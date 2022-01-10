La BEI et SID Banka fourniront chacune 50 millions d’EUR pour financer des investissements mis en œuvre par des collectivités locales en Slovénie.

Des prêts seront mis à la disposition des municipalités pour des projets d’infrastructure de petite envergure, des mesures d’efficacité énergétique et des initiatives de protection de l’environnement.

En 2020, le montant des prêts de la BEI en faveur de projets relevant de l’objectif de cohésion dans l’Union européenne s’est élevé à 19,5 milliards d’EUR.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne, fournira 50 millions d’EUR à Slovenska izvozna in razvojna banka (SID Banka) afin de créer une nouvelle source de financement plus abordable pour les investissements dans les projets d’infrastructure de petite envergure mis en œuvre par les municipalités slovènes. SID Banka mettra à disposition des ressources propres d’un montant équivalent à celui du concours de la BEI, si bien qu’un total de 100 millions d’EUR sera débloqué pour des investissements dans le développement des communes slovènes.

Les collectivités locales et leurs entreprises publiques pourront financer des projets d’infrastructure de petite envergure, des mesures d’efficacité énergétique et des initiatives de protection de l’environnement au niveau local.

L’opération permettra d’accélérer le développement vert et durable de la Slovénie et d’améliorer la qualité de vie et l’environnement des affaires dans le pays, tout en renforçant la cohésion économique, sociale et territoriale dans l’Union européenne. Les municipalités slovènes seront en mesure d’investir dans la réduction de leur consommation d’énergie, de leur gaspillage énergétique et de leur empreinte carbone, contribuant ainsi à la réussite de l’action mondiale pour le climat et des plans de l’UE visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations dans le pays : « La BEI et SID Banka ont créé une nouvelle source de financement plus abordable en vue d’accélérer le développement des municipalités ainsi que le développement économique et social de la Slovénie. Grâce à notre financement, les conditions de vie, l’efficacité énergétique et la protection de l’environnement seront améliorées au profit de la population locale, contribuant ainsi à la réalisation des priorités slovènes et européennes en matière de développement régional. Le renforcement de la cohésion au sein de l’Union européenne fait partie intégrante de l’ADN de la BEI : c’est l’une des raisons pour lesquelles elle a été fondée il y a plus de soixante ans. Je tiens à remercier SID Banka de nous avoir donné l’occasion de continuer à consolider la Slovénie et l’Union européenne. »

Sibil Svilan, président du conseil d’administration et PDG de SID Banka :

« La bonne coopération de longue date entre la BEI et SID Banka a une nouvelle fois été confirmée par ce nouveau prêt de 100 millions d’EUR qui offrira des possibilités de financement aux municipalités et aux entreprises publiques municipales. Les fonds seront mis à la disposition de projets dans les domaines des infrastructures, de l’efficacité énergétique et de l’environnement. Tous les avantages des fonds de la BEI pour l’économie – longues durées, large éventail de possibilités et de méthodes d’utilisation des fonds, coût, disponibilité permanente et couverture géographique – seront transférés par les banques commerciales par l’intermédiaire de SID Banka, ainsi que directement par SID Banka. Je suis fermement convaincu que tous les projets financés seront cruciaux pour le développement durable de la Slovénie, étant donné que la bonne mise en œuvre des projets d’infrastructures publiques repose sur de telles sources de financement octroyées à des conditions favorables et à long terme. »

Une Slovénie plus compétitive, plus intelligente, plus verte et sobre en carbone

Ce prêt de la BEI soutient les priorités définies dans la politique de cohésion de l’UE : une Europe et une Slovénie plus compétitives et plus intelligentes ; une transition plus verte et à faible intensité de carbone vers une économie neutre en carbone ; une Europe plus connectée grâce au renforcement de la mobilité ; une Europe plus sociale et inclusive ; et une Europe plus proche des citoyens, grâce à un développement régional durable et intégré dans l’ensemble de l’Union européenne. Rien qu’au cours de la période 2014-2020, la BEI a accordé 123,8 milliards d’EUR de financements à des projets situés dans les régions de l’UE relevant de la cohésion à l’appui de ces objectifs.

Pour la seule année 2020, les prêts de la BEI en faveur de projets relevant de l’objectif de cohésion se sont élevés à 19,5 milliards d’EUR.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Slovénie

Le montant total des engagements de la BEI en Slovénie depuis que la Banque a débuté ses activités dans le pays atteint désormais 6,99 milliards d’EUR. La BEI a investi dans des secteurs importants de l’économie slovène, dont les transports, l’environnement, les infrastructures énergétiques, la production manufacturière et les services. La promotion des petites et moyennes entreprises (PME), grâce à l’amélioration de leur accès aux financements à long terme par l’intermédiaire d’institutions financières locales, constitue un volet important de l’activité de la banque de l’UE dans le pays. À ce jour, la BEI a apporté son appui à plus de 5 000 PME slovènes, soutenant ainsi plus de 44 000 emplois.

À propos du soutien de la BEI à la cohésion

Entre 2014 et 2020, la BEI a accordé 123,8 milliards d’EUR de financements à des projets situés dans les régions de l’UE relevant de la cohésion. Pour la seule année 2020, le montant des prêts octroyés à cette fin a atteint 19,5 milliards d’EUR. En octobre 2021, la BEI a approuvé un nouveau cadre pour son action en faveur de la cohésion sur la période 2021-2027, augmentant ses financements à l’appui des régions relevant de la cohésion.

D’ici 2025, la BEI s’emploiera à consacrer 45 % de son volume annuel de prêts dans l’UE aux régions relevant de l’objectif de cohésion (dont le produit intérieur brut [PIB] par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE) et 23 % aux régions moins développées (dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE). La BEI va également accroître le soutien global à l’innovation et au développement du secteur privé dans ces régions.

À propos de SID Banka

SID Banka est une banque de promotion économique et de soutien aux exportations qui est entièrement détenue par l’État. Sa mission principale est de promouvoir le développement économique et social. Conformément à la législation, elle soutient les politiques économiques, structurelles, sociales et autres par la fourniture de services financiers et d’assurances, et fonctionne dans l’intérêt de la société à long terme. Les produits de SID Banka complètent efficacement la gamme de services fournis par les banques commerciales et éliminent ainsi les défaillances du marché qui surviennent en cas d’insuffisance de l’offre de services financiers et d’assurances du secteur privé (notamment au regard du développement d’une économie compétitive, du développement de la société de la connaissance et d’un entrepreneuriat innovant, du développement d’une société et d’une production respectueuses de l’environnement, ainsi que du développement régional et social).