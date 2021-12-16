© Ferrovie dello Stato

La banque de l’UE a décidé de participer à une émission obligataire de Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A à hauteur de 550 millions d’EUR, dont elle a souscrit ce jour une première tranche de 350 millions d’EUR.

Il s’agit là du tout premier investissement de la BEI dans une obligation verte.

Trenitalia utilisera ces ressources pour l’achat de trains à grande vitesse destinés aux lignes italiennes et espagnoles.

La BEI soutient ainsi également l’expansion de Trenitalia sur le marché espagnol de la grande vitesse et renforce l’opérabilité du RTE-T.

La Banque européenne d’investissement (BEI) soutient l’achat de trains à grande vitesse modernes par Trenitalia, filiale de Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (« FS »), en participant, dans le cadre d’un placement privé, à une émission d’obligation verte par FS pour un montant de 350 millions d’EUR, dont Trenitalia bénéficiera sous la forme d’un prêt intragroupe.

Le projet favorise l’expansion du transport à grande vitesse ainsi que du transport sur le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) en Italie et en Espagne, promouvant ainsi un marché ferroviaire unique et le transfert du trafic routier et aérien vers le rail, conformément au 4e paquet ferroviaire de l’Union européenne (UE). Tel est l’objectif du financement octroyé par la banque de l’UE annoncé aujourd’hui par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Luigi Ferraris, PDG de FS Italiane.

Sur le total de 550 millions d’EUR approuvé pour l’ensemble du projet, qui prévoit l’achat de 34 trains, une première tranche de 350 millions d’EUR a été finalisée aujourd’hui moyennant la souscription d’une obligation verte émise dans le cadre du programme européen d’émissions de billets de trésorerie à moyen terme (EMTN) de Holding FS, qui confirme l’engagement du groupe FS en faveur de la finance durable.

La BEI financera à hauteur de 50 % l’acquisition de 34 trains à grande vitesse par Trenitalia, dont 20 seront cédés en crédit-bail à sa filiale espagnole ILSA et circuleront sur les lignes espagnoles à grande vitesse Madrid-Séville-Malaga, Madrid-Barcelone et Madrid-Valence-Alicante. Les 14 autres seront gérés par Trenitalia et exploités sur les liaisons ferroviaires Turin-Trieste et Milan-Naples-Salerne-Reggio Calabria. Le projet permettra à Trenitalia de moderniser sa flotte existante pour les lignes italiennes tout en renforçant la compétitivité et l’expansion du groupe italien dans le secteur de la grande vitesse en dehors de l’Italie.

Il s’agit de la première souscription d’une obligation verte par la BEI, et donc de la première opération dans le cadre du programme d’achat d’obligations vertes, approuvé par le Groupe BEI fin mai 2021 et aligné sur les meilleures pratiques et la taxinomie de l’UE. Holding FS a également reçu un avis de Sustainalytics certifiant les « caractéristiques vertes » et, pour la première fois, la conformité de ses « projets verts admissibles » avec les lignes directrices de l’UE, ce qui confirme une fois de plus la qualité de FS en tant qu’émetteur vert vertueux sur le marché européen. L’opération bénéficie en outre de la certification de Climate Bonds Initiative, une organisation à but non lucratif qui promeut la finance durable dans le monde entier comme outil de lutte contre les changements climatiques, ce qui s’inscrit dans le droit fil de l’objectif du groupe FS.

Avec cette opération, l’Italie reste le principal bénéficiaire des produits de la BEI, le groupe FS devenant la première entreprise européenne à bénéficier de l’instrument utilisé, ce qui atteste l’engagement commun de FS et de la BEI en faveur d’une finance durable et verte. En outre, les financements au titre du prêt de la BEI seront associés aux émissions d’obligations climatiquement responsables de la Banque. Cette opération vient donc confirmer avec force le rôle de chef de file dans lequel la BEI s’est imposée en près de 15 années d’émissions d’obligations vertes sur les marchés financiers, où elle a levé plus de 40 milliards d’EUR.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Renforcer le marché unique en intensifiant les efforts et les investissements visant à compléter le réseau transeuropéen de transport et à soutenir la transformation de la mobilité en faveur d’un avenir sobre en carbone est l’un des objectifs clés de la BEI. Grâce à cette opération, FS sera en mesure de moderniser les flottes existantes en Italie et d’étendre ses activités en Espagne, augmentant ainsi la compétitivité dans le secteur de la grande vitesse et du transport durable. »

Luigi Ferraris, PDG de FS Italiane : « Je me réjouis de cette nouvelle émission d’obligation verte qui a pour but de renforcer la flotte de trains à grande vitesse en Italie et en Europe. C’est une source de fierté pour le groupe FS d’être le premier à bénéficier de l’appui de la BEI qui, en souscrivant cette tranche, met en exergue notre volonté d’engagement en faveur d’une mobilité toujours plus durable ».

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). Entre 2019 et 2020, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 23 milliards d’EUR.

Ferrovie dello Stato Italiane est une société holding qui gère des infrastructures et des services ferroviaires. Le groupe FS est un chef de file du transport ferroviaire de passagers avec une part de marché de 88 % en Italie. Il compte environ 83 000 employés assurant l’exploitation journalière de 10 000 trains (environ 8 000 en Italie et plus de 2 000 à l’étranger) au service du transport de quelque 750 millions de voyageurs sur le rail (600 millions en Italie et 150 millions à l’étranger) et de 50 millions de tonnes de marchandises par an.