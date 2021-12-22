© Alrijne Zorggroep

Alrijne Zorggroep a contracté des prêts auprès de plusieurs banques pour financer son plan d’investissement destiné à préparer l’entreprise pour l’avenir. Ces prochaines années, Alrijne empruntera 152 millions d’EUR auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI), d’ABN Amro, de Rabobank et par l’intermédiaire de Waarborgfonds voor de Zorgsector (Wfz, un fonds de garantie indépendant à but non lucratif).

Ivo van der Klei, membre du conseil d’administration d’Alrijne Zorggroep : « Nous sommes fiers d’avoir conclu des accords avec ces banques, car cela montre qu’elles approuvent nos projets pour l’avenir des soins de santé, tant dans nos centres hospitaliers que dans nos établissements médico-sociaux du nord de la Hollande méridionale. Ces prêts garantissent la continuité de notre programme d’investissement jusqu’en 2029, ce qui nous permet de poursuivre l’élaboration de notre stratégie, dans le respect de la devise “Une véritable attention portée aux soins”. Ils nous permettront également d’aller de l’avant dans la mise en œuvre de nos plans de durabilité. Une étape importante pour Alrijne ! »

Plan d’investissement pour « Une véritable attention portée aux soins »

Le plan d’investissement d’Alrijne Zorggroep est lié aux ambitions énoncées dans sa stratégie 2020-2025 intitulée « Une véritable attention portée aux soins » (Oprechte aandacht voor zorg). Alrijne réalise des investissements (durables), notamment dans la construction de la nouvelle maison de retraite Leythenrode (à Leiderdorp), la construction du nouveau hall d’accueil du centre hospitalier de Leiderdorp, l’optimisation et l’agrandissement des polycliniques d’Alphen-sur-le-Rhin et de Leyde, le renforcement des capacités du service des urgences, des salles d’opération, du service des soins intensifs et des lits d’hôpitaux (augmentation du nombre de chambres individuelles) à Leiderdorp, en plus d’investissements dans la télémédecine, l’accessibilité numérique et le remplacement d’équipements médicaux tels que des IRM et des scanners. Grâce à cet ambitieux programme d’investissement, Alrijne pourra se préparer pour l’avenir et continuer à concrétiser ses ambitions en matière de durabilité.

Fitch attribue un A à Alrijne Zorggroep

Fin 2020, FitchRatings attribuait à Alrijne Zorggroep la note A avec perspectives stables pour sa dette à long terme. Cela lui a permis de lever des financements sur le marché des capitaux à des conditions favorables : des prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI) (50 millions d’EUR), d’ABN Amro (31 millions d’EUR) et de Rabobank (31 millions d’EUR), ainsi que 40 millions d’EUR de prêts qui sont garantis par Waarborgfonds voor de Zorgsector (Wfz).

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « En raison du vieillissement de la population, les Pays-Bas devront investir dans les maisons de retraite et les soins gériatriques dans les années à venir. Grâce aux prêts de la BEI, Alrijne pourra continuer à offrir des soins de qualité. La BEI, quant à elle, est heureuse, grâce à ce financement, de pouvoir donner corps à sa mission, à savoir promouvoir le bien-être des personnes. »

Pieter Wesstra, chargé des relations avec la clientèle du secteur de la santé chez ABN Amro : « Nous sommes très heureux d’intensifier nos relations avec Stichting Alrijne Zorggroep grâce à ce financement. Alrijne a une stratégie claire et fait office de pionnier dans les investissements durables, ce qui cadre avec les ambitions et objectifs d’ABN Amro. »

Michel van Schaik, directeur chargé des opérations avec le secteur de la santé chez Rabobank : « La pandémie actuelle souligne la fragilité de la santé et à quel point les soins de santé sont indispensables et, littéralement, d’une importance vitale. Grâce à ce financement, Alrijne pourra consolider et développer son offre dans la région et ainsi continuer à proposer des soins de santé accessibles et de bonne qualité à l’avenir. En tant que coopérative, Rabobank contribue à aider Alrijne à concrétiser ses ambitions. »

Steven Doorduijn, cadre supérieur chez EY Montesquieu, qui a conseillé Alrijne tout au long de la procédure : « Depuis le début de cette procédure, le monde des soins de santé a connu un bouleversement, qui a également constitué un défi pour Alrijne. C’est pourquoi nous sommes si fiers qu’elle ait pu organiser un financement optimal – notamment grâce à sa récente note – lui permettant de mettre en œuvre sa stratégie à long terme. »

À propos d’Alrijne Zorggroep

Alrijne Zorggroep comprend l’hôpital Alrijne, qui dispose de sites à Leiderdorp, Leyde et Alphen-sur-le-Rhin, et les établissements médico-sociaux Leythenrode (Leiderdorp) et Oudshoorn (Alphen-sur-le-Rhin).

Alrijne Zorggroep emploie 3 700 personnes, dont plus de 600 travaillent dans les établissements Oudshoorn et Leythenrode. L’hôpital Alrijne dispose de 497 lits et emploie 252 médecins spécialistes.