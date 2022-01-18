©kojihirano/ iStock

Le prêt vert de la BEI, d’un montant d’environ 66 millions d’EUR (304 millions de PLN environ) est le plus important financement accordé par la Banque pour des parcs éoliens terrestres en Pologne.

Les six parcs éoliens terrestres d’EDP Renewables (EDPR) seront situés dans différentes régions du pays.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt vert d’environ 66 millions d’EUR (304 millions de PLN environ) avec six sociétés de projet appartenant à EDP Renewables (EDPR) afin de soutenir la construction et l’exploitation de six parcs éoliens terrestres de taille moyenne d’une puissance nominale totale de 150 MW en Pologne.

Les six installations financées par la BEI sont situées pour la plupart dans le nord du pays (Kozlowo, Krasin, Lichnowy, Chojnice, Piatkowo), et pour l’une d’entre elles dans le sud (Bogoria).

Les parcs bénéficient de contrats d’écart compensatoire bilatéraux d’une durée de 15 ans attribués dans le cadre d’enchères organisées en 2018 et en 2019. Le programme de contrats d’écart compensatoire est le principal mécanisme mis en place par la Pologne pour soutenir la production d’électricité à faibles émissions de carbone. Le financement par la BEI de la réalisation de ces parcs éoliens est tout à fait pertinent au regard des objectifs de la Banque concernant l’action en faveur du climat. Le projet est également le premier en Pologne à bénéficier d’un prêt vert de la BEI, dont les caractéristiques sont pleinement conformes aux exigences de son programme d’obligations climatiquement responsables.

L’investissement de la BEI couvrira près de 50 % du total de la dette de premier rang, dont le solde sera financé conjointement par Banco Santander et Caixabank Poland, avec une garantie partielle fournie par l’organisme de crédit à l’exportation EKF.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « La transformation énergétique est l’une des tâches majeures pour l’avenir. La Banque européenne d’investissement, en tant que banque européenne du climat, se réjouit de cofinancer le projet de parcs éoliens d’EDPR. Nous sommes fermement convaincus qu’en investissant dans la diversification du secteur de l’énergie en Pologne, nous soutenons l’action pour le climat et améliorons la qualité de vie des citoyens. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, petites et moyennes entreprises (PME). En 2020, le Groupe BEI a fourni 5,2 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Pologne.

EDP Renewables (Euronext : EDPR) est un chef de file mondial dans le secteur des énergies renouvelables et le quatrième producteur d’énergie d’origine renouvelable au monde. Grâce à une solide réserve de projets, à des actifs de première qualité et à des capacités de production sans égal sur le marché, EDPR a connu un développement exceptionnel ces dernières années et est actuellement présent sur 26 marchés internationaux en Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord et en Asie.