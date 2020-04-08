RURAL FIBRE NETWORK GEORGIA

Fiche récapitulative
The project concerns the design and construction of a fibre optic telecommunications network at the regional level in Georgia to connect around 1 000 remote rural settlements. The new network will be operated as an open access infrastructure providing only wholesale services and will enable telecom operators to provide high-speed broadband services to the population in those currently underserved rural areas.
The primary objective of the project is to connect more households, enterprises and institutions across rural Georgia to economic opportunities and to reduce social divisions. The project will also support Georgia's recovery from and resilience to natural disasters or crises such as the COVID-19 pandemic, and enable the delivery of remote education, health, public services, and other essential services.
If it were located within the EU, the project would not require an environmental impact assessment (EIA), as it does not fall under Annex I or II of the EIA Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The rollout of fixed telecommunication networks have limited environmental effects, apart from short duration disturbances during network deployment, whenever civil works are required, which can be mitigated by appropriate measures. Full environmental details will be assessed during appraisal.
The Promoter will be required to implement the project in accordance with the procurement rules and procedures of the World Bank and in compliance with the requirements and standards that will be agreed between the World Bank and the EIB for projects under a Project Implementation Agreement, as foreseen in the Bank's Guide to Procurement. In particular, the Bank will require that calls for international tenders be published in the Official Journal of the EU in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
The proposed operation will be structured under the 2014 – 2020 External Lending Mandate (ELM) or its successor (subject to compliance with applicable requirements) and will benefit from the EU Comprehensive Guarantee.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.