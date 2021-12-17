La banque de l’UE finance le programme d’investissement de Bologne pour la période 2021-2023 visant la modernisation des écoles, la transition verte, la mobilité durable et l’égalité de genre.

La BEI propose en outre une assistance technique pour le développement d’un système de suivi de l’égalité de genre à Bologne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) soutient la Ville de Bologne et ses citoyens au moyen d’un financement-cadre de 50 millions d’EUR à l’appui du programme d’investissement de la Ville pour la période 2021-2023.

Les fonds mis à disposition par la BEI financeront principalement la construction, la modernisation, la rénovation et l’efficacité énergétique de bâtiments publics, en particulier des écoles, des crèches et des bâtiments administratifs. Le plan d’aménagement urbain durable prévoit en outre l’acquisition d’autobus électriques, ainsi que l’aménagement de zones piétonnes et de pistes cyclables afin de contribuer à améliorer la mobilité durable dans la ville.

Cette opération aidera Bologne à renforcer sa résilience face à la pandémie de COVID-19 grâce à de nouveaux espaces adaptés à la distanciation sociale et aux conditions de travail actuelles, et à développer un modèle urbain plus durable avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre et des effets externes négatifs liés à la sécurité. Le projet comprend également des investissements concernant des parcs et des espaces ouverts qui rendront la ville plus résiliente aux changements climatiques.

L’opération est complétée par les activités proposées par la municipalité en vue de réduire les inégalités entre les sexes, en accordant la priorité à l’emploi et à l’inclusion des femmes. À cet égard, la BEI proposera une assistance technique gratuite pour le développement d’un système d’indicateurs mesurant l’impact de ces initiatives sur l’égalité de genre.

Bon nombre des projets soutenus dans le cadre de cette opération sont réalisés dans les quartiers les plus éloignés du centre, ce qui contribue à renforcer la cohésion sociale, la mobilité géographique dans la ville et les niveaux d’emploi.

Cette opération vient consolider les relations entre les parties, avec pas moins de six opérations conclues au cours des 20 dernières années, pour un montant total de plus de 400 millions d’EUR de financements de la BEI à l’appui de la rénovation de bâtiments publics, de la remise à neuf et de la modernisation de l’environnement urbain, du développement de transports durables, de l’aménagement de parcs et d’espaces publics ouverts et d’autres infrastructures municipales, y compris sportives.

Bologne vise la neutralité carbone à l’horizon 2040. Pour y parvenir, la Ville construira de nouveaux bâtiments publics, des pistes cyclables, des logements, installera un éclairage urbain à impact énergétique réduit et déploiera des autobus électriques aux fins de la mobilité durable, suivant les recommandations de l’accord de Paris.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « La BEI et la Ville de Bologne œuvrent ensemble pour développer un écosystème urbain qui favorise la mobilité durable et l’emploi, en particulier pour les femmes, et l’inclusion sociale pour les habitants de Bologne. Les investissements dont il est question ici sont indispensables pour faire face aux changements climatiques et bâtir un avenir résilient et durable. C’est là une étape sur la voie d’une Italie et d’une Europe de plus en plus vertes. »

Matteo Lepore, maire de Bologne : « Bologne dispose d’un budget sain et d’une solide capacité d’investissement, condition essentielle pour la mise en œuvre des politiques de transformation pertinentes pour la Ville dans des domaines comme l’environnement, la mobilité, l’inclusion sociale et l’égalité de genre. Ce financement de la BEI nous renforce et nous permet de passer à la vitesse supérieure en particulier sur l’objectif d’efficacité énergétique et de modernisation de diverses structures scolaires. Outre leurs incidences positives sur l’environnement, ces investissements vont améliorer la qualité de l’espace et de l’apprentissage. »

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2020, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 23 milliards d’EUR.