde de carbone émis sur la planète, atténuant ainsi les incidences du réchauffement climatique.
L’initiative Clean Oceans permet de recenser des projets qui visent à réduire le déversement de déchets plastiques dans les fleuves, les mers et sur terre, partout dans le monde, avec un accent particulier sur les zones riveraines et côtières des pays les plus pollueurs situés principalement en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Une quantité importante de déchets plastiques entrant dans les océans provient des dix grands réseaux hydrographiques situés sur ces continents, qui ne sont pas dotés de dispositifs réguliers de collecte et d’élimination contrôlée des déchets, ni de systèmes adéquats de gestion des eaux usées et des eaux pluviales.
Ressources destinées aux médias
Brochure relative à l’initiative Clean Oceans
Informations générales
Le groupe Agence française de développement (AFD) finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et plus durable. Centrées sur le climat, la biodiversité, la paix, l’éducation, l’aménagement urbain, la santé et la gouvernance, les équipes de l’AFD sont engagées dans plus de 4 000 projets dans 115 pays et dans les départements français d’outre-mer. Elles contribuent ainsi à l’engagement de la France et de ses citoyens en faveur des objectifs de développement durable (ODD).
La Cassa depositi e Prestiti (CDP) est l’institution nationale italienne de promotion économique œuvrant depuis 1850 au service de l’économie. Par ses interventions, elle s’emploie à accélérer le développement industriel et infrastructurel du pays, afin de contribuer à sa croissance économique et sociale. La CDP centre ses activités sur le développement régional durable ainsi que sur l’innovation et la croissance, y compris à l’international, des entreprises italiennes. Elle est partenaire des administrations locales, qui bénéficient de ses prêts et de ses services de conseil, pour la réalisation d’infrastructures et pour l’amélioration de services d’utilité publique. Elle est par ailleurs active dans le domaine de la coopération internationale pour le financement de projets dans les pays en développement et sur les marchés émergents. La Cassa Depositi e Prestiti est financée exclusivement par des ressources privées, par l’émission d’obligations postales et de livrets d’épargne et par des émissions sur le marché national et international.
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) est un chef de file du financement de l’action pour le climat. Elle intervient sur trois continents, de l’Europe centrale et orientale à l’Asie centrale, en passant par les pays du sud et de l’est de la Méditerranée. Elle s’est engagée à aligner toutes ses opérations sur les objectifs de l’accord de Paris d’ici la fin de 2022 et à consacrer plus de 50 % de ses investissements à l’économie verte à l’horizon 2025.
En tant que banque européenne du climat, la BEI s’est engagée à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale au cours des dix prochaines années. Au titre de son programme pour des océans propres et durables (Clean and Sustainable Oceans Programme), dont l’initiative Clean Oceans constitue un pilier important, la BEI soutient des investissements qui contribueront à améliorer la santé des océans et de leurs ressources.
En savoir plus sur les activités de la BEI visant à préserver les océans.
L’Instituto de Crédito Oficial (ICO) est une société détenue par l’État espagnol, rattachée au ministère des affaires économiques et de la transformation numérique. L’ICO est devenu un établissement de référence pour le financement de PME et de projets d’investissement de grande envergure. Il contribue à une croissance durable, en promouvant des activités économiques qui, en raison de leur importance sociale, culturelle, environnementale et en matière d’innovation, méritent d’être promues et développées.
Agissant au nom du gouvernement allemand, la KfW améliore les conditions de vie sur les plans économique, social et environnemental dans le monde entier depuis 1948. Elle a apporté 107 milliards d’EUR de financements en 2021, dont 53 % ont servi à appuyer des mesures destinées à protéger le climat et l’environnement. La KfW dispose d’environ 80 bureaux et représentations dans le monde.