GN Store Nord signe un accord de prêt de 75 millions d’EUR avec la Banque européenne d’investissement pour financer ses activités de R-D dans le secteur des aides auditives.

Le financement aidera l’entreprise à mettre au point la prochaine génération de jeux de puces ainsi que de nouvelles plateformes de produits et de nouvelles technologies pour les batteries rechargeables, l’amélioration de la qualité du son et les services en nuage.

Les activités soutenues par le financement de la BEI se dérouleront principalement au Danemark.

GN Store Nord, entreprise danoise innovante dans le domaine des aides auditives, a signé un accord de prêt de 75 millions d’EUR avec la Banque européenne d’investissement (BEI). Ce prêt à long terme servira à financer un projet de R-D de l’entreprise mené par GN Hearing. Il contribuera à renforcer le savoir-faire de GN en matière de technologie d’aide auditive pour tous les types de déficience auditive, et notamment son expertise dans le domaine des jeux de puces, des facteurs de forme et de l’amélioration de la capacité de recharge et de la connectivité.

Les produits et services mis au point grâce à ce projet faciliteront l’inclusion sociale des personnes souffrant de troubles auditifs. Les appareils auditifs sont également supposés retarder l’apparition de la démence[i], ce qui rend les travaux de recherche de GN d’autant plus importants compte tenu du vieillissement de la population européenne. Les activités de recherche financées par le prêt de la BEI se dérouleront principalement au Danemark, et une petite partie d’entre elles aux Pays-Bas.

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI : « Soutenir la recherche de pointe d’une entreprise européenne dans le domaine de la santé auditive, c’est aussi préserver la technologie et le savoir-faire. Par son intervention, la BEI soutient, directement et indirectement, la croissance économique et l’emploi en Europe. GN Store Nord et la BEI entretiennent par ailleurs une relation de longue date que nous sommes heureux de poursuivre. Les solutions auditives conçues par GN peuvent être un facteur important pour l’inclusion sociale et elles améliorent incontestablement le quotidien des personnes, un objectif qui s’inscrit également au cœur de la mission de la BEI. »

Informations générales

En 2020, la BEI a accordé plus de 600 millions d’EUR de prêts en faveur de projets réalisés au Danemark dans divers secteurs, notamment les services, l’industrie innovante et les petites et moyennes entreprises. La BEI et GN Store Nord ont signé d’autres conventions de financement dans le passé, en janvier 2016, en décembre 2017 et en juillet 2020.

Le groupe GN propose des solutions d’aides auditives, audio et vidéo intelligentes qui permettent aux personnes de mieux entendre et d’être plus actives et plus épanouies. Inspiré par les personnes et animé par son leadership en matière d’innovation, le groupe tire parti des synergies technologiques entre ses divisions « audition » et « audio » pour proposer des expériences utilisateur uniques et de plus en plus individualisées dans ses produits et solutions.

Le groupe GN a été fondé il y a 150 ans avec une vision réellement innovante et tournée vers l’international. Aujourd’hui, il honore cet héritage par son rôle de chef de file mondial dans les domaines de l’audition, du traitement audio et vidéo, des technologies sans fil, de la miniaturisation et de la collaboration avec des partenaires technologiques de premier plan. Les solutions mises au point par GN sont commercialisées par les marques ReSound, Beltone, Interton, Jabra, BlueParrott et FalCom dans 100 pays. Fondé en 1869, le groupe GN emploie 6 500 personnes et est coté sur le Nasdaq de Copenhague (GN.CO).

[i] Article de ScienceDaily – Hearing aids linked to lower risk of dementia, depression and falls.