© Fagor Ederlan

Le financement de la banque de l’UE renforcera la compétitivité de la coopérative basque en soutenant ses investissements sur la période 2021-2024.

Le plan d’investissement financé par la BEI permettra à Fagor Ederlan de renforcer sa stratégie en matière de RDI, de transformation numérique et de mise au point de procédés et de produits de plus en plus durables.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Fagor Ederlan, une coopérative appartenant à la société Mondragon, ont signé une convention de financement de 27 millions d’EUR dans le but de renforcer les axes stratégiques en matière d’innovation, de transformation numérique et de développement durable. Fagor Ederlan, dont le siège social se situe dans le Guipuscoa, est un chef de file mondial de la fabrication de composants automobiles. Il est spécialisé dans les systèmes de suspension et de freinage, les groupes motopropulseurs et les composants structurels.

Le prêt de la BEI financera des investissements stratégiques de la coopérative, qui seront effectués au cours de la période 2021-2024 dans ses différentes installations au Pays basque. Les investissements financés par la BEI permettront à Fagor Ederlan de renforcer sa compétitivité à long terme et de relever les défis majeurs auxquels l’industrie automobile est confrontée du fait du changement de modèle en matière de mobilité, cette dernière se devant désormais d’être durable, électrique, partagée, connectée et autonome.

L’un des plus grands défis du secteur réside dans l’engagement de l’ensemble de la chaîne de valeur en faveur de ce nouveau modèle de mobilité et d’industrie, respectant les objectifs mondiaux de décarbonation et de neutralité, où les principaux axes d’intervention sont l’électrification et l’innovation dans des procédés et des technologies plus efficaces ayant une empreinte carbone plus faible.

Par conséquent, une part importante des investissements sera axée sur la mise au point de composants de plus en plus légers et ayant donc une empreinte carbone plus faible, ainsi que sur la mise au point de nouveaux composants et systèmes pour véhicules électriques. Les investissements couvriront également le déploiement de technologies de fabrication avancées et durables qui permettront d’améliorer l’efficacité des ressources et les modèles de production.

Par ailleurs, la BEI soutiendra également la transformation numérique de l’entreprise, ce qui contribuera à sa compétitivité et à la création d’emplois qualifiés, objectif clé de la coopérative. Fagor Ederlan dispose d’un centre technologique, Edertek, doté de 60 ingénieurs qui se consacrent exclusivement à la R-D, ainsi que de 400 ingénieurs répartis dans 17 usines dans le monde entier.

Bien qu’il s’agisse de la première opération avec Fagor Ederlan, la BEI a déjà collaboré avec six autres coopératives Mondragon.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Nous nous réjouissons de la signature de cet accord pour financer la stratégie de RDI de Fagor Ederlan, encourager sa transformation numérique et promouvoir l’utilisation de procédés de production plus respectueux de l’environnement. La BEI continue de soutenir l’innovation automobile en Espagne en finançant plusieurs entreprises de ce secteur pendant la pandémie et en collaborant avec elles. Cette opération démontre une fois de plus la volonté ferme de la BEI de parvenir à une reprise économique fondée sur le développement durable et l’innovation, ainsi que sur la création d’emplois, qui sont les objectifs prioritaires de la BEI en Espagne. »

Juan María Palencia, directeur général de Fagor Ederlan Group : « Le secteur automobile est en pleine mutation et les quatre prochaines années seront décisives pour relever les défis associés. Nous remercions vivement la BEI de nous avoir octroyé ce financement, qui constitue également une marque de confiance quant à notre projet d’avenir. L’innovation et la transformation numérique sont les principaux leviers de changement de notre stratégie en faveur de la mobilité durable, et le soutien de la BEI nous permettra de faire face à ces projets plus rapidement et avec des garanties. »

Informations générales

Récemment adoptée, la « Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat » lui permettra de mettre en œuvre son programme ambitieux qui vise à soutenir des investissements à hauteur de 1 000 milliards d’EUR en faveur de l’action climatique et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030, ainsi qu’à consacrer plus de 50 % des prêts de la BEI à ces deux domaines prioritaires d’ici à 2025. En outre, dans le cadre de la Feuille de route, depuis le début de 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris.

À propos de Fagor Ederlan Group

Le groupe Fagor Ederlan est l’un des principaux fournisseurs de composants automobiles. Il se concentre sur les fonctions du châssis, du groupe motopropulseur et de la structure des véhicules, et propose des solutions avancées et une valeur technologique élevée dans toutes ses gammes de produits. Présent dans les principales marques du secteur, la vocation claire du groupe en matière de service et sa proximité avec le client ont dicté sa croissance internationale, faisant de Fagor Ederlan un fournisseur mondial avec 17 usines dans les principales régions d’activité du secteur automobile telles que l’Europe, le Mercosur, l’Asie et l’Amérique du Nord.

Avec plus de 4 000 professionnels et 1 900 membres, elle est l’une des coopératives de la société Mondragon comptant le plus grand nombre de membres issus du secteur industriel. Son engagement en faveur de la création d’emplois coopératifs et de l’action environnementale demeure la clé de voûte de sa stratégie.