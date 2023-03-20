Kris Peeters, vice-président de la BEI, confirme le soutien de la BEI aux investissements en faveur de l’action climatique et des énergies renouvelables au Bhoutan et félicite le pays pour sa sortie du groupe des pays les moins avancés

Cette visite comprend des discussions sur le premier financement à l’appui d’investissements dans l’énergie solaire et l’hydroélectricité au Bhoutan

La BEI, qui est la plus grande banque publique internationale au monde, renforcera sa coopération avec le Royaume du Bhoutan et ses partenaires internationaux pour soutenir les investissements futurs dans le domaine de l’action pour le climat

Lotay Tshering, Premier ministre du Bhoutan, s’est aujourd’hui rendu pour la première fois au siège luxembourgeois de la Banque européenne d’investissement (BEI), la plus grande banque multilatérale et le principal bailleur de fonds au monde dans le domaine des énergies renouvelables.

Cette visite de travail a été l’occasion de discuter d’éventuels soutiens financiers et techniques de la Banque européenne d’investissement en faveur de nouveaux projets de production d’énergie solaire et hydroélectrique dans le pays et d’explorer le soutien potentiel de la BEI en faveur d’investissements visant à développer les énergies renouvelables, à réduire la consommation d’énergie et à freiner les émissions de carbone, à améliorer les transports urbains durables et à adapter les infrastructures à l’évolution du climat.

« Le Bhoutan est très vulnérable aux effets des changements climatiques. Le pays s’est engagé à accroître l’accès à l’énergie sans augmenter les émissions de carbone. Les discussions fructueuses que nous avons menées aujourd’hui avec des spécialistes de la Banque européenne d’investissement, qui est un chef de file mondial du financement climatique, aideront à débloquer des projets dans les énergies renouvelables dans l’ensemble du Bhoutan dans les années à venir », a déclaré Lotay Tshering, Premier ministre du Bhoutan.

« La Banque européenne d’investissement travaille avec des partenaires en Asie et dans le monde pour accélérer l’énergie verte, réduire les émissions de carbone et favoriser l’adaptation aux changements climatiques. À l’occasion de cette visite historique au siège de la BEI, nous souhaitons la bienvenue au Premier ministre Tshering et félicitons le Bhoutan pour sa sortie du groupe des pays les moins avancés après avoir rempli avec succès les critères de l’ONU. Les discussions d’aujourd’hui renforcent encore notre coopération étroite avec le Bhoutan et nous sommes impatients d’appuyer des investissements durables porteurs de transformations au Bhoutan dans les années à venir », a déclaré Kris Peeters, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

Chargé des opérations en Asie du Sud, le vice-président Peeters a accueilli le Premier ministre Tshering, la secrétaire aux affaires étrangères Choden et des collègues de l’ambassade du Royaume du Bhoutan à Bruxelles. Il a confirmé la capacité de la Banque européenne d’investissement à fournir un financement compétitif sur le long terme à l’appui d’investissements dans l’action climatique et les infrastructures du pays.

Cette visite intervient après la signature et la ratification de l’accord-cadre entre la Banque européenne d’investissement et le Royaume du Bhoutan en janvier 2022 et après la rencontre entre le Premier ministre Tshering et des spécialistes de la Banque européenne d’investissement lors de la Conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés, qui s’est tenue à Doha au début du mois.

Le Premier ministre Tshering effectue actuellement une tournée en Europe. Ces derniers jours, il a discuté des investissements dans les énergies renouvelables avec le chancelier allemand et d’autres dirigeants européens.

Au cours des cinq dernières années, la Banque européenne d’investissement a fourni plus de 45 milliards d’EUR d’investissements dans le domaine de l’énergie à fort impact dans le monde et, depuis 2018, elle a mis à disposition plus de 5,2 milliards d’EUR pour des investissements dans l’action climatique dans toute l’Asie.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

