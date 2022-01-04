© BBVA

Le Groupe BEI (BEI et FEI) s’apprête à accorder à BBVA une garantie de 120 millions d’EUR qui permettra à la banque espagnole d’acheminer 960 millions d’EUR vers l’économie réelle.

Cette opération vise à répondre aux besoins de fonds de roulement et de liquidités, et à faciliter l’accès au financement à des conditions avantageuses, pour les entreprises admissibles.

La garantie couvre la tranche de première perte dans le cadre d’une structure de titrisation synthétique au titre du Fonds de garantie paneuropéen.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI et FEI) et la BBVA unissent de nouveau leurs forces pour soutenir les besoins en fonds de roulement et de liquidités ainsi que pour répondre aux contraintes d’investissement des PME espagnoles pénalisées par la crise due à la pandémie de COVID-19. À cette fin, la BEI et le FEI garantiront une tranche de rang inférieur d’une titrisation synthétique d’un montant de 120 millions d’EUR d’un portefeuille de prêts à des PME et à des petites ETI (entreprises de taille intermédiaire) constitué par BBVA. Cela permettra à l’établissement basque de bénéficier de plus de 960 millions d’EUR pour appuyer les investissements des petites et moyennes entreprises.

La garantie du Groupe BEI débloquera des capitaux supplémentaires qui pourront être utilisés par BBVA pour accorder de nouveaux prêts aux PME pour un multiple du montant de la garantie, produisant ainsi un impact élevé. L’accord permettra à BBVA de renforcer sa capacité de prêt et d’octroyer 960 millions d’EUR de fonds supplémentaires à un moment critique pour l’économie espagnole.

L’opération couvre la tranche de première perte d’une structure de titrisation synthétique au titre du Fonds de garantie paneuropéen (EGF), approuvé par le Conseil européen dans le cadre du train de mesures de 540 milliards d’EUR constituant la réponse de l’UE aux répercussions économiques de la pandémie de COVID-19.

La BEI et BBVA collaborent depuis plus de 30 ans. Sur cette période, les deux institutions ont signé plus de 140 opérations dans 17 pays, fournissant plus de 4,5 milliards d’EUR de financements directs aux PME et aux ETI.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Depuis 30 ans, BBVA est et demeure une contrepartie essentielle du Groupe BEI. Ensemble, nous continuons à promouvoir de nouvelles initiatives sur le marché espagnol afin d’accompagner les objectifs stratégiques de l’Union européenne, en soutenant les besoins de financement des petites et moyennes entreprises, l’épine dorsale de l’économie européenne ».

Alain Godard, directeur général du FEI : « Nous sommes heureux d’avoir conclu avec BBVA l’une des premières opérations de titrisation dans le cadre du Fonds de garantie paneuropéen. Elle montre que BBVA et le Groupe BEI sont déterminés à aider les petites et moyennes entreprises en Espagne, en particulier dans les périodes difficiles comme celle que nous traversons en ce moment. »

Onur Genç, PDG de BBVA : « Le rôle des travailleurs indépendants et des petites et moyennes entreprises est crucial pour l’économie espagnole. Ce nouvel accord avec la BEI nous permet de continuer à œuvrer pour les aider à mener à bien leurs projets, en particulier dans le domaine de la durabilité et de la transformation numérique, contribuant ainsi à la relance. »

Informations générales

Le Fonds de garantie paneuropéen (EGF) a été créé par le Groupe BEI sur la base de contributions de l’Espagne et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin d’appuyer essentiellement des PME et des ETI. L’EGF s’inscrit dans le cadre des filets de sécurité de l’Union européenne visant à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie de l’UE les plus durement touchés.

BBVA est un groupe financier mondial, fondé en 1857, avec un modèle d’affaires axé sur le client. BBVA bénéficie d’une solide position de leadership sur le marché espagnol. C’est la plus grande institution financière du Mexique, et l’entreprise possède des franchises de premier plan en Amérique du Sud. En outre, c’est le plus grand actionnaire de BBVA Garanti, en Turquie. BBVA a une activité bancaire importante en matière d’investissements, d’opérations et de marchés des capitaux aux États-Unis. Son but est de mettre à la portée de tous les possibilités de cette nouvelle ère. Cet objectif s’articule autour des besoins réels des clients : fournir les meilleures solutions et les aider à prendre les meilleures décisions financières, grâce à une expérience facile et pratique. L’esprit de l’entreprise se base sur des valeurs fortes : le client passe en premier, nous voyons grand et nous formons une seule équipe. Son modèle de banque responsable vise à créer une société plus inclusive et durable.