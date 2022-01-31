La Banque de l’UE et le Bhoutan ont signé un accord-cadre qui permet à la BEI de commencer à soutenir des projets au Bhoutan, tant sur le plan financier que sur celui de l’assistance technique. L’accord-cadre par pays a été ratifié par le Parlement du Bhoutan le 31 mars 2021.

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI, et Pema Choden, ambassadrice et secrétaire d’État aux affaires étrangères du Bhoutan, ont signé la déclaration reconnaissant la ratification de l’accord-cadre.

La Banque se concentrera sur l’action climatique, l’énergie verte, l’efficacité énergétique et la viabilité à long terme de l’économie bhoutanaise.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne, et le Royaume du Bhoutan ont officiellement reconnu ce jour la ratification de l’accord-cadre qui permet à la BEI de lancer ses activités dans le pays. Grâce aux opérations de la BEI au Bhoutan, l’UE renforcera considérablement le soutien économique qu’elle apporte au pays, notamment en ce qui concerne l’action en faveur du climat, la résilience climatique et l’efficacité énergétique.

Pema Choden, ambassadrice et secrétaire aux affaires étrangères du gouvernement du Royaume du Bhoutan, et Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI, ont signé la déclaration au siège de la Banque à Luxembourg.

La BEI accordera des financements à long terme, combinés à des aides non remboursables de l’UE, et fournira un soutien consultatif pour des projets appuyant l’action en faveur du climat, la résilience climatique et l’efficacité énergétique à l’échelle mondiale, et contribuant à la viabilité à long terme, à la résilience et à la compétitivité de l’économie bhoutanaise. Les accords-cadres par pays constituent la condition préalable essentielle au démarrage des activités de la BEI dans les pays hors Union européenne.

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI, chargé de la supervision des opérations au Bhoutan : « La signature de ce jour marque le début d’un nouveau chapitre dans les relations entre l’UE et le Bhoutan et ouvre la voie à la BEI, en tant que banque de l’UE, pour effectuer de premiers investissements dans le climat, l’énergie verte et le développement socio-économique durable du Bhoutan. La Banque sera en mesure de soutenir la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE et des autorités du Bhoutan par le biais de nouveaux investissements et d’une assistance technique précieuse pour la préparation des projets et grâce à sa capacité unique à combiner ses interventions avec les aides non remboursables de l’UE. Avec BEI Monde, la nouvelle branche dédiée au développement de l’institution, la Banque se réjouit de faire partie intégrante de la croissance à long terme du Bhoutan. »

Pema Choden, ambassadrice et secrétaire d’État aux affaires étrangères du Bhoutan : « La signature et la ratification de l’accord-cadre entre le Royaume du Bhoutan et la Banque européenne d’investissement interviennent à un moment clé en amont de notre intégration du classement des pays les moins avancés (PMA). Le Bhoutan et l’UE entretiennent des relations solides et une coopération fructueuse et nous nous réjouissons de pouvoir compter aussi sur la BEI comme vecteur de renforcement de notre engagement. »

Ugo Astuto, ambassadeur de l’UE en Inde et au Bhoutan : « L’UE est une amie et une partenaire de longue date du Bhoutan, qu’elle soutient dans un certain nombre de domaines prioritaires, notamment la lutte contre les changements climatiques, la protection de l’environnement et le développement socio-économique durable. Les activités de la BEI donneront un nouvel élan à nos travaux en apportant des ressources financières et techniques supplémentaires. »

BEI Monde soutient la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE dans les pays partenaires à l’extérieur de l’Union

À l’extérieur de l’UE, la Banque soutient des projets qui contribuent au développement économique dans des pays qui ont précédemment signé des accords d’association ou de coopération avec la Commission européenne. Les accords-cadres de la BEI régissent les activités de prêt que la Banque est autorisée à effectuer dans ces pays.

En Asie, la BEI a jusqu’à présent signé des accords-cadres avec le Bangladesh, le Cambodge, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Laos, les Maldives, la Mongolie, le Népal, le Pakistan, les Philippines, le Sri Lanka, la Thaïlande, le Viêt Nam et le Yémen.

En janvier 2021, la Banque a lancé BEI Monde, sa branche dédiée au développement, afin d’accroître l’impact de ses activités à l’extérieur de l’Union européenne. BEI Monde permet à la BEI de réorganiser ses activités à l’extérieur de l’Union européenne et d’intensifier sa présence sur le terrain, ainsi que d’élaborer des stratégies et des services plus ciblés en étroite collaboration avec ses partenaires.

Note aux responsables de publication

À propos de BEI Monde

Lancée en 2011, BEI Monde met toutes les ressources de la Banque européenne d’investissement au service de ses activités en dehors de l’Union européenne, avec une structure conçue pour favoriser un partenariat solide et ciblé avec Équipe Europe.

BEI Monde entretient une coopération efficace avec ses partenaires et ses bénéficiaires, avec les institutions de financement du développement et la société civile. L’ambition : un impact accru des financements de la BEI.

BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales. Consultez la liste des bureaux de la BEI dans le monde entier.

À propos de l’activité de la BEI en Asie

Depuis 25 ans, la BEI soutient le développement économique dans la région Asie-Pacifique via des projets allant de la réduction des temps de transport – avec notamment de nouvelles lignes de métro destinée aux habitants de Bangalore et Ho Shi Min‑Ville – à la fourniture d’une énergie moins chère et plus propre dans le Népal occidental et d’eau potable à Phnom Penh.

En Asie, les prêts de la BEI ciblent prioritairement l’action pour le climat, tous secteurs confondus. Par l’intermédiaire de ses financements, la BEI agit comme un catalyseur permettant d’attirer les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030. Elle s’efforce également d’intégrer l’égalité entre les sexes dans ses projets, afin que femmes, hommes, filles et garçons puissent bénéficier des projets sur un pied d’égalité et de manière équitable.