Matrix Pack est la première entreprise grecque à bénéficier d’un prêt d’amorçage-investissement de la BEI

L’entreprise réoriente l’ensemble de son portefeuille de produits vers des matériaux renouvelables et biodégradables

La BEI soutiendra l’initiative au moyen d’un prêt d’amorçage-investissement de 8,5 millions d’EUR sur 5 ans destiné aux activités d’expansion de l’entreprise

Matrix Pack est le principal producteur de pailles en Europe

Matrix Pack, premier producteur européen de pailles, est devenue la première entreprise grecque à bénéficier d’un prêt d’amorçage-investissement de la Banque européenne d’investissement (BEI) afin de l’aider à réduire l’utilisation de plastiques à usage unique par des millions de consommateurs.

La BEI a convenu de mettre à disposition un prêt d’amorçage-investissement de 8,5 millions d’EUR sur 5 ans afin d’accélérer la recherche-développement, les dépenses d’investissement et l’expansion internationale des activités de Matrix Pack en Europe et en Amérique du Nord. L’accord a été annoncé lundi dans les locaux de l’entreprise, près d’Athènes. Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI, a pu visiter les installations de l’entreprise à cette occasion.

S’appuyant sur ses quatre unités de production, trois en Grèce et une en Bulgarie, ainsi que sur son réseau de vente en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Océanie et au Moyen-Orient, Matrix Pack produit des pailles en papier à usage unique et des couvercles biodégradables tout en mettant l’accent sur sa mise en conformité avec la directive de l’UE sur les plastiques à usage unique interdisant l’utilisation de matières plastiques à compter de 2021. L’entreprise dispose d’un ambitieux plan d’investissement dans la recherche, le développement et l’innovation afin d’éliminer progressivement la fabrication de produits en plastique et de réorienter l’ensemble de son portefeuille de produits vers des matériaux renouvelables et biodégradables.

« Ce projet témoigne de nos ambitions élevées, et il est déjà mis en place sur le marché. C’est une formidable occasion de démontrer que la transformation et le respect des politiques environnementales constituent une possibilité commerciale et, parallèlement, un défi afin de contribuer à la sécurité et à l’indépendance de la chaîne d’approvisionnement européenne, par opposition à la dépendance à l’égard des produits à usage unique provenant d’Extrême-Orient. Je tiens à remercier la Banque européenne d’investissement, l’ensemble de l’équipe de Matrix Pack et Deloitte pour la mise en œuvre du projet », a déclaré Lyberis Polychronopoulos, président de Matrix Pack.

« Matrix Pack, soutenue par le financement en capital-risque de la BEI, destiné à répondre aux besoins d’entreprises dynamiques et en croissance, établit de nouvelles normes dans l’industrie de la paille en papier. L’année dernière, l’Union européenne a pris la mesure audacieuse de réduire l’utilisation de plastiques à usage unique, qui est essentielle pour lutter contre les déchets, renforcer l’économie circulaire et garantir une plus grande propreté des plages et des océans. Matrix Pack avait déjà pris une longueur d’avance en envisageant d’accroître la production d’emballages « verts ». Ces six dernières années, les prêts d’amorçage-investissement de la BEI ont soutenu l’expansion d’entreprises innovantes dans toute l’Europe. Je félicite Matrix Pack d’avoir été la première entreprise grecque à saisir les possibilités offertes par les prêts d’amorçage-investissement de la BE », a déclaré Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI.

L’accord de ce jour est le fruit de nombreux mois de collaboration entre Matrix Pack et la BEI alors que l’entreprise s’attèle à la constitution d’un nouveau savoir-faire à mesure que l’industrie des produits à usage unique évolue et se restructure. Afin de se conformer à la directive de l’UE, l’entreprise a fortement investi dans la R-D, notamment dans de nouveaux types de machines et de matériaux, la transformation numérique du flux de travail et la formation continue des opérateurs.

Matrix Pack produit actuellement 20 millions de pailles en papier par jour et, une fois le projet mené à bien, ce chiffre atteindra 30 millions. Le projet transformera Matrix Pack, qui passera du statut de petite et moyenne entreprise (PME) à celui de plus grande entreprise. Dans le cadre de ce processus, Matrix Pack travaille exclusivement avec des fournisseurs européens de matières premières et de machines.

La BEI collabore avec des banques et des partenaires financiers grecs pour veiller à ce que les entreprises de tout le pays puissent accéder aux financements. Matrix Pack est la première entreprise grecque à saisir les possibilités offertes par les prêts d’amorçage-investissement de la BEI.