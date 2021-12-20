Située à Albacete, la nouvelle usine aura une capacité de traitement maximale de 150 000 tonnes par an de matières plastiques mélangées issues de la consommation alimentaire et une production de 45 000 tonnes par an de granulés de PET recyclé.

Repetco Innovations prévoit un investissement initial de 47 millions d’EUR et la création de 48 emplois directs

Le projet bénéficie du soutien de l’extension thématique relative à l’économie circulaire du dispositif InnovFin – Projets de démonstration liés à l’énergie, financé par la Commission européenne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) soutiendra au moyen de 30,8 millions d’EUR Repetco Innovations S.L., une société espagnole fondée en 2017 à Albacete qui a mis au point un procédé innovant et breveté pour recycler les barquettes, boîtes et pots d’emballages alimentaires multicouches de PET-PE (polytéréphtalate d’éthylène et polyéthylène) en PET et PE recyclés.

La construction de l’usine prévoit un investissement total de 47 millions d’EUR et la création de 48 emplois directs et des centaines d’emplois indirects. Le projet consiste en la construction et l’exploitation d’une usine de délaminage et de recyclage de plastiques multicouches issus de la consommation à l’échelle commerciale, d’une capacité maximale de 150 000 tonnes de matières plastiques mélangées par an et d’une production finale d’environ 45 000 tonnes de granulés de PET recyclé par an. Située dans la zone industrielle Romica d’Albacete (Castille-La Manche), l’usine entrera en service d’ici la fin de 2022 et sera dotée d’un nouveau processus de recyclage pour transformer le PET-PE multicouches post-consommation en PET et PE recyclés.

Les matières recyclées produites peuvent être réintégrées dans la production de nouveaux emballages PET pour le thermoformage des barquettes, boîtes et pots utilisés dans l’industrie alimentaire, des bouteilles (pour l’eau, les boissons ou les détergents) ou des fibres pour l’industrie textile et automobile.

La construction de l’usine, qui sera financée par du capital social, des prêts d’actionnaires, des subventions et des financements de la BEI, bénéficie du soutien de l’extension thématique relative à l’économie circulaire du dispositif InnovFin – Projets de démonstration liés à l’énergie, financé par le programme-cadre Horizon 2020 de la Commission européenne. Ce mécanisme fournit des financements aux entreprises et aux projets pour les aider à surmonter les difficultés liées à la commercialisation de leur innovation.

Le recyclage des matières plastiques est un domaine hautement prioritaire pour la Commission européenne en raison de l’utilisation intensive des ressources, de son potentiel de circularité élevé et des faibles taux de recyclage actuels. Cette opération propose une nouvelle approche de recyclage des matières plastiques multicouches issues de la consommation alimentaire. Jusqu’à présent, elles étaient principalement mises en décharge ou incinérées en raison de la difficulté liée au délaminage des différentes couches de plastique. En outre, le projet contribue à la réalisation des objectifs de l’UE en matière de recyclage et, grâce à sa contribution à un recyclage plus massif, il soutient également la transition vers une économie circulaire.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « La gestion des déchets est devenue l’une des préoccupations majeures des pays industrialisés. Recycler efficacement signifie nettoyer la planète tout en luttant contre les changements climatiques. C’est pourquoi nous sommes fiers de nous associer à Repetco Innovations pour construire une usine de délaminage et de recyclage des matières plastiques de dernière génération à l’échelle commerciale, sans utiliser de composants toxiques nocifs pour l’environnement. De cette manière, nous contribuons à la réalisation des objectifs de l’UE en matière de recyclage et soutenons la transition vers une économie circulaire. »

Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, à la recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse : « Avec ce projet, nous franchissons une nouvelle étape vers une économie circulaire. Il nous permettra de recycler 150 000 tonnes par an de matières plastiques actuellement mises en décharge ou incinérées en raison du manque de solutions technologiques. De fait, les technologies appuyées par l’initiative Horizon 2020 et le dispositif InnovFin auront un impact tangible sur notre environnement. Nous espérons que des installations de ce type seront construites dans d’autres pays et régions à l’avenir afin que ces bonnes pratiques soient plus largement diffusées. »

Rafael Sánchez-Castillo Lodares, fondateur et PDG de Repetco Innovations : « L’appui financier de la BEI constitue une reconnaissance à part entière d’un projet véritablement innovant en matière de recyclage des plastiques multicouches d’origine alimentaire. Nous pensons que la mise en service de l’usine d’Albacete vient consolider une région qui s’engage clairement en faveur de l’innovation au profit de l’économie productive. »

Informations générales

La banque européenne du climat

Adoptée en 2020, la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat lui permettra de mettre en œuvre son programme ambitieux qui vise à soutenir des investissements à hauteur de 1 000 milliards d’EUR en faveur de l’action climatique et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030, ainsi qu’à consacrer plus de 50 % des prêts de la BEI à ces deux domaines prioritaires d’ici à 2025. En outre, dans le cadre de la Feuille de route, depuis le début de 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris.

En 2020, pour la cinquième année consécutive, le Groupe BEI a augmenté la part de son activité en Espagne destinée à promouvoir des projets contribuant à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets. La part octroyée atteint 38 % (2,85 milliards d’EUR), une progression de neuf points de pourcentage par rapport à l’exercice précédent. Par ces financements, la BEI contribue à la mise en place de transports propres, à l’efficacité énergétique, aux énergies renouvelables et à la modernisation des réseaux électriques, parmi d’autres projets.

Produits financiers et services de conseil d’InnovFin

Dans le cadre de l’initiative Horizon 2020, le nouveau programme de recherche de l’UE pour 2014­2020, la Commission européenne et le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI et FEI) ont lancé une nouvelle génération d’instruments financiers et de services de conseil visant à faciliter l’accès au crédit pour les entreprises innovantes. Jusqu’en 2020, le dispositif InnovFin – Financement européen de l’innovation offrait une série de produits sur mesure permettant de financer des projets de recherche et d’innovation menés par de petites, moyennes et grandes entreprises et par les promoteurs d’infrastructures de recherche.

Grâce aux fonds mis à disposition par le Groupe BEI au titre du programme Horizon 2020, le dispositif InnovFin – Financement européen de l’innovation appuie des activités de recherche et d’innovation qui, de par leur nature, présentent un risque plus élevé et sont plus difficiles à évaluer que les investissements classiques et peinent souvent à accéder aux financements. Tous les produits sont des instruments axés sur la demande, fournis dans tous les secteurs, pays ou régions admissibles.

Les entreprises et autres entités ou projets situés dans les États membres de l’UE et dans les pays associés au titre de l’initiative Horizon 2020 sont admissibles en qualité de bénéficiaires finals.