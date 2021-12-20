© ENEL

Le financement « lié à la durabilité » couvrira des mesures d’efficacité énergétique et la construction de centrales de petite et moyenne dimension basées sur les énergies renouvelables.

Les projets seront notamment réalisés dans des régions italiennes relevant de l’objectif de convergence, conformément à la politique de cohésion promue par l’Union européenne.

Le concours de la Banque européenne d’investissement promeut les objectifs ambitieux du plan national intégré en matière d’énergie et de climat et du pacte vert pour l’Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) soutient, au moyen d’un financement-cadre « lié à la durabilité » de 120 millions d’EUR, les objectifs en matière d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables du groupe Enel, dans le droit fil de l’accord de Paris et du pacte vert pour l’Europe. Le financement prévoit la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique dans les bâtiments résidentiels et de projets de petite et moyenne envergure dans le domaine des énergies renouvelables, situés principalement dans des régions italiennes relevant de l’objectif de convergence, conformément à la politique de cohésion promue par l’Union européenne, contribuant ainsi au développement de régions où le taux de chômage dépasse la moyenne européenne.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement : « Le financement octroyé par la BEI à Enel Italie s’inscrit dans le cadre d’un ambitieux programme de prêts bancaires visant à promouvoir l’efficacité énergétique et le développement de sources d’énergie renouvelables dans toute l’Italie. La transition énergétique constitue l’outil principal pour atteindre les objectifs environnementaux de la décennie en cours. En tant que banque européenne du climat, la BEI est à l’avant-garde de la lutte contre les changements climatiques, avec des partenaires comme le groupe Enel, afin de bâtir ensemble un avenir durable bénéficiant à l’environnement et aux communautés auxquelles il faut apporter davantage de perspectives et de nouvelles solutions. »

Alberto De Paoli, directeur financier d’Enel : « Le financement-cadre “ lié à la durabilité ” conclu avec la Banque européenne d’investissement nous permettra de renforcer notre engagement en faveur de la transition énergétique, grâce au développement de la production d’énergie renouvelable et à l’efficacité énergétique, conformément à l’objectif de “ neutralité carbone ” prévu pour 2040 dans notre plan stratégique 2022-2024. Nous estimons qu'il est de notre devoir de jouer un rôle de premier plan et de contribuer activement à la croissance du pays afin que la décarbonation ne soit pas une prérogative réservée aux régions italiennes les plus avancées, mais puisse aussi être un moteur pour l’emploi, le développement et la création de valeur au sein de toutes les communautés que nous desservons », a déclaré

Le financement est lié à l’objectif de durabilité d’Enel, à savoir ramener les émissions directes de gaz à effet de serre (champ d’application 1), mesurées en grammes d’équivalent carbone par kWh, à un niveau inférieur ou égal à 148 gCO 2 eq/kWh d’ici au 31 décembre 2023, ce qui aidera à atteindre l’objectif de développement durable (ODD) n° 13 (Lutte contre les changements climatiques) des Nations unies. En fonction de la réalisation de l’objectif, l’accord prévoit un mécanisme à la hausse ou à la baisse qui donnera lieu à un ajustement de la marge.

La BEI estime que les projets financés permettront de faire des économies d’énergie d’environ 19 gigawattheures et de générer près de 193 gigawattheures par an, contribuant à soutenir l’emploi de quelque 940 personnes pendant la phase de mise en œuvre.

L’opération de financement a été approuvée dans le cadre du programme de prêts de la BEI intitulé « Climate Action Programme Loan Italy », spécifiquement conçu pour soutenir des projets de petite et moyenne dimension dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans toute l’Italie. Ce programme contribue à la réalisation des objectifs ambitieux de réduction des émissions de carbone que l’Italie s’est fixés dans le cadre de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2030.

Conformément à sa feuille de route de la banque du climat, la BEI vise à mobiliser 1 000 milliards d’EUR d’investissements à l’appui de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale d’ici à 2030. Le 24 novembre dernier, lors de la présentation aux marchés financiers de son plan stratégique pour 2022-2024, Enel a avancé à 2040 le délai pour la réalisation de son objectif de neutralité carbone.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2020, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 23 milliards d’EUR.

Enel est une entreprise multinationale du secteur de l’énergie et un acteur intégré de premier plan sur les marchés mondiaux de l’électricité et des énergies renouvelables, ainsi que l’un des principaux opérateurs de gaz sur le marché de détail. Plus grande entreprise européenne de services collectifs selon son excédent brut d'exploitation, Enel est présente dans plus de 30 pays. Sa production d’électricité repose sur quelque 89 GW de puissance installée. Enel distribue l’électricité par l’intermédiaire d’un réseau qui s’étend sur plus de 2,2 millions de kilomètres. Desservant quelque 75 millions d’utilisateurs finals, Enel est le premier opérateur de réseau au monde[1].

[1] Opérateurs hors secteur public.