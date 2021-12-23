© Shutterstock

Ce financement renforcera la stratégie d’Ercros visant à réduire ses émissions de gaz polluants de 39 % d’ici à 2025.

Le soutien de la BEI renforcera la position concurrentielle de l’entreprise.

L’accord bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS).

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Ercros, un spécialiste des produits chimiques basé à Barcelone et chef de file du secteur en Espagne, ont signé aujourd’hui un accord pour financer à hauteur de 40 millions d’EUR les investissements d’Ercros en recherche, développement et innovation (RDI) ainsi que dans la transformation numérique, la décarbonation et la modernisation de ses principales installations. Ces investissements s’inscrivent dans le cadre de Plan 3D, le plan stratégique d’Ercros pour la période 2021-2025. Le prêt de la BEI bénéficie du soutien d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), l’élément central du Plan d’investissement pour l’Europe.

Le financement de la BEI aidera Ercros à atteindre l’objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 39 % d’ici à 2025 par rapport aux émissions de 2020 en améliorant son efficacité énergétique et en renforçant le recours aux énergies renouvelables. Il contribuera également à consolider la position de chef de file de l’entreprise avec la mise en œuvre d’améliorations opérationnelles et le développement de nouveaux produits.

Plus précisément, le prêt de la BEI financera de nombreuses actions qu’Ercros mènera dans le cadre de son programme d’investissement pour accroître la sécurité des installations, développer des processus de production plus efficaces et à faibles émissions et promouvoir la mise au point de nouveaux produits biodégradables ou l’utilisation de matériaux recyclés dans leur composition.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Grâce au soutien de la banque de l’UE, Ercros intégrera les dernières technologies pour continuer à être un chef de file de son secteur. Le financement de la stratégie d’innovation, de modernisation et de décarbonation d’Ercros est un signal important visant à appuyer la compétitivité de l’industrie chimique européenne et à démontrer une fois de plus l’engagement de la BEI à lutter contre les changements climatiques et en faveur de la croissance durable. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « Le Plan d’investissement pour l’Europe continue de porter ses fruits. Nous saluons l’accord conclu entre la BEI et Ercros. Il aidera cette entreprise à contribuer à la transition numérique et climatique de l’Europe. Ce financement supplémentaire permettra à Ercros de réduire considérablement ses émissions d’ici à 2025 tout en modernisant ses installations et ses processus afin d’aboutir à des produits de meilleure qualité, plus sûrs et plus respectueux de l’environnement, dans le droit fil du pacte vert pour l’Europe. »

Antonio Zabalza Martí, président-directeur général d’Ercros, a quant à lui remercié la BEI pour son appui à l’industrie européenne visant à améliorer sa compétitivité et à promouvoir le développement durable : « Avec le soutien de la BEI, Ercros disposera des ressources nécessaires pour accélérer sa transformation en une entreprise durable au moyen de la diversification de sa structure de production, de sa transformation numérique et de l’adéquation de ses performances environnementales aux exigences de décarbonation de la stratégie de l’UE pour freiner les changements climatiques. »

Informations générales

Récemment adoptée, la « Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat » lui permettra de mettre en œuvre son programme ambitieux qui vise à soutenir des investissements à hauteur de 1 000 milliards d’EUR en faveur de l’action climatique et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030, ainsi qu’à consacrer plus de 50 % des prêts de la BEI à ces deux domaines prioritaires d’ici à 2025. En outre, dans le cadre de la Feuille de route, depuis le début de 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris.

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est l’élément central du Plan d’investissement pour l’Europe . Il fournit une garantie couvrant les premières pertes, ce qui permet à la BEI d’investir dans un plus grand nombre de projets, souvent plus risqués. Les projets et accords qui ont été approuvés pour un financement au titre du FEIS ont mobilisé à ce jour 546,5 milliards d’EUR d’investissements, dont un quart à l’appui de projets de recherche, de développement et d’innovation.

Ercros est un groupe industriel espagnol, chef de file de la plupart des marchés sur lesquels il opère. Son activité se concentre sur la fabrication et la vente de produits chimiques et pharmaceutiques (API). Les principes qui le guident sont la sécurité de ses installations et la santé des personnes, le respect de l’environnement, la qualité de ses produits, la transparence et le dialogue avec la société civile. Il dispose de 10 centres de production, employant plus de 1 300 personnes, et réalise environ la moitié de ses ventes dans quelque 80 pays dans le monde.