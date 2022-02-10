© Shutterstock

Le gouvernement apporte son soutien aux entreprises irlandaises en démarrage

Leo Varadkar, vice-premier ministre, ministre des entreprises, du commerce et de l’emploi et membre du Parlement, et Paschal Donohoe, ministre des finances et membre du Parlement, ont donné le coup d’envoi, ce jour, à un nouveau fonds de 90 millions d’EUR en faveur des jeunes pousses irlandaises au Tangent Ideas Workspace du Trinity College de Dublin qui s’adresse à des étudiants entrepreneurs.

En investissant dans plusieurs fonds de capital-risque sous-jacents, l’Irish Innovation Seed Fund Programme apportera des fonds propres essentiels à des entreprises irlandaises innovantes au stade crucial de l’amorçage. Il marquera ainsi une étape majeure dans l’essor et la croissance de l’écosystème du capital-investissement en Irlande.

Les investissements cibleront en priorité des domaines tels que le développement régional, les changements climatiques et l’entrepreneuriat féminin. Ils se concentreront sur les secteurs confrontés à des difficultés pour attirer l’investissement à un stade précoce, notamment :

les sciences de la vie ;

la santé et la pharmacie ;

les technologies financières ;

les technologies et la transformation numérique ;

l’alimentation et les technologies agricoles ;

le développement durable et les changements climatiques ;

les entreprises dirigées par des femmes.

S’exprimant à l’occasion du lancement du programme, le vice-premier ministre a fait la déclaration suivante : « Il s’agit d’apporter un soutien à un stade précoce aux entrepreneurs irlandais et à leurs idées, en leur donnant l’impulsion indispensable dès le départ. Nous recherchons des entreprises qui interviennent dans des domaines que nous avons recensés comme autant de possibilités stratégiques pour l’Irlande, mais qui ont, de tout temps, connu des difficultés pour attirer les investissements au stade d’amorçage ; il s’agit notamment d’entreprises des secteurs des sciences de la vie, des soins de santé et de la pharmacie ainsi que d’entreprises qui œuvrent à la diminution de notre dépendance aux combustibles fossiles.

L’une de mes trois priorités en tant que ministre des entreprises, du commerce et de l’emploi, c’est de parvenir au chiffre de 2,5 millions d’actifs au travail en Irlande d’ici 2024, ce qui représenterait le niveau d’activité le plus élevé jamais atteint dans le pays. Ce fonds en est l’un des principaux leviers. Nous devons en effet récompenser ceux qui créent les emplois de demain et les aider à passer au stade de développement suivant.

Je me réjouis plus particulièrement de la priorité qui sera accordée aux entreprises dirigées par des femmes. Nous avons toujours observé un déficit de financement en direction des jeunes pousses dirigées par des équipes féminines. Je pense que nous nous devons de rectifier ce déséquilibre. »

Paschal Donohoe, ministre des finances : « Je suis très fier d’annoncer aujourd’hui le lancement de l’Irish Innovation Seed Fund Programme doté de 90 millions d’EUR. Ce programme augmentera le financement en faveur de PME à un stade précoce. Il marque une étape importante dans le soutien apporté à nos entreprises nationales qui font preuve d’innovation afin qu’elles concrétisent tout leur potentiel.

L’Irish Innovation Seed Fund Programme réunit trois partenaires expérimentés dans le domaine du financement des PME, chacun apportant 30 millions d’EUR au maximum : le Fonds européen d’investissement (FEI), Enterprise Ireland et le Fonds irlandais pour les investissements stratégiques (Ireland Strategic Investment Fund - ISIF) qui participera en tant qu’investisseur conjoint.

La croissance de l’activité intérieure est une pierre angulaire de notre modèle économique. Grâce à leur collaboration, ces partenaires de financement mettront en œuvre un programme ambitieux qui viendra à l’appui de nos PME dès à présent et au fur et à mesure de leurs innovations en vue de la croissance future. »

Leo Clancy, directeur général d’Enterprise Ireland : « Depuis la mise en place par Enterprise Ireland de notre programme de financement par capital-risque en Irlande il y a plus de 28 ans, le paysage a fortement évolué. Au cours de ces années, nous avons engagé 630 millions d’EUR en faveur de fonds de capital-risque qui ont, à ce jour, appuyé plus de 750 entreprises irlandaises.

