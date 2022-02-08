Des garanties au titre du Fonds de garantie européen (EGF) ont été signées avec des banques grecques pour un montant total de 2,7 milliards d’EUR. Grâce à elles, 6,5 milliards d’EUR de financements seront mis à disposition d’entreprises touchées par la pandémie partout en Grèce.

La Grèce est le troisième pays bénéficiaire du Fonds de garantie européen, en valeur relative par rapport à sa contribution au Fonds.

L’une des opérations de garantie consiste en une couverture des premières pertes dans le cadre d’une titrisation synthétique de prêts pour les PME ; il s’agit de la toute première opération de ce type pour le Groupe BEI en Grèce.

À Athènes, Christos Staikouras, ministre grec des finances, Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI, et les représentants d’Alpha Bank, de National Bank of Greece, d’Eurobank et de Piraeus Bank ont souligné l’impact de la coopération en matière de résilience économique face à la crise sanitaire.

Les entreprises et les entrepreneurs grecs touchés par la pandémie de COVID-19 vont pouvoir accéder à un volume de financement historique de 6,5 milliards d’EUR grâce au partenariat conclu entre les banques systémiques du pays et le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) dans le cadre du nouveau Fonds de garantie européen (EGF).

Au titre de l’EGF, le Groupe BEI fournira des garanties d’un montant total de 2,7 milliards d’EUR à Alpha Bank, National Bank of Greece, Eurobank et Piraeus Bank afin d’aider les entreprises du pays ayant une activité viable à relever les défis posés par la pandémie de COVID-19. Il s’agit là des toutes premières opérations de garantie signées par la BEI en Grèce. Ce sont aussi les toutes premières opérations intermédiées de la BEI visant à renforcer l’accès au financement des grandes entreprises et à élargir le soutien de la BEI à l’économie réelle dans le pays.

L’initiative comprend également la première opération de titrisation synthétique mise en œuvre par le Groupe BEI en Grèce et contribue à renforcer encore le marché grec de la titrisation.

L’EGF a été créé fin 2020 par le Groupe BEI, avec des contributions de 22 États membres de l’UE, afin de renforcer le soutien apporté aux entreprises confrontées à des difficultés économiques liées à la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au Fonds européen d’investissement (FEI) de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin de soutenir les entreprises. Il a pour objectif de faire en sorte que les PME ayant une activité viable puissent obtenir les liquidités nécessaires pour surmonter les difficultés liées à la pandémie de COVID-19 et que les entreprises saines puissent obtenir le soutien dont elles ont besoin pour protéger les emplois et enregistrer une croissance durable.

Ce jour, à Athènes, Christos Staikouras, ministre grec des finances, Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI, et les représentants des quatre banques systémiques ont souligné l’impact de cette nouvelle coopération dans le cadre de l’EGF sur l’économie grecque.

Christos Staikouras, ministre grec des finances et gouverneur de la BEI : « Le Fonds de garantie européen promeut de nouveaux investissements par des entreprises dans toute la Grèce et soutient l’activité économique dans les secteurs touchés par la pandémie de COVID-19. La coopération technique et financière sans précédent entre le Groupe Banque européenne d’investissement et les principales banques grecques contribuera à accélérer encore la reprise économique et la croissance durable en Grèce ainsi qu’à soutenir l’emploi. Grâce au travail assidu et efficace des partenaires grecs et européens durant les derniers mois, la Grèce est, parmi tous les États membres de l’UE participants, le cinquième bénéficiaire de l’EGF en valeur absolue et le troisième en valeur relative. »

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI : « Avec Alpha Bank, Eurobank, National Bank of Greece et Piraeus Bank, le Groupe BEI veille à ce que les entreprises grecques des secteurs les plus touchés par les effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19, à savoir le tourisme, les services et l’industrie manufacturière, puissent continuer à investir, à innover et à créer des emplois. Le Fonds de garantie européen est un élément clé de la réponse de l’Europe à la pandémie et l’excellente coopération avec les partenaires grecs au cours des derniers mois permettra aux entreprises de toute la Grèce – de Corfou à la Crète – de relever les défis de la pandémie et d’investir dans un avenir plus fort ».

