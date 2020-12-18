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SURGIVISIO (EGFF)

Signature(s)

Montant
15 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 15 000 000 €
Services : 15 000 000 €
Date(s) de signature
21/07/2021 : 7 500 000 €
21/07/2021 : 7 500 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
31 octobre 2023
Statut
Référence
Signé | 21/07/2021
20200330
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SURGIVISIO (EGFF)
ECENTIAL ROBOTICS SAS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 40 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

The promoter is a French commercial stage innovative medical device company that designs and develops a robotic platform to assist surgeons in performing complex surgical procedures in a minimally invasive manner. The company successfully developed a fully integrated device for spine surgery, which consists in an imaging device and a navigation system, and is now focusing its efforts on adding a robotic arm to the platform and on leveraging its versatility to target new indications. The project includes: (i) the combination of the already marketed 3D imaging solution with a third party robotic arm; (ii) the regulatory approval (CE mark and FDA approval) of the unified 3D imaging and robotic system in spine surgery; (iii) the expansion of the range of applications of the robotic solution and (iv) the development of the next generation of the device.

By improving and commercialising the company's product, the project will foster the company's growth and create new jobs in the EU. Additionally, the project and all its research, development and innovation (R&D) activities, will contribute to the competitive search and generation of new knowledge across Europe in areas that are key to improve citizens' health.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The activities to be financed are R&D in the medical technology sector, enabling the company to develop its robotic surgery products. Due to the project's characteristics, the project does not fall under Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not covered by EU directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The EIB's services verified details during the project due diligence.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
18 décembre 2020
21 juillet 2021
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SURGIVISIO (EGFF)
Date de publication
8 Nov 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135712897
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200330
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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SURGIVISIO (EGFF)
SURGIVISIO (EGFF)
©eCential Robotics

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