Dans le cadre de notre nouvelle stratégie Leading in a Changing World, nous avons pris l’engagement de donner un coup d’accélérateur supplémentaire à l’entrepreneuriat en Irlande. Nous nous réjouissons de lancer ce vaste programme de 90 millions d’EUR aux côtés du FEI et de l’ISIF afin de soutenir des entreprises innovantes en phase de démarrage, en stimulant les emplois et la croissance économique de demain. »

Kieran Bristow, directeur adjoint de l’ISIF : « L’économie du savoir en Irlande fait naître une nouvelle génération de jeunes pousses dynamiques qui sont porteuses de grandes idées, mais qui ont besoin de fonds propres adéquats pour croître et réussir à l’international. Ce nouveau programme d’investissement mettra des gestionnaires de capital d’amorçage de premier plan sur la route d’entreprises en phase d’amorçage à fort potentiel ainsi que de créateurs d’entreprises qui ont les idées, l’ambition et le savoir-faire requis pour devenir des champions mondiaux.

Il s’agit d’un investissement prometteur pour l’ISIF qui s’appuiera sur nos antécédents en matière de soutien aux entreprises en phase d’amorçage et concrétisera notre double objectif de dégager un rendement commercial, tout en soutenant l’emploi et l’activité économique en Irlande. Il concourra également à l’avancement du paysage du financement en Irlande dans une direction conforme aux objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance de l’ISIF. »

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Le Groupe Banque européenne d’investissement s’est engagé à ce que les entreprises irlandaises axées sur l’innovation et orientées à l’international puissent accéder à des financements, élargir les possibilités d’emplois et en créer de nouveaux. L’Irish Innovation Seed Fund Programme s’appuie sur le soutien que nous avons dernièrement apporté aux entreprises irlandaises touchées par le Brexit ainsi que sur l’investissement en faveur de l’innovation qui a concerné toutes les universités d’Irlande. Ce nouveau fonds permettra à des entreprises irlandaises à l’esprit d’entrepreneuriat qui interviennent dans les secteurs des sciences de la vie, des technologies numériques, des technologies financières et de l’environnement d’exploiter de nouvelles possibilités et de se placer en véritables concurrents sur la scène mondiale. Cette nouvelle initiative passionnante combine le savoir-faire en matière d’apport de fonds propres et de capital-risque et les atouts en matière de financement de l’Irlande et de l’Europe qui feront accélérer l’innovation en Irlande. »

Alain Godard, directeur général du FEI : « Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Enterprise Ireland et l’ISIF visant à soutenir les entreprises au stade d’amorçage qui font preuve d’une grande innovation en Irlande. Partager l’expérience du FEI acquise au niveau européen avec nos partenaires viendra compléter leur savoir-faire local dans le but de soutenir des gestionnaires de fonds de capital-risque ciblés sur les investissements d’amorçage. Le coup d’envoi donné ce jour à l’Irish Innovation Seed Fund Programme ouvre un nouveau chapitre de la coopération réussie du FEI en Irlande qui s’inscrit dans le prolongement d’un financement d’environ 1 milliard d’EUR accordé par ce dernier ces deux dernières années. »

Un premier appel à propositions dans le cadre de ce programme sera lancé à une date ultérieure cette semaine sur le site web du Fonds européen d’investissement.

Le programme qui sera piloté par Enterprise Ireland, le FEI agissant à ses côtés en tant que gestionnaire de fonds, sera structuré sous la forme d’un fonds de fonds.

Avec une telle taille et le soutien de ces trois partenaires aguerris, ce fonds marque une étape importante dans la mise en place de l’écosystème du capital-investissement en Irlande. Il vise également à séduire de nouveaux gestionnaires de fonds et de nouveaux investisseurs privés afin d’attirer davantage de capital-investissement en Irlande.

Le programme du fonds, d’un montant total de 90 millions d’EUR, sera composé d’un concours de 30 millions d’EUR au maximum provenant du ministère des entreprises, du commerce et de l’emploi, que le FEI abondera, pour sa part, de 30 millions d’EUR supplémentaires. L’ISIF se placera en tant que co-investisseur en apportant une autre tranche de 30 millions d’EUR en faveur d’une sélection d’investissements.

https://www.rte.ie/news/business/2022/0208/1278639-new-90m-fund-for-early-stage-startups-to-be-launched/

Le ministère des entreprises, du commerce et de l’emploi joue un rôle décisif dans la mise en œuvre des politiques publiques visant à stimuler la capacité productive de l’économie et dans la mise en place d’un environnement propice à la création et au maintien des emplois. Le ministère assume la responsabilité principale de la politique irlandaise relative au commerce mondial et aux investissements étrangers. Il a également pour mission de promouvoir une concurrence équitable sur le marché et de protéger les consommateurs et les travailleurs.