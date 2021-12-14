© eCential Robotics

Grâce à ce concours, eCential Robotics pourra investir dans la recherche et le développement afin d’offrir une solution robotique complète et unifiée, assistant les chirurgiens de la planification à l’exécution, pour des interventions chirurgicales moins invasives.

L’opération s'inscrit dans le cadre d'un financement global sécurisé de près de 100 millions d'euros en fonds propres, quasi-fonds propres et dette.

Ce financement est mis à disposition au titre du Fonds européen de garantie, une enveloppe de 25 milliards d’EUR qui vise à soutenir la relance des entreprises européennes à la suite de la pandémie de COVID-19.

eCential Robotics, société grenobloise en pleine croissance spécialisée dans la robotique chirurgicale, et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont annoncé la signature d’un accord de financement de 15 millions d’euros. L’objectif est d’appuyer les activités de recherche et d’innovation de l’entreprise pour soutenir son ambition de devenir le standard de la chirurgie digitale et robotique au bloc opératoire pour les interventions neuro-musculo-squelettiques.

Après avoir lancé en 2017 sa plateforme unifiée associant imagerie 2D/3D robotisée et navigation en temps réel, et présenté, en juin dernier, son bras robotisé chirurgical qui permet au chirurgien d’exécuter son geste tel qu’il l’a planifié avec une efficacité et une précision reproductible (marquage CE et certification FDA en cours), eCential Robotics continue d’innover pour offrir une solution robotique entièrement unifiée et complète pour la chirurgie osseuse au bloc opératoire. Cet investissement a le potentiel de débloquer de nouveaux paradigmes pour faciliter les procédures chirurgicales en ouvrant des perspectives pour de nouvelles applications en chirurgie orthopédique et traumatologique. Cela permettra aux praticiens de réaliser des procédures moins invasives dans un environnement plus sûr et plus serein.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « En tant que banque de l’Union européenne, nous sommes ravis de contribuer au développement d’eCential Robotics et de sa technologie de rupture pour la chirurgie osseuse afin d’améliorer le bien-être des patients et l’utilisation des praticiens. Ce prêt répond à la politique de la BEI visant à soutenir les entreprises européennes de technologie médicale et de robotique chirurgicale afin d’améliorer la qualité des soins dans nos systèmes de santé et la compétitivité de l’Europe dans ce secteur de l’économie qui évolue rapidement. »

« Nous nous réjouissons de cet accord avec la BEI, qui s’inscrit dans le cadre d’un financement global de près de 100 millions d’euros sans précédent dans le domaine des technologies médicales en France. Il soutiendra les activités d’innovation qu’eCential Robotics mène pour devenir un acteur majeur de la transition de la chirurgie traditionnelle vers la chirurgie digitale et robotisée – un domaine en plein essor, en offrant aux hôpitaux et aux chirurgiens qui utilisent nos produits une solution sûre et efficace pour le plus grand bénéfice des patients », a déclaré Laurence Chabanas, directrice générale d’eCential Robotics.

Informations générales

À propos de la BEI

Par ses activités, la BEI veille à ce que l’UE soit à la pointe de la prochaine vague d’innovation. Dans son rôle de banque européenne du climat, elle s’attache à stimuler l’émergence et le déploiement de nouvelles technologies afin de relever les défis actuels tels que la transition énergétique vers un nouveau modèle de croissance verte et d’aider les innovateurs européens à devenir des chefs de file mondiaux dans leurs domaines d’activité.

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds mondiaux de l’action pour le climat. Sur les fonds mis à disposition par la Banque en France en 2020, soit plus de 10 milliards d'EUR (la France est le deuxième bénéficiaire des financements de la Banque après l’Italie), 48 % ont été consacrés à des projets de lutte contre les changements climatiques ou d’atténuation de leurs effets.

À propos d’eCential Robotics

eCential Robotics est une société grenobloise spécialisée dans la robotique chirurgicale. Elle développe et commercialise un système unique qui associe imagerie 2D/3D robotisée et navigation en temps réel. Avec 60 brevets et 6 marques déposées, elle mène une stratégie d’innovation de rupture et offre aux chirurgiens orthopédiques et neurochirurgiens une technologie de pointe simple d’utilisation, pour visualiser leurs opérations, notamment en chirurgie mini-invasive. La plateforme eCential Robotics est un système universel et ouvert à l’usage de tous les implants.

Lauréate du concours mondial Innovation de Bpifrance en 2018, la société conçoit et produit l’ensemble de ses équipements à Grenoble, en France.