Le Groupe BEI (BEI et FEI) accorde une garantie à UniCredit pour mobiliser environ 2 milliards d’EUR à l’appui des PME et des ETI italiennes.

L’opération bénéficie d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe.

UniCredit et le Groupe BEI (constitué de la Banque européenne d’investissement – la BEI – et du Fonds européen d’investissement – le FEI) ont signé un nouvel accord afin de fournir des financements aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) italiennes. L’opération bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe.

En coopération avec le Groupe BEI, UniCredit SPA a finalisé, avec l’intervention d’UniCredit Bank AG en tant qu’arrangeur, une nouvelle titrisation synthétique d’un portefeuille d’environ 2 milliards d’EUR dans le cadre du programme ARTS (Asset Risk Transfer Sharing) et dans le droit fil du nouveau plan « Unicredit Unlocked ». Le FEI garantira la tranche mezzanine d’un portefeuille de prêts déjà accordés par UniCredit à des petites et moyennes entreprises italiennes, et la BEI fournira une contre-garantie.

Le capital libéré dans le cadre de l’opération de titrisation du portefeuille de 2 milliards d’EUR sera utilisé pour déployer 720 millions d’EUR de nouveaux prêts à l’appui de nouveaux projets réalisés par des PME italiennes. L’accord signé s’inscrit dans un cadre de coopération plus large mis en place par UniCredit et par la BEI pour soutenir les PME en Italie. Au cours des six dernières années, les ressources mises à la disposition d’UniCredit par la BEI pour les entreprises italiennes ont atteint plus de 4 milliards d’EUR et ont permis de financer près de 6 000 projets jusqu’ici.

En mai 2021, UniCredit et la BEI ont signé un accord afin de mobiliser 2,5 milliards d’EUR d’investissements à l’appui des moyennes et grandes entreprises italiennes pour les aider à atténuer les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19. Cette opération a été la première réalisée en Italie avec l’appui du Fonds de garantie paneuropéen (EGF), qui fait partie du plan de sauvetage de 540 milliards d’EUR de l’UE approuvé dans le contexte de la crise sanitaire. Avec l’appui de l’EGF, la BEI a fourni une garantie de 750 millions d’EUR (75 %) au maximum sur le nouveau portefeuille de prêts d’UniCredit. Ainsi, grâce à des financements supplémentaires et au mécanisme de complémentarité, 2,5 milliards d’EUR d’investissements seront activés.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). Entre 2019 et 2020, le Groupe BEI a fourni 23 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Italie.

Le Fonds de garantie européen (EGF) a été créé par le Groupe BEI (constitué de la BEI et du FEI) sur la base des contributions de l’Italie et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises pénalisées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, afin d’appuyer essentiellement des PME et des ETI. L’EGF fait partie du train de mesures de relance mis en place par l’Union européenne dans l’objectif de fournir un montant total de 540 milliards d’EUR pour appuyer les secteurs les plus durement touchés de l’économie de l’UE.

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe. Il fournit une garantie couvrant les premières pertes, ce qui permet au Groupe BEI d’investir dans des projets plus risqués. Les projets et accords qui ont été approuvés pour un financement au titre du FEIS ont permis de mobiliser à ce jour 546,5 milliards d’EUR d’investissements et de soutenir plus de 1,4 million de PME. Les financements accordés en Italie au titre du FEIS s’élèvent à ce jour à 13,3 milliards d’EUR et devraient mobiliser 77 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.