Vasilis Psaltis, PDG d’Alpha Bank : « Au cours des dernières décennies, des milliards d’euros ont été canalisés vers l’économie grâce au partenariat stratégique conclu entre Alpha Bank et le Groupe Banque européenne d’investissement. Aujourd’hui, les garanties de la BEI au titre du Fonds européen de garantie ainsi que la solidité des fonds propres des banques grecques constituent un filet de sécurité financier pour les secteurs touchés par la pandémie.

Néanmoins, notre ambition ne se limite pas à gérer la pandémie. Nous devons soutenir l’avancée vers un avenir meilleur en tirant parti de notre expérience du monde de affaires et de l’accès que nous y avons, des ressources de la Facilité pour la reprise et la résilience et, bien entendu, de notre partenariat stratégique avec la BEI. C’est pourquoi, chez Alpha Bank, nous sommes aux côtés des entreprises grecques pour les aider à concrétiser leurs plans de croissance et soutenons la transition de notre économie vers un avenir nouveau, numérique, respectueux de l’environnement et durable. »

Vassilis Karamouzis, directeur général des services de banque d’entreprise et d’investissement à la National Bank of Greece (NBG) : « Le Groupe BEI est depuis longtemps un partenaire de confiance de la NBG pour un large éventail de produits de financement que nous acheminons vers des entreprises grecques et mettons en œuvre avec elles, qu’il s’agisse de prêts intermédiés pour les PME et les ETI, d’instruments de garantie ou encore d’instruments financiers innovants faisant appel à des fonds structurels et des fonds publics nationaux. Dans ce contexte, la collaboration de la NBG avec le Groupe BEI s’est intensifiée au cours des deux dernières années (2020-2021) : dans le cadre de différents programmes, la NBG a débloqué plus de 3 milliards d’EUR pour appuyer la relance, après la pandémie de COVID-19, d’entreprises grecques en bonne santé et les aider à poursuivre leur croissance. »

Fokion Karavias, PDG de Eurobank : « Nous entretenons de longue date un partenariat avec le Groupe BEI. Depuis 15 ans, nous travaillons ensemble à la concrétisation d’un objectif commun, à savoir financer les entreprises grecques et soutenir la croissance de l’économie grecque. En particulier pendant la pandémie, les financements et les garanties de la BEI et du FEI ont été acheminés avec succès par l’intermédiaire du système bancaire grec, ce qui a permis de soutenir les entreprises touchées par la crise sanitaire et de sauver des activités et des emplois à un moment critique. En tant que banque axée sur la croissance, nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre et d’élargir notre partenariat tout au long de la période de relance, en mettant l’accent en particulier sur l’aide aux PME, afin de stimuler et d’exploiter la croissance forte et durable attendue en Grèce. »

Christos Megalou, PDG de Piraeus Bank : « Ces dernières années, Pireaeus Bank a coopéré avec le Groupe BEI dans le cadre d’un certain nombre d’instruments financiers représentant un montant de plus de 3 milliards d’EUR, aidant ainsi les entreprises grecques à concrétiser leurs plans d’investissement. Dans la foulée des nouvelles initiatives du Groupe BEI, Piraeus Bank participe à trois programmes supplémentaires visant à fournir des liquidités aux PME et aux grandes entreprises. Grâce aux garanties de la BEI, Piraeus Bank acheminera, en 2022, 1,1 milliard d’EUR de financements vers ses clients, pour soutenir leurs investissements mais aussi pour préserver leur liquidité au moyen de crédits de fonds de roulement. »

La Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement collaborent avec des banques grecques pour apporter un soutien crucial face à la crise

Depuis décembre 2020, le Groupe BEI a approuvé 23,2 milliards d’EUR de financements bénéficiant de l’appui du Fonds de garantie européen, soit 401 opérations dans l’ensemble des 22 pays participants. En outre, parmi les opérations signées, figure également une garantie pour les premières pertes dans le cadre d’une titrisation synthétique de prêts pour les PME émanant d’Eurobank. Il s’agit de l’une des toutes premières opérations de ce type signées par le Groupe BEI dans le cadre de l’EGF, plaçant Eurobank et la Grèce à l’avant-garde pour les nouveaux instruments financiers.

