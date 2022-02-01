© Medway

La BEI prête 45 millions d’EUR pour financer l’acquisition, par Medway ROSCO, de 16 locomotives électriques et de 113 wagons intermodaux, afin de faciliter le trafic transfrontalier dans la péninsule ibérique et de réduire les coûts de transport des marchandises importées et exportées.

Les nouveaux services de fret ferroviaire seront disponibles principalement dans des régions relevant de l’objectif de cohésion au Portugal et en Espagne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de 45 millions d’EUR en faveur de Medway ROSCO, filiale de Medway Operador Ferroviário de Mercadorias (Medway OFM), le plus grand opérateur privé de fret ferroviaire de la péninsule ibérique qui fait partie du groupe Medlog. Le projet soutient le développement des services de transport ferroviaire de marchandises au Portugal et en Espagne (y compris transfrontaliers), permettant ainsi d’améliorer l’efficacité des chaînes d’approvisionnement dans les deux pays. La BEI cofinance cette opération avec Banco Santander Totta, la filiale portugaise de Banco Santander, sur la base d’une structure de financement sur projet.

La nouvelle offre de services de Medway OFM est principalement destinée aux régions moins développées ou en transition d’Espagne et du Portugal et contribuera ainsi à renforcer les objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale de l’UE et à promouvoir des transports durables. Le projet aura une incidence positive sur l’emploi ; il devrait créer environ 940 emplois au cours de la phase de mise en œuvre (2022-2023) et 56 nouveaux emplois lors de la phase d’exploitation.

Le financement de la BEI permettra à Medway OFM d’agrandir sa flotte grâce à l’acquisition, par Medway ROSCO, de 16 locomotives électriques et 113 wagons intermodaux, ce qui contribuera au développement des services de transport ferroviaire de marchandises et permettra un transfert modal de la route vers le rail. Le projet soutient en outre l’essor du transport ferroviaire électrique, une technologie à émissions directes nulles, et il facilitera le trafic transfrontalier ainsi que l’intermodalité (déplacement de conteneurs selon plusieurs modes de transport successifs), avec à la clé une amélioration de l’efficacité des chaînes de transport de marchandises. Les nouvelles locomotives fourniront une capacité supplémentaire d’environ 1 500 millions de tonnes-km (soit environ 54 % du marché global du fret ferroviaire au Portugal) pour la prestation de nouveaux services qui pourraient inclure le transport de lithium, de bois, de produits chimiques et d’autres produits, ainsi que pour la mise en place de nouvelles lignes régulières de transport de conteneurs entre le port de Sines et diverses destinations de la péninsule ibérique.

« La BEI est fermement déterminée à soutenir les transports durables et à favoriser la cohésion, en promouvant la concurrence dans toute l’Europe. Les locomotives et wagons intermodaux nouveaux amélioreront l’interconnexion en Espagne et au Portugal tout en réduisant le trafic, la pollution et les coûts de transport. En tant que banque européenne du climat, nous avons mobilisé nos connaissances et notre expérience du secteur ferroviaire et des structures de financement sur projet pour mener à bien des opérations de ce type, pour le plus grand bénéfice des citoyens espagnols et portugais », a déclaré Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI.

« Cet investissement reflète l’engagement de MEDWAY à améliorer son activité et son efficacité, non seulement pour mettre en œuvre le programme de développement ambitieux dans lequel l’entreprise s’est engagée, mais aussi pour répondre aux exigences liées à la décarbonation et à l’économie durable, ainsi qu’aux besoins de ses clients et de l’ensemble du secteur de la logistique. Nous remercions la Banque européenne d’investissement d’avoir placé sa confiance dans MEDWAY et de nous permettre de franchir une nouvelle étape dans notre stratégie de croissance et de durabilité », a ajouté Carlos Vasconcelos, président de MEDWAY.

« Le financement du programme de développement de la flotte de matériel roulant de Medway est une nouvelle preuve de l’engagement ferme de Santander à soutenir les entreprises portugaises, notamment dans leurs activités d’exportation, tout en poursuivant sa mission en tant qu’acteur clé de la transition vers une économie plus propre et plus durable. Santander est le bailleur de fonds principal pour le prêt commercial de 77 millions d’euros au moyen d’une structure de financement sur projet innovante, et nous remercions la Banque européenne d’investissement pour sa confiance et sa coopération renouvelées dans le cadre de cette autre opération réussie », a conclu Pedro Castro e Almeida, PDG de Santander Portugal.

Informations générales

À propos de la BEI

Pour plus d’informations sur les activités de la BEI au Portugal, veuillez cliquer sur ce lien.

L’activité du Groupe BEI au Portugal : volume de prêts au plus haut depuis 2014 – vous pouvez consulter ici le rapport en anglais et en portugais.

À propos de MEDWAY

Acteur de la logistique, MEDWAY est le plus grand opérateur de fret ferroviaire privé de la péninsule ibérique, capable de proposer des solutions logistiques intégrées. L’entreprise possède une vaste flotte de locomotives et de wagons – 69 locomotives (35 électriques et 34 diesel) et 2 917 wagons – ainsi que plusieurs terminaux logistiques et un centre d’entretien et de réparation du matériel ferroviaire.

MEDWAY fait partie de MEDLOG, un opérateur de logistique actif dans plus de 70 pays.

À propos du transport durable avec MEDWAY

Le transport ferroviaire assuré par MEDWAY permet de réduire d’environ 70 % les émissions d’équivalent CO 2 par rapport au transport routier.

À propos de Santander Portugal

Santander Portugal est une banque de référence dans le secteur financier portugais. Sa mission est d’accompagner les progrès des particuliers et des entreprises ; elle entend être la meilleure plateforme numérique ouverte de services financiers, agir de manière responsable et gagner la confiance indéfectible de ses employés, de ses clients, de ses actionnaires et de la société. Santander est actuellement la plus grande banque privée du Portugal par le volume de prêts sur le marché national ; elle affiche systématiquement des niveaux de rentabilité élevés, à la faveur d’une solide assise financière et d’une bonne qualité des actifs. La banque adapte ses activités aux nouveaux besoins des clients, en investissant dans les processus, le numérique et les technologies, afin de proposer les meilleurs services possible, une démarche qui se traduit par l’élargissement de sa clientèle fidèle. Fin 2021, Santander a annoncé la création de la Fondation Santander Portugal, qui a pour but d’élaborer des programmes à fort impact social, économique et environnemental.