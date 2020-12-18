SURGIVISIO (EGFF)

Fiche récapitulative
The promoter is a French commercial stage innovative medical device company that designs and develops a robotic platform to assist surgeons in performing complex surgical procedures in a minimally invasive manner. The company successfully developed a fully integrated device for spine surgery, which consists in an imaging device and a navigation system, and is now focusing its efforts on adding a robotic arm to the platform and on leveraging its versatility to target new indications. The project includes: (i) the combination of the already marketed 3D imaging solution with a third party robotic arm; (ii) the regulatory approval (CE mark and FDA approval) of the unified 3D imaging and robotic system in spine surgery; (iii) the expansion of the range of applications of the robotic solution and (iv) the development of the next generation of the device.
By improving and commercialising the company's product, the project will foster the company's growth and create new jobs in the EU. Additionally, the project and all its research, development and innovation (R&D) activities, will contribute to the competitive search and generation of new knowledge across Europe in areas that are key to improve citizens' health.
The activities to be financed are R&D in the medical technology sector, enabling the company to develop its robotic surgery products. Due to the project's characteristics, the project does not fall under Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU.
The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not covered by EU directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The EIB's services verified details during the project due diligence.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Photogallery
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.