Les opérations au titre de l’EGF viennent compléter d’autres opérations déjà signées par le Groupe BEI en Grèce en réponse à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19.

Informations générales

Alpha Bank a été fondée en 1879 par J. F. Costopoulos. Le groupe Alpha Bank est l’un des principaux groupes du secteur financier grec et est également actif à Chypre, en Roumanie, au Luxembourg et au Royaume-Uni. Il offre une vaste gamme de produits et de services financiers de haute qualité sur les marchés national et international et affiche l’un des ratios d’adéquation des fonds propres les plus élevés en Europe.

La National Bank of Greece (NBG), qui participe depuis 181 ans à la vie économique et sociale du pays, est l’une des principales institutions financières grecques. Elle joue un rôle essentiel dans les efforts déployés pour soutenir l’économie grecque et favoriser la transformation économique du pays.

Le Groupe NBG propose un large éventail de produits et de services financiers qui répondent à l’évolution des besoins des entreprises et des particuliers, notamment des produits de dépôt et d’investissement, divers dispositifs de financement ainsi que des services de courtage, d’assurance, de crédit-bail et d’affacturage. Le Groupe NBG emploie actuellement 8 919 personnes. Il dispose d’un vaste réseau de distribution composé de 362 agences et de 1 482 distributeurs automatiques en Grèce (situation au 30 septembre 2021) et fournit également des services en ligne (internet, téléphone et banque mobile), qui permettent aux clients d’effectuer des opérations courantes de manière simple, rapide et sûre. La vaste clientèle de la banque, sa notoriété, sa solide part de marché en matière de dépôts et ses ratios élevés d’adéquation des fonds propres garantissent le niveau de liquidité nécessaire pour financer les entreprises grecques et reflètent la relation de confiance qu’elle entretient de longue date avec sa clientèle. NBG soutient les entreprises grecques au moyen de nouveaux outils de financement et de services spécialisés de grande qualité, en mettant l’accent sur le financement des investissements productifs, le commerce d’exportation et un entrepreneuriat nouveau et innovant.

Le Groupe Eurobank, composé d’Eurobank S.A. et de ses filiales, est un groupe bancaire solide opérant dans six pays. Le total de son actif s’élève à 73,4 milliards d’EUR et il emploie 11 339 salariés (situation au 30 septembre 2021). Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. est la société mère de dernier ressort du Groupe Eurobank.

Grâce à son réseau constitué au total de 622 agences en Grèce et à l’étranger, Eurobank offre une gamme complète de produits et de services financiers à sa clientèle de particuliers et d’entreprises. En Grèce, Eurobank dispose d’un réseau bancaire de détail, de centres d’affaires spécialisés ainsi que d’un réseau de banque privée, et assure également une présence numérique dynamique. Eurobank est également présente en Bulgarie, en Serbie, à Chypre, au Luxembourg et au Royaume-Uni (Londres). Au-delà de son activité de base, Eurobank, répond aux besoins du monde actuel en constante évolution. Elle conçoit des mesures sociales et environnementales et adopte des pratiques responsables qui favorisent la transparence et l’éthique des affaires. Eurobank prend ses décisions commerciales dans le respect des principes de durabilité environnementale, de responsabilité sociale et de gouvernance d’entreprise (ESG).

Piraeus Bank, filiale à 100 % de Piraeus Financial Holdings, est la première banque grecque par sa part totale du marché et son réseau de succursales. Elle offre une gamme complète de produits et de services financiers à 5,5 millions de clients, promouvant la durabilité et les principes d’une banque responsable.