La banque de l’UE mettra à disposition 34 millions d’EUR au maximum pour l’extension du réseau national à haut débit dans les zones rurales de Géorgie.

Ce prêt de la BEI bénéficie d’une garantie de l’UE au titre du mandat de prêt extérieur.

Quelque 500 000 habitants de 1 000 villages bénéficieront d’une connexion à internet rapide, fiable et abordable, ce qui devrait également profiter aux entreprises locales.

Le prêt de la BEI appuie l’amélioration de la connectivité numérique en Géorgie, initiative phare du plan économique et d’investissement de l’Union européenne pour le Partenariat oriental.

La Banque européenne d’investissement (BEI), qui est la banque de l’Union européenne, investira jusqu’à 34 millions d’EUR dans l’extension du réseau internet à haut débit qui offrira des services internet rapides et fiables à quelque 500 000 Géorgiens vivant dans 1 000 localités rurales et reculées de Géorgie. L’investissement de la banque de l’UE financera l’installation d’un réseau de télécommunication à fibre optique de 5 000 km et fournira des infrastructures en libre accès aux opérateurs géorgiens des télécommunications afin qu’ils puissent proposer leurs services d’internet rapide. L’UE fournit une garantie par l’intermédiaire du mandat de prêt extérieur.

Ce projet appuie l’amélioration de la connectivité numérique, l’une des cinq initiatives phares du plan économique et d’investissement de l’Union européenne pour le Partenariat oriental en Géorgie.

Cette nouvelle opération de la BEI s’inscrit dans le cadre plus large des efforts déployés par l’Équipe Europe pour aider la Géorgie dans sa transformation numérique, l’accélération de sa croissance économique et sociale verte et durable et le renforcement de sa résilience aux catastrophes naturelles telles que la pandémie de COVID-19.

Carl Hartzell, ambassadeur de l’Union européenne en Géorgie : « Investir dans la transition numérique en Géorgie est essentiel pour stimuler l’emploi et la croissance et favoriser la prospérité. Grâce au plan économique et d’investissement de l’UE, nous avons déjà commencé à apporter des avantages concrets sur le terrain. Ce programme phare contribuera à ouvrir de nouvelles perspectives et à réduire les inégalités numériques entre les zones rurales et urbaines en développant des infrastructures à haut débit pour environ 1 000 localités rurales. Je considère qu’il s’agit là d’une contribution importante à la modernisation, au développement économique et à la reprise de la Géorgie, tout en promouvant l’inclusion numérique conformément à sa stratégie nationale en matière de haut débit. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Géorgie : « Notre investissement dans des services internet rapides et fiables en faveur des zones rurales de Géorgie représente plus qu’un nouvel investissement de l’Équipe Europe pour améliorer la qualité de vie et la conduite des affaires des Géorgiens. Il appuie la transformation numérique, qui est la clé de la compétitivité à long terme de l’économie géorgienne et de son développement durable et écologique. Enfin, cet investissement renforce la reprise de l’économie nationale après la pandémie. Avec l’Équipe Europe, EU4Digital, la Banque mondiale et l’État géorgien, nous construisons des infrastructures modernes, pierre angulaire d’une Géorgie moderne et prospère. La BEI se réjouit d’avoir contribué une fois de plus à cet objectif que l’ensemble de l’Équipe Europe partage avec la Géorgie. »

Lasha Khutsishvili, ministre des finances de la Géorgie : « L’une des priorités majeures de l’État géorgien est le développement de l’économie numérique. L’amélioration des infrastructures à haut débit revêt une importance capitale à cet égard. Nous visons cet objectif avec le soutien d’institutions internationales avec lesquelles nous formons un partenariat comme l’Union européenne, la Banque européenne d’investissement et la Banque mondiale. Cette volonté transparaît dans le projet “Rural Fibre Network Georgia” financé par la Banque européenne d’investissement. En tant que l’un des projets phares au titre des priorités du Partenariat oriental, il favorisera le développement numérique des localités rurales, qui se reflétera en fin de compte dans leur croissance économique. En outre, il est pleinement conforme à la stratégie nationale de la Géorgie en matière de haut débit et au programme de l’État pour la période 2021-2024. Je tiens à remercier l’Union européenne pour son soutien constant et sa volonté de fournir une assistance pour appuyer et promouvoir les secteurs prioritaires de la Géorgie. »

L’Équipe Europe apporte un soutien stratégique à long terme aux efforts déployés par la Géorgie en faveur de la transformation numérique

Le prêt de la BEI permettra de fournir l’infrastructure numérique de base requise dans le cadre du programme Open Net de la Géorgie et de promouvoir et d’étendre des services abordables d’internet à haut débit aux particuliers et aux entreprises des zones rurales de Géorgie. Le programme Open Net prévoit la mise en place d’infrastructures modernes à large bande afin de réduire la fracture numérique dans le pays, d’améliorer les conditions de vie et de créer de nouvelles possibilités pour les entreprises.

Ce programme est la composante principale du projet Log-In Georgia, qui favorise un accès abordable à l’internet à haut débit et étend sa disponibilité aux particuliers et aux entreprises du pays. Outre le développement des infrastructures, le projet Log-In Georgia peut également mettre en avant les services éducatifs, sanitaires et financiers comme retombées positives de l’amélioration de la connectivité à large bande dans certains villages ainsi que le renforcement de l’inclusion numérique des femmes, des minorités sociales et des personnes handicapées.

Le projet Log-in Georgia et sa composante principale le programme Open Net soutiennent pleinement la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du haut débit 2020-2025, élaborée avec le soutien de l’Union européenne et de la Banque mondiale. L’UE et la Banque mondiale ont fourni une assistance technique en deux volets à l’État géorgien pour l’élaboration de cette stratégie. L’un des volets consistait en une aide à l’élaboration de réformes juridiques, politiques et réglementaires et l’autre volet en une aide à la création d’un dispositif favorisant les investissements dans les infrastructures nationales de haut débit.