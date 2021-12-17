© Shutterstock

La banque de l’UE va mettre 24 millions d’EUR à la disposition de Calea Ferata din Moldova, l’opérateur ferroviaire moldave.

Les fonds serviront à financer la remise en état et la modernisation de 233 km de voies ferrées sur l’un des principaux corridors de transport du pays.

L’opération s’inscrit dans le cadre de l’investissement de 74 millions d’EUR de la BEI dans la remise en état et la modernisation de l’infrastructure ferroviaire et du matériel roulant en Moldavie, cofinancées avec la BERD.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne, fournira 24 millions d’EUR (en plus des 50 millions d’EUR déjà engagés en 2016) à la République de Moldavie et à l’opérateur ferroviaire national Calea Ferata din Moldova (CFM) pour la remise en état et la modernisation de 233 km de voies ferrées le long du corridor Bender-Basarabeasca, Etulia et Giurgiulesti.

L’intervention de la banque de l’UE contribuera à améliorer la sécurité et permettra une circulation plus rapide le long de l’un des principaux corridors de transport en Moldavie, renforçant ainsi la compétitivité des services de fret ferroviaire. La première partie de l’opération, d’un montant de 20 millions d’EUR, a été consacrée à la modernisation du parc de locomotives de CFM. Elle a été cofinancée par l’Union européenne et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations en Moldavie : « Des transports ferroviaires sûrs, modernes, efficaces et fiables sont essentiels à une croissance économique durable en Moldavie. Des infrastructures de transport bien développées et des liaisons de transport améliorées faciliteront la circulation des biens et des services et renforceront la coopération régionale et paneuropéenne. La BEI continuera de soutenir la compétitivité économique de la Moldavie, sa transition vers une économie neutre en carbone et ses ambitions européennes. Nous sommes heureux d’avoir trouvé des partenaires comme Calea Ferata din Moldova avec qui nous poursuivrons ensemble cet objectif. »

Jānis Mažeiks, ambassadeur et chef de la délégation de l’UE auprès de la République de Moldavie : « Le programme de restructuration des chemins de fer, financé par la BEI, la BERD et l’UE, est un bon exemple de la manière dont nous travaillons ensemble, en tant qu’Équipe Europe, pour relier la Moldavie au réseau transeuropéen de transport. Des infrastructures de transport modernes et bien développées sont essentielles à la croissance économique. Des liaisons ferroviaires fiables et de haute qualité contribuent à la circulation efficace des personnes et des marchandises et, partant favorisent le développement du tourisme et du commerce. En outre, le train constitue l’un des moyens de transport les plus durables, contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre générées par les transports. La modernisation du secteur ferroviaire n’est pas un processus facile, mais je suis convaincu qu’avec de la détermination et du soutien, de bons résultats seront obtenus. »

Andrei Spinu, vice-Premier ministre et ministre des infrastructures et du développement régional : « Pendant des années, la gestion des chemins de fer moldaves a été défaillante. Cela ne peut plus durer. Le secteur commence tout juste à revivre. Nous allons faire en sorte que cette enveloppe financière et également d’autres ressources qui sont allouées à ce secteur soient gérées efficacement, de manière pleinement responsable et avec discipline, afin qu’il bénéficie d’une nouvelle image. »

Avant de financer le projet, la Banque européenne d’investissement a également apporté une assistance technique pendant sa phase de préparation. Cette assistance technique a permis de donner suite avec succès aux conclusions de l’étude de faisabilité et a aidé le partenaire moldave à définir des priorités d’investissement et à délimiter le périmètre du projet.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Moldavie

La Banque européenne d’investissement est active en Moldavie depuis 2007. À ce jour, la BEI a investi près de 850 millions d’EUR dans 25 projets dans l’ensemble du pays, soutenant les priorités stratégiques de l’UE, y compris des projets dans les domaines des transports, de l’énergie, des PME, de l’agriculture, des infrastructures municipales (déchets solides, eau et eaux usées) et des services de l’économie moldave.

En réponse à la crise du COVID-19, la BEI a fourni 20 millions d’EUR à la banque ProCredit pour soutenir l’accélération du redressement des PME moldaves après la pandémie. L’opération a aidé la Moldavie en consolidant le secteur financier national et en mettant à disposition de nouvelles sources de financement abordables pour les PME afin de soutenir l’emploi, de préserver la liquidité et l’activité des entreprises et de continuer à promouvoir la reprise économique. Ce prêt s’inscrivait dans le cadre des mesures d’urgence mises en œuvre par l’Équipe Europe face au COVID-19.

À propos de l’activité de la BEI dans le secteur des transports

En 2020, la BEI a investi plus de 8,1 milliards d’EUR dans des projets dans le secteur des transports. Entre 2016 et 2020, les contrats de financement signés par la BEI en faveur des transports ont représenté 56,5 milliards d’EUR, dont 36,7 milliards d’EUR ont été consacrés à l’action en faveur du climat. Ce montant représente deux tiers du volume total des prêts de la Banque à l’appui des transports. En 2020, la BEI a signé 68 nouvelles opérations liées aux transports pour un montant total de 10,3 milliards d’euros dans l’Union européenne. Outre des investissements dans des infrastructures de transport plus traditionnelles destinées à développer le réseau transeuropéen de transport (RTE-T), elle a financé des lignes de métro et de tramway, des projets relatifs aux carburants de substitution et des réseaux de recharge électrique.

À propos de Calea Ferata din Moldova

L’entreprise d’État Calea Ferata din Moldova (CFM) qui exploite le réseau ferroviaire national a débuté son activité il y a quelque 150 ans. Elle gère les infrastructures ferroviaires et le transport national et international de marchandises et de voyageurs et est en charge de l’une des principales liaisons du réseau de transport national.

CFM représente également la République de Moldavie au sein d’organisations ferroviaires régionales et internationales comme l’OSJD (Organisation pour la coopération des chemins de fer), l’UIC (Union internationale des chemins de fer) et le CRT (Conseil du transport ferroviaire de la Communauté des États indépendants), et collabore activement avec les acteurs gouvernementaux dans le processus de réforme structurelle dans le domaine du transport ferroviaire.